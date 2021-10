Schweizer Cup: Chiasso – FCSG im Liveticker.

Dank Doppelpack von Duah: Der FC St.Gallen knorzt sich gegen Chiasso in den Cup-Viertelfinal

In der Meisterschaft kommt der FC St.Gallen einfach nicht in die Gänge. Im Cup hingegen stehen die Espen nun im Viertelfinal. Gegen Chiasso taten sich die Ostschweizer lange schwer und siegten erst in der Verlängerung.