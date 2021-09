Wie ist die Form des FC St.Gallen vor dem Auswärtsspiel in Genf?

FCSG Barca-Star Busquets hat nun Trikot von FCSG-Verteidiger Fazliji — und was man sonst noch vom FC St.Gallen vor dem Auswärtsspiel in Genf wissen muss Viele Eindrücke: Der FC St.Gallen fährt nach der Nati-Pause nicht als Favorit ans Auswärtsspiel gegen Servette. Christian Brägger Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

14 Tage sind vergangen. 14 Tage seit dem aufwühlenden 3:3 gegen Zürich – ein Topspiel, das bislang getrost als Highlight der Super-League-Saison bezeichnet werden darf. Wobei gerade in der Ostschweiz der Fussball in der Zwischenzeit bewies, welch unergründliche Wege er gehen, oder aber wie schön er sein kann. Vor dem morgigen Auftritt gegen den aktuellen Tabellendritten Servette sind einige Eindrücke zu verarbeiten.

Gonzalez und der stille Weg in den Osten

Die Neuigkeit erstaunte am Freitagmorgen: Lorenzo Gonzalez wechselt für diese Saison leihweise in die zweithöchste Liga Tschechiens – im Land war das Transferfenster bis 8.September offen – zu einem Verein mit dem Namen FK Usti nad Labem. Der Klub spielt unweit der Hauptstadt Prag. Dass es zum vorerst temporären Abgang des 21-Jährigen kommt, ist mehr als nachvollziehbar und für die St.Galler mit Blick auf ihr zu grosses Kader eine gute Sache.

Gonzalez muss Spielpraxis sammeln nach seinem längst überstandenen Kreuzbandriss, nur so könne er besser werden, sagt Trainer Zeidler. Bei den Ostschweizern lag er in der Hierarchie hinter jenen fünf Stürmern, die regelmässig spielen. Aber wie der Westschweizer auf diese Tschechen gekommen ist, das wissen nur seine Berater und sein künftiger Trainer David Jarolim. Fraglich bleibt, was mit dem einstigen Talent aus Manchester Citys Jugendabteilung danach passieren wird. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Gonzalez und Zeidler, sagen wir es mal so, andere Denkweisen haben.

Zeidler und das durchzogene Fazit

«Ja, wir hätten gerne zwei, drei oder vier Punkte mehr.» Dieser Zeidler-Satz suggeriert zurecht, dass der FC St.Gallen mit der Ausbeute bislang nicht zufrieden ist. Bekannt sind die Last-Minute-Gegentore gegen Sion und Luzern, die vier Zähler gekostet haben. Man ist in der Tabelle zwar mit dabei, wie Zeidler es nennt. «Aber die verlorenen Punkte bekommen wir nicht mehr zurück.»

Der Coach wird im Hinterkopf haben, dass die nächsten Aufgaben in der Liga nicht einfach werden, mit Servette, Basel, YB und GC. In diesen Begegnungen gilt es, noch mehr Widerstandskraft zu zeigen. Und die Fortschritte, die Zeidler im Training jüngst ausgemacht haben will, im Spiel zu demonstrieren. Die Lage der Dinge kann man auch positiv sehen: In den bislang fünf Auftritten punkteten die Ostschweizer ein einziges Mal nicht – sie sind also schwierig zu spielen und haben eine gewisse Resilienz.

Nati-Pause und die schöne Erinnerung

Für den FC St.Gallen gab es während der Nati-Pause zwei Ausrichtungen: Die Mehrheit der Profis gewann einen Test gegen den Tabellenleader der zweithöchsten österreichischen Liga mit 4:0 souverän. Es tat manchen gut, gegen Lustenau in Übung zu bleiben, nachdem sie in der Meisterschaft kaum oder wenig Berücksichtigung fanden. Zudem hatten diese Spieler drei Tage frei am Wochenende, einmal die Seele baumeln lassen, soll ein Schaden nicht sein.

Dann gab es noch die anderen. Zigi, der auf eine Weltreise ging und mit Ghanas Nationalteam sogar zu einem Kurzeinsatz in Südafrika kam. Stergiou, der ein Spiel als Captain bei der U21 absolvierte. Besio, der mit der U19 unterwegs war. Und dann gab es ihn, Betim Fazliji. Er spielte mit dem Kosovo beim 0:2 gegen Spanien durch. Busquets, 129-facher Nationalspieler und eine lebende Legende Barcelonas, tauschte nach der Partie mit dem Rebsteiner das Leibchen. Bei Zeidler schwang schon etwas Stolz mit, als er lächelnd sagte: «Busquets hat jetzt sein Trikot. Natürlich auch umgekehrt. Die Erfahrung gegen Spanien bringt Betim einen Schritt weiter – und damit auch uns.»

Servette und die gute Bilanz

Servette liegt einen Zähler vor dem FC St.Gallen, hat aber um zwei Tore das schlechtere Torverhältnis. Zeidler sagt: «In der Vorbereitung sahen wir vor allem auch auf ihre letzte Partie zu Hause gegen Luzern: Es war beeindruckend, wie sie die Innerschweizer an die Wand gespielt haben.» 4:1 gewannen die Grenats damals und waren sehr spielfreudig. Zeidler gab zu bedenken, dass seine Mannschaft die Mittel habe, den Gegner am Sonntag ab 14.15 Uhr zu bremsen. Für dieses Bremsmanöver muss er auf den verletzten Kräuchi und womöglich auf Babic und Schmidt verzichten, die nicht alle Trainingseinheiten mittun konnten. Immerhin kann er nun zusätzliche Akteure in sein Kader nehmen, da neuerdings 20 Akteure auf dem Spielerbogen erlaubt sind.

Heute Abend werden die St.Galler gegen 18 Uhr mit dem Bus Richtung Westen aufbrechen. Sie werden sich daran erinnern, in Genf noch nie mit Zeidler verloren zu haben. Und vor allem an den Cup-Halbfinal der Vorsaison. An den Final müssen sie ja nicht denken.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Lüchinger, Stergiou, Fazliji, Kempter; Görtler, Diakité, Youan; Ruiz; Schubert, Guillemenot.