Frauenfussball «Wir wollen eine neue Spielphilosophie umsetzen»: FC St.Gallen-Staad trennt sich von Cheftrainer Marco Zwyssig und Co-Trainer Sandro Barile Knall im Frauenfussball: Der FC St.Gallen-Staad hat entschieden, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Marco Zwyssig und Co-Trainer Sandro Barile per Ende Saison zu beenden. Zwyssig trainiert das Fanionteam seit der Saison 2019/20. 09.03.2021, 11.57 Uhr

Marco Zwyssig wird das Frauenteam des FC St.Gallen-Staad nur noch bis Ende Saison trainieren. Bild: Ralph Ribi

(pd/lex) «Marco hat sehr gute Arbeit geleistet und unser Team nach dem Aufstieg im Sommer 2019 in der AXA Women’s Super League etabliert. Gleichwohl sind wir zum Schluss gekommen, mit der Neubesetzung dieser Schlüsselposition in der neuen Saison eine neue Spielphilosophie umzusetzen», teilen Patricia Willi und Sandra Egger, Co-Sportchefinnen des FC St.Gallen-Staad, am Dienstag in einer Mitteilung mit.