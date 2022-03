FCSG: Fast ein Stängeli gegen Dornbirn – Schubert trifft viermal

FCSG-Testspiel Fast ein Stängeli für den FC St.Gallen gegen Dornbirn – Schubert trifft viermal, Rückkehrer Babic einmal Die Ostschweizer gewinnen den Test gegen einen schwachen Gegner aus dem Vorarlberg mit 9:0. Sie gehen engagiert an ihr Tagwerk und bleiben 2022 weiter unbesiegt – die Belohnung ist ein freies Wochenende. Christian Brägger 24.03.2022, 17.00 Uhr

Wieder für die erste Mannschaft auf dem Platz: Alessandro Kräuchi Bild: Manuel Nagel

Testpartien sind dazu da, sich Selbstvertrauen zu holen. Akteure mit wenig Einsatzzeit in der Meisterschaft bei Laune zu halten, und auch: Für Comebacks, um Spieler nach Verletzungen wieder auf die Wettkampfstufe der Profis heranzuführen, was gleich für deren drei des FC St. Gallen gegen den FC Dornbirn Gültigkeit hatte.Für Alessandro Kräuchi (Kreuzbandriss), der zudem begann, für Nicolas Lüchinger (Schulter) und Boris Babic (Kieferbruch, nun mit Gesichtsschutz), die beide im Verlauf der Partie eingewechselt wurden.

Die St.Galler Startelf, die auf keiner Position jener vor fünf Tagen gegen Luzern entsprach, hatte viel zu leichtes Spiel gegen die zweitklassigen Vorarlberger, die in den 90 Minuten auch so auftraten: zweitklassig, wenn überhaupt. Fast gab es ein Stängeli, und Besio per Foulpenalty, Nuhu nach einem Corner und Schubert mit einem lupenreinen Hattrick sorgten bereits bis zur 38.Minute für klare Verhältnisse.

Schubert trumpft gross auf

Schubert, dem die Begebenheiten in Österreichs zweithöchster Liga mit Blick auf seine Vergangenheit besonders liegen, legte in der 52. Minute noch einen Treffer nach, als er mit dem Absatz das 5:0 erzielte; es war der sehenswerteste Angriff des Nachmittags. Schliesslich reihten sich noch Quintillà, Guillemenot und Babic bei seiner Rückkehr unter die Torschützen.

Nicht nur bei Eckbällen hatte der Gast aus Dornbirn seine liebe Mühe. Bild: Manuel Nagel

Damit bleiben die Ostschweizer, die nun das Wochenende frei haben, in diesem Jahr in Freundschaftsspielen, Meisterschaft und Cup weiter unbesiegt. In der Liga geht es für sie am Samstag in einer Woche in Sitten weiter. Mit Spielpraxis, voller Selbstvertrauen.

Telegramm St.Gallen – Dornbirn 9:0 (4:0) Kybunpark – 0 Zuschauer – Sr. Gianforte.

Tore: 6. Besio (Foulpenalty) 1:0. 17. Nuhu. 18. Schubert 3:0. 26. Schubert 4:0. 38. Schubert 5:0. 52. Schubert 6:0. 60. Quintillà 7:0. 78. Guillmenot 8:0. 82. Babic 9:0.

St.Gallen: Watkowiak, Kräuchi (46. Lüchinger), Nuhu, Stillhart, Sutter (61. Cabral) ; Toma (74. Stöber), Jacovic (46. Quintillà), Diarrassouba (46. Görtler); Besio, Schubert (61. Duah), Lungoyi (61. Guillemenot).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Fazliji, Stergiou, Zigi, von Moos, Jankewitz (alle bei Nationalteams), Ruiz, Maglica, Kempter, Witzig, Clément, Münst (alle verletzt/krank). – 65. Lattenkopfball Duah.