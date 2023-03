Der FCSG testet unter schwierigen Vorzeichen in Augsburg

Freundschaftsspiel FC St.Gallen: Test gegen den Bundesligaklub Augsburg unter erschwerten Bedingungen Der Test beim FC Augsburg wird für den FC St.Gallen und seinen Trainer Peter Zeidler zur Herausforderung. Sportlich, und weil sehr viele Spieler aus verschiedenen Gründen fehlen. Christian Brägger 22.03.2023, 19.36 Uhr

Randy Schneider kann im Test gegen Augsburg etwas Selbstvertrauen tanken. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Testpartien gegen Vereine der 1. Bundesliga sind willkommene Angelegenheiten für St.Gallen. Sie geben ein Gefühl der internationalen Bühne, welche die Ostschweizer in der nächsten Saison mit dem Europacup im Pflichtprogramm haben möchten. Im Januar waren sie im Trainingslager in Spanien am selben Ort wie der FC Augsburg, man knüpfte eine zarte Bande und ist am Donnerstag ab 14 Uhr bei den Süddeutschen nun der Testpartner während der Länderspielpause.

Die heimstarken Augsburger sind in der Bundesliga derzeit Zwölfte und sollten bei normalem Fortgang der Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Angeleitet werden sie seit vergangenem Juli von Enrico Maassen, der davor die U23 Dortmunds trainierte. Und gerüchteweise soll bis zur Verpflichtung Maassen auch St.Gallens Trainer Peter Zeidler auf dem Radar von Sportchef Stefan Reuter gewesen sein.

Augsburg fehlen auch viele Akteure, allen voran Demirovic und Berisha

Der FC Augsburg muss noch mehr wie der FC St.Gallen auf Nationalspieler verzichten. Ermedin Demirovic zum Beispiel, in der Ostschweiz ein Altbekannter, ist mit Bosnien unterwegs. Erstmals bei der A-Nationalmannschaft Deutschlands weilt gar Mittelstürmer Mergim Berisha. So dürfte der Bundesligaklub den Test dafür nutzen, um Dinge auszuprobieren und der zweiten Garde etwas Praxis zu geben.

Das hatte ebenfalls Zeidler mit den Ostschweizern vor und hat das noch immer, wenngleich sich die Vorzeichen verändert haben. Weil neben den Internationalen noch einige Spieler mehr fehlen.

Schmidt, Ndombasi, Geubbels, und und und

Isaac Schmidt musste sich die Weisheitszähne herausoperieren lassen, er fällt aus. Noha Ndombasi und Willem Geubbels, die beide gewiss zu vielen Minuten gekommen wären, welche sie ja auch benötigen, um langsam aber sicher in Fahrt zu kommen, haben die Grippe. Matej Maglica ist ebenfalls krank.

Lukas Görtlers Knie hat nach der verlorenen Begegnung in Winterthur reagiert, der Captain will es in dieser Woche etwas auskurieren. Jordi Quintillà leidet an einer Mittelfussprellung. Und Jérémy Guillemenot kann frühestens gegen Zürich wieder mittun.

Man sieht es weiter positiv

«Schade ist das», sagt Zeidler. Aber man sehe es weiter positiv. «Obschon der Test einigen Spielern wirklich gutgetan hätte.» Guttun wird er dennoch jenen, die fit sind. Patrick Sutter, Randy Schneider, Leonhard Münst, Alessandro Kräuchi, Basil Stillhart, sie und andere erhalten trotz allem die Möglichkeit, mit einer guten Leistung etwas fürs eigene Wohlbefinden zu tun.

Diese Spieler waren zuletzt bei Zeidler nicht unbedingt gefragt. Auch dürfte der St.Galler Trainer einige U21-Akteure mitnehmen, die aber am Wochenende selbst vor einem wichtigen Ligaspiel stehen.

Das Testspiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, verfolgen Sie es ab 14 Uhr im Stream auf www.tagblatt.ch.