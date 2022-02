FCSG: Cup-Auslosung – das ist der nächste Gegner der Espen

Fussball Das Los hat entschieden: Der FC St.Gallen tritt im Cup-Halbfinal auswärts gegen Yverdon an Mit 2:1 gegen Étoile Carouge hat sich der FC St.Gallen für den Cup-Halbfinal qualifiziert. Nun ist der Gegner bekannt: Die Espen treffen im April auf Yverdon. Jetzt kommentieren 10.02.2022, 20.45 Uhr

St.Galler Freude über den zweiten Treffer gegen Étoile Carouge: Torschütze Alexandre Jankewitz (Bildmitte) jubelt mit Kwadwo Duah. Bild: Keystone (Carouge, 9. Februar 2022)

Der FC St.Gallen hat die grosse Chance, sich zum zweiten Mal in Folge für den Cupfinal zu qualifizieren. Möglich geworden ist dies am Mittwoch durch einen 2:1-Auswärtssieg bei Étoile Carouge. Die beiden St.Galler Tore erzielten Lukas Görtler und Alexandre Jankewitz. Der Anschlusstreffer der Genfer kurz vor Abpfiff änderte nichts mehr am Weiterkommen der Ostschweizer.