Erste Rückkehr von Dereck Kutesa

Für Dereck Kutesa ist es am Sonntag ab 16.30 Uhr die erste Rückkehr in den Kybunpark seit seinem Abgang vor drei Jahren. Im Sommer 2019 wechselte der Flügelspieler von St.Gallen zu Stade Reims. In der Ligue 1 brachte er es auf 42 Einsätze, dabei erzielte der Genfer zwei Tore. Nach zwei Saisons wurde Kutesa nach Belgien zu Zulte Waregem ausgeliehen, wo er Stammspieler war. In diesem Sommer holte sein Jugendklub Servette Kutesa zurück. Der 24-Jährige, der zuvor in Basel und Luzern den Durchbruch nicht geschafft hatte, nutzte während einer Saison das Sprungbrett St.Gallen. Allerdings machte der Klub in jenem Sommer auch klar, dass er nicht gleich beim ersten Angebot einknicken muss. Weil für die Ostschweizer am Ende wohl zu wenig herausgeschaut hätte, lehnten sie die erste Offerte aus Frankreich ab. Mit dem nachgebesserten Angebot von Stade Reims konnte der FC St.Gallen dann leben. Die Ostschweizer dürften für Kutesa gut eine Million Franken erhalten haben. Für Servette, das sich überraschend auf dem zweiten Zwischenrang hält und am Donnerstag die Grasshoppers 3:2 besiegte, hat Kutesa in bislang sechs Einsätzen ein Tor erzielt und zwei Assists geliefert. (pl)