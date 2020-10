Früher ständig herumgeschoben, nun hofft er auf den Durchbruch: FCSG-Neuzugang Kwadwo Duah, der Berner Giel Neuzugang Kwadwo Duah trifft am Sonntag mit dem FC St.Gallen ausgerechnet auf Servette. Die Erinnerungen an seinen früheren Klub sind nicht gut: «Es fehlte der Support im Welschland.» Christian Brägger 02.10.2020, 05.00 Uhr

Kwadwo Duahs Trumpf ist seine Schnelligkeit. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Europacup, AEK Athen zu Gast beim FC St.Gallen, die 37. Minute läuft. Es ist der Moment am vergangenen Donnerstagabend, der Kwadwo Duah nach seinem Zuzug den idealen Start bescheren könnte: Ein Tor – er wäre in aller Munde und fürs Erste der Druck weg. Duah rennt also alleine auf den griechischen Torhüter zu, der Abschluss aber ist zu unplatziert. Er scheitert.

FCSG-Sportchef Alain Sutter. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Es ist Ende August und Teambildung angesagt mitten in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2020/21, als Kwadwo Duah mit dem FC St.Gallen auf die Ebenalp hochläuft. «Tschou, ich bin der Neue», sagt er lächelnd. Der 23-Jährige redet in breitem Berndeutsch, was nicht wirklich überrascht, aber den nächsten Bezug in die Bundeshauptstadt bringt nach der vergangenen Saison, nach Silvan Heftis Weggang zu den Gelbschwarzen. Duah ist nun im FC St.Gallen, weil die Klubführung grosses Potenzial in ihm sieht, besonders nach dem vergangenen Jahr in der Challenge League mit Wil, wie Sportchef Alain Sutter einmal sagte.

Die Young Boys sind sein Jugendklub – und mehr

Duah erblickte in London im Februar 1997 das Licht der Welt, drei Jahre später zog er mit den ghanaischen Eltern ins Bethlehem-Quartier im Westen Berns. Der Vater hatte eine Stelle als Kellner gefunden und wollte für die Familie bessere Lebensqualität. Heute arbeitet er in einer Fleischfabrik, die Mutter ist Putzfrau. Der Bub wuchs wohlbehütet und in einfachen Verhältnissen mit drei Geschwistern auf. Bald spielte er Fussball im Team Köniz.

Ab der U10 wurden die Young Boys sein Verein, wo es stetig vorwärtsging, er alle Stationen bis in die erste Mannschaft durchlief und nebenbei die Sporthandelsschule und damit das KV absolvierte. Der Fussball wurde nun der wichtigste Pfeiler im Leben. Es war im Oktober 2016, als das Online-Portal Watson nach Duahs drittem Super-League-Spiel und dem ersten Torerfolg – notabene gegen den FC St.Gallen – fragte:

«Der Hoarau der Zukunft: Ist Kwadwo Duah die Lösung für die YB-Sturmprobleme?»

Er wurde es nicht. Vielmehr folgten ab dem Alter von 20 Jahren drei Leihtransfers in Folge und das Ende in den Schweizer Nachwuchsauswahlen, nachdem er bis dahin immer dabei gewesen war. Es waren die Jahre, in denen Duah sich vorkam wie ein Wanderarbeiter. Er sagt: «Ich wurde oft aus meinem Umfeld gerissen und fand es im Gegensatz zu anderen Spielern, die verliehen werden, selten eine positive Erfahrung. Meist kam ich zudem in ein Team, das schon funktionierte.»

Bei Xamax schlecht, bei Winterthur gut, bei Servette schlecht

Bei Xamax war es schwierig, weil der Klub aufsteigen wollte und auf gestandene Spieler setzte. Duah suchte ein halbes Jahr später eine nächste temporäre Lösung, er fand sie wieder in der Challenge League, diesmal bei Winterthur. Hier lief es gut, und Duahs Saison wurde gut. Doch der Besitzerklub YB fand auch jetzt, im Sommer 2018, nicht wirklich Verwendung für seinen Stürmer, der noch reifen sollte. Also wurde Duah ein nächstes Mal verliehen, jetzt war Servette an der Reihe, das ambitioniert war und ebenfalls zurück in die Super League wollte. Duah sagt:

«Ich verletzte mich zu Beginn der Saison, danach kam ich kaum mehr zu Einsätzen, aber dem Verein lief es ja auch.»

Es ist das Los der Leihspieler, sofort funktionieren zu müssen. Servette fehlte die Musse, Duah aufzubauen, bis Ende der Saison kam der Spieler in elf Meisterschaftseinsätzen gerade einmal auf 115 Minuten, erzielte aber immerhin zwei Tore. Duah beschlichen Zweifel, ob er es schaffen würde im Profifussball. Das viele Verleihen, das Umhergeschiebe, die unterschiedlichen Trainertypen, das alles nagte am Selbstbewusstsein. Wegbegleiter bescheinigten dem Angreifer zwar Talent, sagten aber, er sei womöglich zu sensibel. Und Duah selbst suchte im Grunde nur, was sich jeder Fussballer wünscht: dass ein Trainer Vertrauen schenkt.

Kwadwo Duah im YB-Dress. Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE

Mit den Young Boys gab es im Sommer 2019 zwar noch den Vertrag für ein weiteres Jahr, doch sie planten nicht weiter mit ihm. Unter diesen Vorzeichen wurde der FC Wil die zunächst definitive und perfekte Lösung, wie die Ostschweizer schon für viele Spieler (und Trainer) die perfekte Lösung geworden sind. Wil hatte bei diesem vermeintlichen Rückschritt zudem das Versprechen gegeben, Duah ziehen zu lassen, falls ein Super-League-Klub dereinst um ihn buhlen sollte.

Die Zweifel von einst sind verflogen

Duah hat etwas Urchiges, Lausbübisches, liest gerne Biografien bekannter Fussballgrössen, gilt als lebensfroh, als einer, der viel lacht, was seinen ghanaischen Wurzeln entspricht. Auch wenn er sonst vom Heimatland der Eltern nicht viel auf sich vereint, bis auf den Vornamen vielleicht, der «am Montag geboren» bedeutet. Längst vorbei auch die Zeiten, als die Duahs nach Ghana in die Ferien flogen. Vielmehr gilt er als der typische Berner Giel. «Ich bin voll schweizerisch aufgewachsen. Ich bin Berner, aber nicht so langsam wie ihr Ruf», sagt er mit einem Lachen.

Der Chelsea-Fan ist überzeugt von seinen Qualitäten, die Zweifel von einst, sie sind vertrieben und vergessen, das Kapitel YB definitiv zugeschlagen. Duah kann schnell rennen, «sehr schnell», wie er sagt, gerne sprintet er dann in die Tiefe. Das sind genau die Eigenschaften, die der FC St.Gallen unter Trainer Peter Zeidler sucht, und natürlich waren die 12 Tore in 33 Meisterschaftsauftritten mit Wil beste Werbung in eigener Sache. Beim Vizemeister würde er nur allzu gerne in die Fussstapfen von Demirovic und Itten treten, mit den Ostschweizern vorne mitspielen, die vergangene Saison wiederholen. Und vor allem will Duah Stammspieler sein – noch ist es nach drei Teileinsätzen nicht so weit.

Die Mitspieler (im Bild Goalie Zigi) haben Kwadwo Duah gut aufgenommen. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Am Sonntag wartet nun ausgerechnet Servette im ersten Heimspiel mit vielen Zuschauern. Im Welschland waren Duahs Erlebnisse nicht gut, «ich hätte mir mehr Support gewünscht». Es wäre nicht das Schlechteste, eine persönliche Antwort auf dem Platz zu geben – das erste Tor für St.Gallen.