Der FCSG seit dem Rückrundenauftakt – das sind die Erkenntnisse

Fussball Besserer Teamgeist, mehr Variabilität: Dem FC St.Gallen läuft es seit dem Rückrundenauftakt – sechs Erkenntnisse vor dem Servette-Spiel Im FC St.Gallen herrscht Aufbruchstimmung. In diesem Modus kommt Servette als Gegner gerade recht. Und Trainer Zeidler sagt: «Ich stelle bei uns eine bessere Atmosphäre fest.» Christian Brägger Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Training, Teambildung, Einheit: Kwadwo Duah, Jérémy Guillemenot, Victor Ruiz (von links). Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Keine 72 Stunden nach dem Einzug in den Cup-Halbfinal treffen die Ostschweizer im Kybunpark ab 20.30 Uhr wieder auf einen Genfer Klub. Nach Étoile Carouge – der FC St.Gallen überliess die Viertelfinaleinnahmen dem Gegner und forderte nicht die Hälfte ein, wie er es hätte tun dürfen – sind am Samstag in der Liga nun die Hauptstädter des Kantons dran. Und in der Tabelle mit 28 Punkten auf Platz fünf.

Jüngst hat Trainer Peter Zeidler erzählt, dass schwierigste Aufgaben bevorstehen und seine Mannschaft mit Servette wie nachfolgend Lugano auf die derzeit stärksten Teams der Super League treffe. Das mag mit Blick auf den FC Zürich etwas irritieren, zudem: Gerade auch der FC St.Gallen hat seit Aufnahme der Rückrunde einen beachtlichen Leistungsausweis, mit dem er sich nicht zu verstecken braucht. Dieser führt zu ersten Erkenntnissen und dazu, dass die acht Punkte Rückstand auf die «Grenats» nach dem Schlusspfiff um 22.15 Uhr noch fünf sein könnten.

Auch wegen der Verletzten scheinen derzeit neun bis zehn Positionen als Grundgerüst gegeben. Zigi im Tor, Sutter, Stergiou und Schmidt in der Defensive, Quintillà wie Görtler im Mittelfeld. Im Sturm Duah und Guillemenot. Von Moos laborierte seit dem YB-Spiel an einer leichten Verletzung im Sprunggelenk, gut möglich, dass gegen Servette nochmals ein Veto vom Mannschaftsarzt kommt. Ansonsten gehörte der Neuzugang zur Gruppe der Fixstarter. Derweil dürfte Toma fortan im linken Mittelfeld gesetzt und Jankewitz verdrängt sein. Der 22-jährigen Leihgabe aus Genk zuzusehen ist: schlicht herrlich.

Zeidler sieht punkto Teamgeist eine Steigerung: «Ich stelle in der Mannschaft eine bessere Atmosphäre fest. Nur schon im Umgang miteinander.» Zeidler sagt, er sei mit dem Beginn der Entwicklung zufrieden. «Und wir wollen gemeinsam ja etwas entwickeln.» Dafür gibt es einige schöne Belege. Zigi, der im Cup nicht gespielt hat, und die anderen nicht eingesetzten Spieler auf der Bank, sie alle freuten sich in Carouge überschwänglich über den Halbfinal-Einzug. Oder Cup-Goalie Watkowiak, der sagte, er feiere jeweils von der Bank aus seinen Konkurrenten Zigi, wenn dieser eine starke Parade zeigt.

Der FC St.Gallen ist am Anfang des Weges. Und findet in Carouge jenen in den Halbfinal. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Der St.Galler Coach hat in der Rückrunde bislang zweimal in der Grundordnung 4-3-3 spielen lassen, im Cup setzte er auf ein 4-4-2 mit Raute. Mit drei Spitzen sind mit noch höherem Tempo vorgetragene Konter und aggressiveres Pressing möglich, dem wollten gerade die Young Boys entgegenwirken: Die Berner liessen sich bewusst zurückfallen und dem FC St.Gallen (62 Prozent Besitz) mehrheitlich den Ball, gegen andere Rivalen gehen sie das ganz anders an.

Im Cup feierte Ruiz nach zwei Monaten ein Comeback, er war mit ein Grund für den Entscheid zur Raute. Mit dem Techniker suchte St.Gallen noch grössere Wucht/Dominanz im Mittelfeld und aus dem Zen­trum bei Ballbesitz ein nochmals schnelleres Kombinationsspiel in die Tiefe. Zeidler sagt:

«Wir sind in der Lage, mit zwei Systemen zu spielen, wir haben die Spieler dazu.»

In der Vorrunde erzielte St.Gallen in 18 Spielen bloss 22 Tore in der Meisterschaft und holte damit 16 Punkte. In der Rückrunde sind es nach 2 Super-League-Begegnungen 4 Punkte, wobei der Ball bereits achtmal im gegnerischen Netz lag. Natürlich ist das zuerst einmal nur eine Tendenz, dafür eine positive, und die Gegnerschaft entspricht mit je einem Team von der Tabellenspitze und vom -keller ja durchaus dem Durchschnitt. Zudem hat die Anzahl gespielter Pässe sowie deren Genauigkeit auf St.Galler Seite wieder zugenommen, wie in der Liga ebenfalls die Chancenverwertung.

Babic hatte schon sehr gute Momente im FC St.Gallen. Aktuell ist es aber schwierig geworden für den Walenstadter. Zeidler sagt: «Boris muss derzeit ein bisschen hintenanstehen. Es gibt manchmal Talsohlen. Er tut alles dafür, um da wieder rauszukommen.» Auch Nuhu hatte bislang noch keinen Einsatz seit der Winterpause, und der Trainer sagt über den Ghanaer: «Musah muss geduldig bleiben. Er hat schon mehrfach gezeigt, dass er zurückkehren kann.»

Verlierer gibt es nur, weil sich tatsächlich etwas tut im Konkurrenzkampf. Besio drückt und hat Zählbares fabriziert nach zwei Einwechslungen, darauf hatte er lange warten müssen. Stillhart ist in der Warteposition und sowieso eine Allzweckwaffe, er dürfte jetzt in der Innenverteidigung vor Maglica sein. Schliesslich gibt es noch Lungoyi. Und natürlich Fazliji, per se ein Stammspieler. Er ist nach der Verletzung heiss auf einen Einsatz und allenfalls zurück.

Gemeinsamer Jubel in Lausanne. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Die Ersatzbank, dieser Tatbeweis wurde bereits mehrfach erbracht, ist in jedem Fall deutlich besser besetzt, da kommt bei Wechseln nochmals Power. Zeidler sagt:

«Wir sind am Anfang unseres Weges. Jetzt kann es losgehen.»

Wohin? Der Cupfinal am 15. Mai in Bern ist das grosse Ziel der St.Galler, zuerst natürlich der Ligaerhalt. Und damit ein Dreier gegen Servette.

