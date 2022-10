Von Rückkehrern und Erfolglosen

Nach dem Heimspiel gegen Servette gab es im Kybunpark ein Wiedersehen mit Musah Nuhu. Der 25-jährige Ghanaer, der vom FC St.Gallen nach Finnland zu Kuopion Palloseura ausgeliehen ist, hat die Saison mit seinem Team bereits beendet, der Leihvertrag läuft Ende November aus. Viel beitragen zu Platz zwei konnte Nuhu nicht. Er kam nur zu drei Einsätzen. In der dritten Runde der Qualifikation zur Conference League, welche die Finnen gegen die Young Boys bestritten, durfte der Innenverteidiger aber zweimal von Beginn weg spielen. Das Team aus Kuopio scheiterte trotzdem. Wie geht es anderen ehemaligen St.Gallern? Mit vier Toren in 13 Spielen ist Kwadwo Duah bester Torschütze von Nürnberg, das nach einer Krise und einem Trainerwechsel zuletzt zweimal nacheinander nicht verloren hat, aber in der 2. Bundesliga trotzdem nur Rang 13 belegt. Sein früherer Teamkollege Betim Fazliji gehörte am Wochenende beim 0:2 gegen Bielefeld St.Paulis Startformation an, nachdem er zuvor in der Meisterschaft nur zweimal von Beginn an gespielt hatte und siebenmal eingewechselt worden war. Die Hamburger sind punktgleich ein Tabellennachbar von Nürnberg. Nicht gut läuft es Victor Ruiz in Saudi-Arabien. Al-Fayha hat in acht Spielen zweimal ein Unentschieden geholt und die restlichen Partien verloren. Der Spanier gehörte, bis vor zwei Wochen, immer der Startformation an. Die Bilanz ist überschaubar: Ruiz hat erst ein Assist auf dem Konto. Al-Fayha belegt den zweitletzten Rang. Ohne Verein ist laut transfermarkt.ch Boubacar Traorè. Der Senegalese wechselte im Winter in die Ukraine, wo wenig später der Krieg ausbracht. (pl)