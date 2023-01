FC St.Gallen vs. FC Basel: Espen-Fans kritisieren Schiedsrichter

Fussball Buhmann Schnyder: St.Galler Fans machen den Schiedsrichter für das Unentschieden gegen Basel verantwortlich Wer das Spiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Basel verfolgt hat, kann es nicht überhört haben: Die Darbietung des Unparteiischen Urs Schnyder wurde vom Publikum nicht goutiert. Unter Fans geben drei Episoden besonders zu reden. Miguel Lo Bartolo 23.01.2023, 14.58 Uhr

Schiedsrichter Urs Schnyder pfiff am Sonntagnachmittag im Super-League-Duell zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Basel. In der grünweissen Fangemeinschaft hat er sich keine Freunde gemacht. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

«Alle Entscheide waren richtig», sagt FCB-Trainer Alex Frei in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den FC St.Gallen. Beide Penaltys sowie die rote Karte seien zu akzeptieren. Peter Zeidler pflichtet ihm bei. Wobei er den Unparteiischen Urs Schnyder in Bezug auf eine bestimmte Episode doch noch um Erklärung gebeten hat.

Warum sieht Jérémy Guillemenot nach seinem Torjubel, bei dem er sich sein Trikot über den Kopf zieht, gelb, während FCB-Stürmer Zeki Amdouni ungeschoren davon kommt? Wurde hier mit zweierlei Mass gemessen?

Jérémy Guillemenot widmet seinen Treffer zum 1:0 gegen Basel dem kürzlich verstorbenen Genfer Fussballer Karim Gazzetta. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

«Offenbar liegt das daran, dass Guillemenot sein Trikot übers Kinn gezogen hat und Amdouni nicht», sagt Zeidler. So habe es ihm Urs Schnyder in der Halbzeitpause erklärt. Insofern alles ordnungsgemäss. Mit dieser Regel sei der Cheftrainer allerdings nicht vertraut gewesen, wie er an der Pressekonferenz zugibt. Es ist davon auszugehen, dass in diesen Belangen auch die allermeisten Anhänger ignorant sind. Oder waren. So ist es kaum verwunderlich, dass man sich in Fanforen das Maul darüber zerreisst.

Das etwas grössere Übel

Über diese vermeintliche Ungleichbehandlung sehen die meisten noch hinweg. Was am Montag nach dem Spiel viel eher beschäftigt, sind die Entscheide, die im Strafraum gefällt wurden. Da wäre einerseits das Handspiel von Leonidas Stergiou, das zum Penalty für den FCB und folglich zum Ausgleichstreffer geführt hat. Hier nochmals die Situation:

Mit einer hohen Hereingabe von rechts findet Liam Millar im Strafraum Bradley Fink. Dieser kommt, von Leonidas Stergiou begleitet, zum Kopfball, bringt die Kugel aber nicht aufs Tor. Stattdessen trifft er den St.Galler Innenverteidiger an dessen weit ausgestrecktem Arm.

Leonidas Stergiou schätzt die Flanke des Baslers Liam Millar falsch ein – und verteidigt gegen Bradley Fink ungeschickt. Bild: Screenshot SRF

Für die FCSG-Fans stellt sich einmal mehr die Frage, ob denn «wirklich jedes Handspiel im Strafraum mit Penalty geahndet werden muss». Und ob die Ausnahmen zur Regel nicht eher willkürlich zustandekommen.

Aus dem Regelwerk geht klar hervor, dass auch unabsichtliche Handspiele bestraft werden können. Dann nämlich, wenn der Spieler durch seine Körperbewegung das Risiko in Kauf nimmt, den Ball an den ausgestreckten Arm zu bekommen. Die Intention der Bewegung nach der Regel «Unnatürliches Vergrössern der Körperfläche» zu bewerten, liegt in der Verantwortung des Schiedsrichters. Der Interpretationsspielraum, der sich daraus ergibt, ist für den Unparteiischen Segen und Fluch zugleich.

In diesem Fall taucht etwa die Frage nach der Verhältnismässigkeit auf. Im FCSG-Forum schreibt ein Nutzer, Stergiou mache die Bewegung nur, um die Balance zu halten. Die unglückliche Situation ergebe sich überhaupt erst deshalb, weil Fink den Ball «meterweit am Tor vorbei schiesst». Aus einer verpassten Torchance werde durch den Entscheid des Schiedsrichters wieder eine konkrete.

Ausserdem sei es nicht zu verstehen, warum sich der VAR dazu genötigt sah, Schnyder zum Sinneswandel zu bewegen. «Es war ganz sicher kein klarer Fehlentscheid, den Penalty nicht zu geben», heisst es im Fanforum. Es gibt indes auch Stimmen, die den Fehler beim Mann mit der Nummer 4 suchen: «Glasklarer Penalty. Leider dämlich angestellt von Stergiou.»

«Wieso darf Marwin Hitz vor die Torlinie hüpfen?»

Die Häme erreicht ihren Höhepunkt bei der Debatte um den verschossenen Penalty von Lukas Görtler. Die grosse Frage: Stand Basel-Goalie Marwin Hitz bei Görtlers Schuss auf der Linie? Im Internet kursieren bereits etliche Bilder, die Zweifel daran aufkommen lassen:

FCSG-Captain Lukas Görtler im Elfmeterduell mit Basels Marwin Hitz. Bild: Screenshot SRF

«Die Regel besagt: Solange er nicht für den FCSG spielt, darf sich der Torhüter vor der Linie aufhalten, ohne dass der Penalty wiederholt wird.» So spöttelt ein mutmasslicher Anhänger der Grünweissen auf Youtube über Schnyders Entscheid.

Die offizielle Regelung hat sich spätestens nach dem denkwürdigen 3:3 gegen YB im Februar 2020 ins Gedächtnis der St.Galler Fans eingebrannt:

Bei der Ausführung eines Strafstosses muss sich mindestens ein Fuss des Torhüters auf oder – falls er sich in der Luft befindet – über (nicht vor oder hinter) der Torlinie befinden.

So die Formulierung des Schweizerischen Fussballverbands (SFV). Auch bei dieser Episode taucht der Verdacht auf, dass nicht mit gleichen Ellen gemessen wird. «Wieso darf Hitz mit beiden Füssen vor die Linie hüpfen, ohne dass der VAR einschreitet und wiederholen lässt?», fragt ein Nutzer. Offenbar im Unwissen darüber, dass sich der Video-Assistent sehr wohl eingeschaltet hat. Ärgerlich sei es allerdings, dass sich Urs Schnyder die Szene nicht selber angeschaut habe.

Womit man wieder auf den Interpretationsspielraum im Reglement zu sprechen kommen könnte.