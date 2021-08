FCSG: Weshalb Lukas Watkowiak im Cup auch künftig das Tor hütet

Erste Cuprunde Weshalb Lukas Watkowiak auch künftig im Cup das FCSG-Tor hütet und Stürmer Kwadwo Duah hofft, wieder auf Touren zu kommen Nach dem ungefährdeten 5:0-Sieg in der ersten Cup-Hauptrunde gegen Münsingen und trifft der FC St.Gallen Mitte September auf Chênois. Kommenden Samstag empfangen die Ostschweizer in der Meisterschaft Sion. Mit Fabian Schubert und Kwadwo Duah haben im Cup zwei Stürmer Selbstvertrauen getankt. Patricia Loher 16.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Watkowiak (rechts) und Goalietrainer Stefano Razzetti. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Der FC St.Gallen muss für die nächste Cup-Runde Mitte September bis ans andere Ende der Schweiz reisen. Dafür ist die Aufgabe lösbar, Gegner Chênois spielt in der 1. Liga.

In der ersten Hauptrunde setzten sich die Genfer beim FC Grand-Saconnex aus der 2. Liga interregional erst im Penaltyschiessen durch.

Die beste Zeit hatten die Romands in den 1970er- und 1980er-Jahren, als sie in der damaligen NLA beziehungsweise in der NLB spielten. Ihrem Kader gehörte zu jener Zeit der frühere Brühl-Sportchef Kurt Scheiwiller an. Die Sechzehntelfinals wurden am Sonntagabend in den Studios von SRF ausgelost.

Kurt Feuz trotz 0:5 nicht unzufrieden

Der Einzug in die zweite Runde war für St.Gallen nie in Gefahr. Der Cupfinalist drückte ähnlich aufs Tempo wie in der Meisterschaft und attackierte den Gegner früh.

Zu Beginn hielt der Promotion-League-Absteiger Münsingen noch tapfer dagegen und kam nach gut einer halben Stunde gar zu einem Pfostenschuss.

Kurt Feuz, Münsingens Trainerlegende, geniesst am Samstag mit seinen Spielern die Atmosphäre im Kybunpark. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Doch mehr lag für die 1.-Liga-Fussballer im Kybunpark– auf Initiative des FC Münsingen war der Platz abgetauscht worden – nicht drin. Ihr Trainer Kurt Feuz sagte:

«Ich bin nicht unzufrieden. Meine Spieler haben einiges versucht. Mehr kann man nicht verlangen.»

Feuz lief in den 1970er-Jahren als Verteidiger für St.Gallen auf, das Cup-Spiel in der Ostschweiz war für den Solothurner der Beginn seiner Abschiedstournee: Der 68-Jährige absolviert in Münsingen die 37. Saison als Trainer, danach hört er auf.

Lüchinger und Görtler die Antreiber

Der FC St.Gallen präsentierte sich den Erwartungen entsprechend überlegen. Nicolas Lüchinger und Lukas Görtler waren unermüdliche Antreiber und ragten deshalb aus dem guten Kollektiv noch heraus.

Fünf verschiedene Spieler trugen sich schliesslich in die Torschützenliste ein. Für Neuzugang Fabian Schubert war das 1:0 der erste Pflichtspieltreffer für die Ostschweizer, und das 5:0 kurz vor Schluss bedeutete für Kwadwo Duah das Ende einer Durststrecke.

St.Gallens Stürmer Kwadwo Duah Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Der Berner, der eingewechselt wurde, hatte zuvor seit dem 8. April und dem Tor beim 4:1 im Cup-Achtelfinal gegen die Young Boys nicht mehr getroffen. Er sagt:

«Ich wollte zeigen, dass ich es noch immer kann.»

Der 24-Jährige war nach seinem Wechsel aus Wil nach St.Gallen gut in seine erste Saison als Stammspieler in der Super League gestartet, tat sich nach der Winterpause aber je länger desto schwerer und liess oft beste Chancen ungenutzt. «Wir spielten fast jeden dritten Tag. Das war für mich neu auf diesem Niveau. Ich war müder als auch schon.»

Lukas Watkowiak neu St.Gallens Cup-Torhüter

Unterdessen hat sich der Konkurrenzkampf im Sturm verschärft. Für die neue Meisterschaft wurde Schubert verpflichtet, und mit Alessio Besio macht ein 17-Jähriger Druck.

Duah findet, St.Gallen habe im Vergleich mit der vergangenen Saison offensiv an Qualität gewonnen. «Das merken wir in jedem Training und in jedem Spiel. Nun gilt es, mich wieder aufzudrängen», sagt der Stürmer.

Torhüter Lukas Watkowiak

Bild: PD

Geändert hat sich die Situation der Torhüter. Nachdem Lawrence Ati Zigi in der vergangenen Saison sowohl in Meisterschaft als auch Cup St.Gallens unbestrittene Nummer eins war, setzt Trainer Peter Zeidler nun im K.-o.-Wettbewerb auf Lukas Watkowiak. Gegen Münsingen war der Goalie kaum gefordert.

Der 25-jährige Deutsche kam seit seinem Wechsel in die Ostschweiz vor einem Jahr kaum auf Einsatzzeit, war aber stets ein sicherer Rückhalt, wenn er gebraucht wurde: Wie im letzten Meisterschaftsspiel der vergangenen Saison bei Servette, das St.Gallen mit 2:1 gewann, oder im Cupfinal gegen Luzern, als Zigi angeschlagen ausgewechselt werden musste. Zeidler sagt:

«Watkowiak ist in dieser Saison unser Cup-Goalie, weil wir ihn nun besser kennen. Er hat sich das verdient.»