Porträt FCSG-Trainer Peter Zeidler: perfektionistisch, empathisch, harmoniesüchtig – und brav



Was ist Peter Zeidler für ein Mensch? Wegbegleiter wie Ralf Rangnick helfen, den «Trainager» des FC St.Gallen besser zu begreifen. Christian Brägger 07.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Zeidler versteht sich als Fussball-Lehrer. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

In der Bundesliga hat vor Jahren der Trend eingesetzt, dass Fussballtrainer die «Spieleraufsteller» ablösen. Er bedeutet, dass wahre Lehrmeister des Fussballs an der Seitenlinie die Gilde der elitären Ex-Profis verdrängen, die als Trumpfkarte für die Trainingsarbeit und in der Kabine ihre eigene Aktivzeit spielen, auf Bauchgefühl und Erfahrung vertrauen – entsprechend stellen sie die Mannschaft auf.

Peter Zeidler, der Coach des FC St. Gallen, ist der neuen, aufstrebenden Spezies zugehörig. Diese Sorte Trainer hat meist keine grosse Karriere als Spieler hingelegt, die Arbeit in Nachwuchsakademien von der Pike auf gelernt, ist vom Selbstverständnis her Lehrer, wobei Taktik das wichtigste Fach ist, um auf dem Rasen erfolgreich zu sein. Zeidlers Konzept ist im Grundsatz die ballorientierte Raumdeckung, so hoch und aggressiv und proaktiv wie möglich. Die Begründer dieser hochrisikoreichen, offensiven Spielphilosophie kommen mit Ralf Rangnick und Helmut Gross aus dem Südwesten Deutschlands, ebenso deren Exponenten Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp.



Weggefährte Rangnick: «Peter ist ein Perfektionist»



Aus dieser Ecke des Landes kommt Peter Zeidler eben auch. Er erblickt am 8. August 1962 in Schwäbisch Gmünd das Licht der Welt, wächst im beschaulichen, nahen Böbingen an der Rems mit zwei jüngeren Geschwistern in einem gutbürgerlichen Haushalt auf. Der Vater ist Gipsermeister, die Grosseltern wohnen ebenfalls im Mehrgenerationenhaus. Der Bub ist ein guter Schüler, belesen, spielt viel Fussball, aber halt nicht so gut, dass es einst zum Leben reichen wird. Die Affinität ganz allgemein zu Sprachen und im Besonderen zu Frankreich ist so gross, dass er Sport und Französisch studiert, die «l’Équipe» ist stets zur Hand.

«Fussballprofessor» Ralf Rangnick Bild: Sebastian Willnow/EPA

Der junge Zeidler will Pädagoge werden, setzt dies später mit der Tätigkeit auf dem Gymnasium um, und er trifft während der Hochschulzeit in Stuttgart auf ihn: Ralf Rangnick, der dereinst zum Philosophen, Dogmatiker und Systemerfinder des Fussballs wird. Es entsteht eine private Verbundenheit, die beim VfB Stuttgart, bei Hoffenheim und Liefering (Salzburgs Nachwuchsmannschaft) ins Berufliche übergeht, und Zeidler eher spät zum Trainerberuf verführt.



Heute, nach vielen Stationen und Erfahrungen, ist Zeidler seit zwei Jahren der Trainer des FC St.Gallen. Rangnick hat aus der Ferne genau hingeschaut, mit dem Blick auf die finanziellen Möglichkeiten des Klubs sagt er:

«Das war reine Trainerarbeit. Der Erfolg in dieser Saison kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.»

Der 62-Jährige, der erst kürzlich zurückgetreten ist als Globaldirektor des Red-Bull-Fussballimperiums, ordnet Zeidler gar dem Lager der «Trainager» zu. Zeidler sei ein Trainer, der den Posten des Managers gleich mitbesetze, bei der Planung mithelfe, sein Netzwerk einbringe, sich um verletzte Spieler kümmere. Rangnick sieht den Weggefährten als «Familien- und Harmoniemensch», der erst mit den Jahren lernte, Entscheide zu fällen. Als «Perfektionist», wobei er nicht versteht, dass dieses Wort einen negativen Anstrich haben kann. Schliesslich sagt er: «Peters ganz grosse Stärke ist seine Empathiefähigkeit, privat wie im Beruf.»



Die Viererkette als Durchbruch



Wie damals bei Böbingen stets mittendrin: Peter Zeidler Bild: Urs Bucher

Es ist die zweite Hälfte der 1990er Jahre, als Zeidler Mitte dreissig den TSV Böbingen als Spielertrainer betreut, den zwischen tiefen Ligen pendelnden Heimatverein. Jens-Peter Schuller, damals der Sportchef und bis heute ein Freund, sagt: «Peter hat bei uns die Viererkette eingeführt. Das war für unsere Liga absolut revolutionär, wir wurden dafür ausgelacht.» Doch mit Zeidler läufts, plötzlich spielt der Dorfklub nicht mehr gegen den Abstieg, mischt mit lauter eigenen Spielern vorne mit. Schuller sagt, im Team habe es schon die eine oder andere nicht ganz jugendfreie Geschichte gegeben.

«Aber der Peter, das war ein ganz braver, immer vorbildlich, er kümmerte sich um alle und alles. Einzig das Kochen, das beherrschte er nicht.»

In all den Jahren kommt es immer wieder zu Auslandreisen mit Freunden wie Schuller oder dem Bruder. Einmal fliegen sie nach Argentinien, aber meist geht es ins benachbarte Frankreich, der Spielplan der Ligue 1 gibt die Destinationen vor. Zeidlers Bewunderung gilt den eleganten Platini und Zidane, und der Kontaktfreudige liebt das Gespräch mit den Franzosen.



Die Mannschaft ist das Spiegelbild des Trainers



In St.Gallen ist Zeidler die zentrale Figur, die Mannschaft sein Spiegelbild. Viel läuft über ihn, Kontrollverluste mag er nicht. Niederlagen nimmt er manchmal persönlich und Schuller sagt, Zeidler sei sehr zielstrebig, wisse, was er wolle. Und er sei sehr emotional, positiv emotional. In Salzburg, wo Zeidler einst gewirkt hat und er in der Freizeit oft in ein kleines, französisches Kino geht, sagt Christoph Freund:

«Zeidler ist überzeugt von seiner Arbeit, lebt den Fussball, ist einfordernd, hat einen klaren Plan.»

Der Sportchef des österreichischen Topklubs bescheinigt Zeidler, junge Spieler besser machen zu können. Schliesslich habe es aber nicht ganz funktioniert, das Team habe neue Impulse gebraucht.

Diese Trennung wird die zweite nach dem abrupten Ende in Tours. Später wird Zeidler trotz Erfolg auch in Sitten von Präsident Christian Constantin entlassen, der einmal sagt, Zeidler habe sich gefühlt und verhalten wie der Papst, auch «Menschenfänger» hat ihn ein Journalist aus dem Wallis schon genannt. Menschenfreund träfe es besser.



In Salzburg folgt für Peter Zeidler die zweite Entlassung in seiner Trainerkarriere. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Es sind vermutlich diese Einschnitte im Leben, die Ablehnungen verbunden mit Wohnortswechseln, die den sparsamen Zeidler trafen und prägten. Die Entlassungen haben Narben hinterlassen. Sie haben in Zeidler für sich, seine Frau und die beiden Töchter ein Sicherheitsdenken ausgelöst, da kann ein pfannenfertiges Angebot aus Griechenland wie zuletzt nicht passen. Sie haben ihn bei Kritik manchmal dünnhäutig werden lassen, auch weil er sich selbst als wirklich guten Trainer sieht. So kann es passieren, dass der Daueroptimierer Medienschaffende auf seine Linie bringen will, sich viel Zeit für seine Sicht auf den Fussball nimmt, dabei manchmal so nah wirkt und doch so fern ist.



Was gut für Zeidler ist, ist gut für den FC St.Gallen



Rangnick geht das Herz auf, wenn einer wie Zeidler, der es nicht immer einfach hatte, Erfolg hat. Der «Fussballprofessor» sieht den 57-Jährigen als möglichen Bundesligatrainer und sagt, die neue Vertragsdauer bis 2025 sei eine ungewohnt lange Zeit.

«Peter muss niemandem mehr etwas beweisen. Doch was gut für ihn ist, ist vor allem gut für den FC St. Gallen, der für die Region ein grosser Klub ist.»

Ohnehin muss Zeidler sich fragen, falls er dereinst weiterzieht, ob er anderswo vergleichbare Einflussmöglichkeiten und Wertschätzungen erhält – sie sind essenziell für ihn.



2014 war die Landesgartenschau in Zeidlers Geburtsort Schwäbisch Gmünd zu Gast, das Motto lautete: Zwischen Himmel und Erde. Das Motto passt ganz gut auf Zeidler, auf sein Leben. Mit beiden Füssen steht er auf dem Boden, und ein paar wenige Male, da blickte er gar in die Hölle. Aber meist sieht Zeidler zum Himmel und das Positive, sprüht nur so vor Energie und Lebensmut, und will nach den Sternen greifen. Mit dem FC St. Gallen ist dies in dieser Saison fast gelungen, vielleicht sogar ja ganz. Der Fussball bringt Menschen zusammen, im Kleinen wie im Grossen. Bisher hat es sich ganz gut angefühlt.