Nach Cupfinalniederlage: FCSG spielt erstmals wieder gegen Lugano

Fussball «Daprelà ist ein toller Typ»: Das sagt der Ex-St.Galler Boris Babic vor dem ersten Wiedersehen mit seinem Ex-Club Der verlorene Cupfinal rückt nochmals in den Fokus, wenn der FC St.Gallen im Tessin auch auf seinen ehemaligen Spieler Boris Babic trifft. Babic spricht vor der Partie über Unterschiede zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Lugano. Espen-Cheftrainer Peter Zeidler seinerseits sagt, er verspüre keine Revanchegelüste. Christian Brägger Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Der Ex-St.Galler Boris Babic (rechts) stürmt nun für Lugano. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Man kann es drehen und wenden, wie man will. In den Partien gegen Lugano wird in naher Zukunft beim FC St.Gallen dieses eine Erlebnis im Seitenwagen mitfahren, welches er und sein Anhang am liebsten streichen würden aus dem kollektiven Gedächtnis: Das 1:4 im Cupfinal vom 15. Mai 2022. Es war in Bern doch alles angerichtet.

Nun kommt es am Sonntag im Cornaredo zum ersten Aufeinandertreffen in der neuen Saison. Das Ende der vergangenen bleibt unverrückbar, die Bilder sind es sowieso; dort im Süden der Jubel, hier im Osten das Tränenmeer. Danach kam es zu einem Seitenwechsel, auch zu einem Buch, und bei den St.Gallern steht morgen ab 14.15 Uhr noch einmal derselbe Goalie im Tor; Geschichten zu einem Wiedersehen im Liga-Alltag – 105 Tage danach.

Boris Babic jetzt Tessiner: «Es wird speziell»

Wie es den Spielern nach ihrer Zeit beim FC St.Gallen ergeht, interessiert. Bei Boris Babic ist das nicht anders. Der Walenstadter war eine halbe Ewigkeit mit Höhen und Tiefen bei den Ostschweizern, im Cupfinal gehörte er nicht zum Kader. Im Sommer verliess er den Klub, um sich beim FC Lugano – nun als Stossstürmer – einer neuen Herausforderung zu stellen. Hinter Zan Celar ist der 24-Jährige die Nummer zwei und noch ohne Stammplatz. Zuletzt schwächelte der Slowene, was eine Chance für Babic sein könnte, der bislang meist nur für ein paar Minuten ins Spiel findet. Die dann aber wie jüngst in der Meisterschaft reichen, um das ambitionierte Basel abzuschiessen; die Aussenstelle des FC St.Gallen funktioniert.

Babic hat soeben eine Wohnung in Massagno bezogen mit Sicht auf den See. Er fühlt sich wertgeschätzt und wohl beim FC Lugano, zu dem «ich als Super-League-Fussballer gekommen bin». In St.Gallen hätte man ihn wohl ewig als eigenen Junior gesehen, er sich selbst ja auch. Im Tessin trifft Babic auf eine Infrastruktur, die erst in ein paar Jahren so richtig modern wird, auch die Fankultur sei weniger wuchtig und trotzdem heissblütig, sagt er. Und im Umgang mit den Medien sei es ruhiger, Klub wie Spieler offener und immer für einen Schwatz zu haben. Zudem:

«Wir trainieren hier taktischer, abgestimmt auf den Gegner. Wir stellen uns stets neu ein und passen unser Spiel seinen Schwächen und Stärken an.»

Es kommt vor, dass ein Training mit Taktikschulung zweieinhalb Stunden dauert.

In Lugano nimmt Babic die Hierarchien anders wahr, sie würden hier noch gelebt. Er verfolgt seinen früheren Klub intensiv und hat fast täglich Kontakt mit Leonidas Stergiou und Alessio Besio, man ist weiterhin innig befreundet. Ein neuer, enger Vertrauter ist Fabio Daprelà, Zimmerkollege an Auswärtsspielen; den Verteidiger mag man in St.Gallen seit dem üblen Foul an Cedric Itten nicht besonders. «Ich dachte auch immer, dass der Daprelà so gar nicht mein Fall sei. Kaum spielst du zusammen, siehst du die Person anders – ein toller Typ», sagt Babic, der sich auf die Begegnung mit St.Gallen freut. Und grinst: «Es wird speziell. Ich will geniessen und hätte Freude, wenn ich ein besonders gutes Spiel abliefern könnte. Wie man das halt so will gegen Freunde.»

Ein Buch, das die St.Galler nicht brauchen

Trimph in Buchform. Bild: PD

29 Jahre musste der FC Lugano auf den nächsten Titel warten, es war der vierte Cupsieg der Klubgeschichte. Ihn zum Anlass nahmen Massimo Solari und Nicola Martinetti, zwei Tessiner Journalisten des Corriere del Ticino, in kürzester Zeit ein Buch zu schreiben. Und auf dem Cover mit dem Bild des Pokals steht: «Willkommen zurück im Tessin.» Inhaltlich ist es ein in die Farben des Erfolgs eingetauchtes Werk von 128 Seiten, illustriert mit vielen Bildern «eines perfekten Tages», wie ihn die Autoren nennen. Mit Geschichten über Coach Mattia Croci-Torti, der noch heute mit Käppi auf der Bank sitzt oder an der Seitenlinie steht. Das Buch lebt von den Emotionen des Finalspiels, der Feiern und des Abschieds, weil in der Folge Protagonisten wie Sandi Lovric (Udinese), Numa Lavanchy (Sion) oder Olivier Custodio (Lausanne) den Klub verliessen.

«Diese Lektüre bräuchte es nicht», den Gedanken kann sich der Ostschweizer nicht verkneifen. Vielleicht tröstet ja dies: Erhältlich ist sie online, zudem nur in Tessiner Buchhandlungen.

Lukas Watkowiak – nochmals Lugano

Lukas Watkowiak: Gegen Lugano erneut im Tor. Bild: Pascal Muller / freshfocus

Im Cupfinal stand Lukas Watkowiak im Tor. Vier Treffer musste er hinnehmen, er war dennoch mit der Beste. Lawrence Ati Zigis rote Karte erfordert es, dass Watkowiak zum dritten Mal in Serie und nun erneut gegen Lugano im Einsatz steht. Rachegelüste? Solche Gefühle sind dem sonnigen Gemüt zuwider. Der Deutsche ist ein Menschenfreund, beliebt, das Team steht immer im Vordergrund. In keinem Moment war das augenscheinlicher als beim Heimsieg gegen Zürich, den Zigi mit Glanztaten ins Trockene gebracht hatte. Während die Mannschaft sich nach dem Schlusspfiff in den Armen lag, rannte Watkowiak wie ein 100-Meter-Läufer los und kannte nur ein Ziel: Zigi zu herzen.

Peter Zeidler sagt: «Lukas gibt uns Sicherheit, strahlt Ruhe aus – Qualitäten, die nicht messbar sind.» Was der St.Galler Coach aber tunlichst vermeidet zu sagen: Dass Watkowiak weiter sein Cup-Torhüter sein wird. Womöglich ist der Auftritt in Lugano für eine Weile der letzte.

Trainer Peter Zeidler: «Keine Revanchegelüste»

Lugano wird ein Wegweiserspiel für Peter Zeidler. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

«Der Gegner hatte es verdient, den Cup zu holen. Revanchegelüste habe ich keine», sagt Zeidler. Der Final ist für ihn Geschichte – wenn dies nur so einfach und dieser Seitenwagen nicht wäre. Item. Vordergründig geht es für Zeidler darum, drei Punkte zu holen, und das bislang gute Gefühl zu bestätigen, auch ist die Partie ein Wegweiserspiel, wieder einmal. Die zuletzt angeschlagenen Emmanuel Latte Lath und Julian von Moos sind dabei, eine weitere Hilfe könnte sein: Das Team weiss, wie es gegen die Tessiner gewinnen kann. In diesem Jahr in der Meisterschaft war das zweimal der Fall – vor dem Cupfinal.

Mögliche FCSG-Formation

Watkowiak; Sutter, Stergiou, Stillhart, Guindo; Görtler, Quintillà, Witzig; von Moos, Schubert, Latte Lath.

