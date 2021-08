Stadtwerk-Cup: Metzingen vor dem zweiten Turniersieg

Frauen-Spitzenhandball Das deutsche Team von Metzingen bestätigt am Stadtwerk-Cup mit dem zweiten Sieg seine Favoritenrolle Metzingen dürfte der zweite Turniersieg am Stadtwerk-Cup nach 2016 nicht mehr zu nehmen sein. Das Team aus der deutschen Bundesliga gewinnt nach dem 28:24-Erfolg vom Freitag gegen Iuventa Michalovce auch sein zweites Spiel – und dies überzeugend mit 30:23 gegen Achenheim Truchtersheim. Fritz Bischoff 14.08.2021, 22.22 Uhr

Katarina Simova ist im zweiten Spiel Brühls erfolgreichste Torschützing. Ralph Ribi

Die Französinnen waren über weite Strecken der Partie ebenbürtige Gegnerinnen, doch mangelte es ihnen vor allem in der Schlussphase der Partie an Abgeklärtheit, um doch noch in den Bereich des Punktgewinns zu kommen.

Aufbäumen und Steigerung beim LC Brühl

Der gastgebende LC Brühl liess in seiner zweiten Partie im Vergleich zur 24:26-Startniederlage gegen Achenheim Truchtersheim gegen Iuventa Michalovce eine deutliche Leistungssteigerung erkennen.

Obwohl die Slowakinnen von ihrer athletischen Erscheinung als Favoritinnen in die Partie gegangen waren, bekundeten sie mit ihren Gegnerinnen viel Mühe, um zu ihrem Spiel zu finden.

Die St.Gallerinnen, die ihr Heimturnier bei seiner letzten Austragung 2019 erstmals hatten gewinnen können, hielten das Geschehen jederzeit offen und konnten in der ersten Halbzeit zum Teil sogar die Führung behaupten.

Doch auch in der zweiten Spielhälfte liessen sie sich trotz eines zeitweisen Rückstandes von vier Toren nicht vorentscheidend distanzieren. Dies dank einer kämpferischen Einstellung und offensiver Durchschlagskraft.

Nahe am Unentschieden

So hatten die Brühlerinnen in der Schlussphase gar noch die Möglichkeit zum Punktgewinn. Dies, nachdem Katarina Simova in der 56. Minute zum 30:30-Ausgleich getroffen hatte. Die Juniorinnen-Internationale zeigte sich vor allem nach der Pause treffsicher und war mit neun Toren die beste Werferin ihres Teams. Die 19-Jährige sagte:

«Ich konnte die sich bietenden Räume nutzen und getraute mich auch vermehrt zu Abschlüssen.»

Einen wichtigen Anteil an der guten Leistung des Heimteams hatte auch Kinga Gutkowska, die im ersten Spiel vom Freitag wegen Rückenproblemen noch gefehlt hatte. Die 25-jährige Polin, die im vergangenen Jahr zu den St.Gallerinnen gewechselt hatte, führte in ihrem Team geschickt Regie, entwickelte aber auch Torgefährlichkeit.

Sie wartet mit einer guten Leistung auf: Kinga Gutkowska (Mitte). Arthur Gamsa

«Unser Team hat auf die neue Saison zahlreiche Mutationen erfahren. Da müssen wir uns noch finden. Wir können uns sicher weiter steigern und auch meine Leistung kann noch besser werden.»

Ob diese Steigerung schon im dritten Spiel des Stadtwerk-Cup gegen Metzingen möglich sein wird, muss sich zeigen. Sicher wollen sich die St.Gallerinnen in zwei Wochen im Supercup gegen den Meister LK Zug von ihrer besten Seite präsentieren.