Interview Nicht nur wegen Corona – FCSG-Sportchef Alain Sutter mahnt: «Vergesst letzte Saison!» Alain Sutter ist mit der Entwicklung des FC St.Gallen hoch zufrieden. Der 52-jährige Sportchef weiss aber genau, wo sich das Team noch steigern muss. Und er erinnert sich an die WM 1994. Ralf Streule, Christian Brägger 06.11.2020, 05.00 Uhr

Alain Sutter ist seit Januar 2018 Sportchef des FC St.Gallen. Kürzlich verlängerte der Klub den Vertrag bis Ende 2025. Bild: Freshfocus

Womit beginnen wir? Mit dem Saisonstart des FC St.Gallen? Oder mit der Diskussion über Sinn und Unsinn dieser Corona-Saison?

Alain Sutter: Das zweite Thema können wir von mir aus ganz weglassen. Lasst uns über Sport reden.

Fangen wir fürs Erste mit St.Gallen an, das viele schwächer einschätzen als letzte Saison. Stören Sie sich daran, dass man das aktuelle Team mit dem alten vergleicht?

Wenn das die Öffentlichkeit macht, ist es legitim. Intern tun wir das aber nicht. Wenn du dich ständig damit vergleichst, was war, suchst du Ausreden und kannst dich nicht verbessern. Wenn wir noch einmal eine so aussergewöhnliche Saison wollen wie die vergangene, müssen wir diese abhaken. Erfolg bringt immer auch Schwierigkeiten mit sich. Nur die Besten schaffen es, damit umzugehen und nicht den Boden unter den Füssen zu verlieren.

Was gibt es im Spiel des FC St.Gallen zu verbessern?

Es gibt noch einige Dinge zu optimieren. Aber bevor wir darüber reden, was besser werden muss, möchte ich sagen: Es ist sehr vieles gut. Auch bei den zwei Niederlagen zuletzt hat man gesehen, dass die Grundlagen passen und eine Weiterentwicklung sichtbar ist. Wir sind in vielen Bereichen weiter als vergangene Saison. Wenn wir auf dem Feld bei jeder Handlung konsequent sind, kommen wir vorwärts. Die Balleroberungen vor dem Strafraum fehlen derzeit, wir erobern den Ball weiter hinten, müssen bei der Balljagd also konsequenter werden. Hier liegt derzeit unser Fokus.

Die Balljagd kann wie jüngst bei Fabian Freis Tor für Basel ins Auge gehen. Wäre es für St.Gallen nicht besser, auf dem Feld auch mal den Rückwärtsgang einzuschalten?

Das ist nicht das Problem, nein, das Gegentor muss man richtig analysieren. Der entscheidende Fehler passiert nicht in der Verteidigung, sondern nach dem Ballverlust. Weil wir da nicht direkt nachsetzten, gaben wir den Baslern überhaupt die Möglichkeit zur Angriffsauslösung. Wenn du aber nicht bereit bist, solche Fehler in Kauf zu nehmen, darfst du nicht mit jungen Spielern auflaufen. Das ist Teil des Prozesses. Und irgendwann haben die jungen Spieler genügend Erfahrung gesammelt.

Der riskante St.Galler Spielstil wird noch zu vielen Gegentoren führen.

Noch einmal: Wenn wir unser Pressing konsequent spielen, ist das die beste Verteidigung. Natürlich birgt die Spielweise Gefahren, aber sie bietet eben auch Chancen. Erobern wir den Ball wieder öfter vor dem gegnerischen Strafraum, kommen unsere Stürmer auch wieder besser in den Abschluss.

Das Team wirkt aber schon weniger eingespielt als vergangene Saison.

Es ist erst zwei Monate zusammen. Man darf den Anfang dieser Saison nicht mit dem Ende der vergangenen vergleichen. Spielerisch ist dieser Anfang um Welten besser als jener im vergangenen Jahr, wir sind auf einem ganz anderen Niveau. Ob die Weiterentwicklung gleich sein wird, ist natürlich offen.

Diese Entwicklung ist auch von der Teambildung abhängig. Wie kann man in Coronazeiten versuchen, ein Teamkollektiv zu gestalten?

Die Vorbereitung war kürzer als in anderen Jahren und es gab kein Trainingslager, das sehr wichtig wäre für die Integration neuer Spieler. Im Trainingslager entsteht vieles, Spieler treffen sich auch am Abend – diese menschliche und sportliche Integration fehlt. Aber man darf nicht vergessen: Vieles im Teamgefüge passiert auch im Training.

Ausländische Spieler wie Boubacar Traorè oder Thody Youan müssen sich wohlfühlen im neuen Land, um Leistung bringen zu können. Was tut der Club, damit sie ankommen, obschon coronabedingt wenige soziale Kontakte gewünscht sind?

Natürlich müssen sie das soziale Leben ausserhalb des Teams einschränken. Es zeichnet uns aber aus, dass sich Spieler bei uns schnell wohlfühlen. Das ist in Coronazeiten nicht viel anders. Ein gemeinsamer Znacht mit anderen Spielern, die ebenso negativ getestet wurden, ist immer noch möglich.

Als Fussballer galten Sie früher als Freigeist. Und jetzt spielt der FC St.Gallen einen Systemfussball, stets gleich, immer vertikal, ausschliesslich schnell. Ist das vereinbar mit dem kreativen Alain Sutter?

Legendär: Alain Sutter im Schweizer Dress an der WM 1994 gegen Rumänien. Bild: KEY

Ich liebe den Fussball, den wir hier spielen. Es ist Fussball, wie ich ihn sehen will. Und zwar eins zu eins. Der Fussball hat sich weiterentwickelt, die Schnelligkeit, das Vertikale gab es zu meiner Zeit wohl nicht. Aber das Pressing kannte ich. 1994 unter Trainer Roy Hodgson spielten wir mit der Schweiz an der WM genau so, gingen vorne auf jeden Ball. Wir waren damals fast das einzige Team, das so agierte. Die Gegner waren sich das nicht gewohnt. Wir eroberten viele Bälle und waren erfolgreich, es war schwierig, gegen uns zu spielen. Unser Fussball heute ist nach wie vor kreativ, einfach in einem unglaublich hohen Tempo. Unsere Spieler haben in der Offensive viele Freiheiten. Es muss einfach zügig in Richtung Tor gehen.

Trotzdem verlor die Schweiz 1994 gegen Spanien den Achtelfinal.

Ja, aber die Spanier waren nicht so viel besser als wir. Es hätte schon in die andere Richtung gehen können.

Als Freigeist waren Sie auch bekannt dafür, ihre Meinung kundzutun, siehe «Stop it Chirac»-Plakat. Welches Transparent würden Sie heute in Zeiten von Corona, Trump und Klimawandel hochhalten?

Einprägsam: Die Schweizer Mannschaft protestiert im Sommer 1995 vor einem Länderspiel gegen Frankreichs Atomtests. Bild: KEY

Keines. Was ich damals tat, würde ich heute nicht mehr tun.

Weshalb? Sie wurden von der Gesellschaft dafür ja bewundert.

Es war damals ja nicht falsch. Aber man lernt im Leben dazu, und heute habe ich dieses Bedürfnis nicht mehr. Manchmal ist es besser, wenn man sich nicht zu weit hinauslehnt, vor allem in meiner Position. Als Privatperson habe ich klare Meinungen, auch politische. Sehr klare sogar. Es wäre spannend, darüber mit mir zu reden. Aber den öffentlichen Alain gibt es diesbezüglich nicht mehr.

Sie forderten im Frühling, die Spieler müssten vor Corona geschützt werden. Wäre es nicht an der Zeit, dies wieder zu fordern und die Saison abzubrechen?

Natürlich wollen wir beim FC St.Gallen alle schützen. Aber ich gebe hier kein öffentliches Statement zu diesem Thema ab. Die Liga und die Politik sind dran und geben uns die Leitplanken.

Macht die Meisterschaft noch Sinn?

Die Realität ist, dass sie noch läuft.

Und wie empfinden Sie den Fussball in den leeren Stadien?

Natürlich sind das Leben und die Emotionen weg. Etwas Wesentliches des Fussballs fehlt, Zuschauer sind seine Existenzgrundlage. Was wir jetzt machen, ist steril, das Erlebnis ist nicht vergleichbar, auch für die Spieler nicht.

Wie hat sich in Coronazeiten der Transfermarkt verändert?

Alain Sutter bleibt zuversichtlich. Bild: Freshfocus

Ich als Sportchef spüre kaum Veränderungen. Der Hauptunterschied ist, dass ich die Spieler nicht mehr vor Ort in anderen Ländern beobachten konnte und kann. Und für den einen oder anderen Fussballer ohne Vertrag war es wohl etwas schwieriger, einen neuen Verein zu finden, da die Kader in der Tendenz kleiner wurden.

Zuletzt wurde Florian Kamberi positiv getestet. Hat der Klub nach diesem Fall das Sicherheitskonzept noch einmal angepasst?

Nein, unser Konzept funktioniert bisher bestens. «Flo» ist der Einzige, der im Trainingsbetrieb war und positiv getestet wurde. Aber uns ist klar: Bei den derzeit steigenden Zahlen kann man Ansteckungen nicht ausschliessen.

Macht Ihnen das Ungewisse zu schaffen?

Ich versuche die Realität zu nehmen, wie sie ist. Wir alle befinden uns in einer Situation der Unsicherheit, niemand auf der Welt weiss, was kommt. Das geht an niemandem spurlos vorbei. Ich versuche, mich an der Gegenwart zu orientieren, und wenn ich dabei ein wenig vorausschaue, versuche ich die positiven Dinge zu sehen. Wir haben das Glück, dass wir unserer Arbeit nachgehen können. Wir dürfen täglich trainieren, Spiele bestreiten – ein Stück weit haben wir für uns also Normalität. Wir wollen das Beste daraus machen, Energie herausnehmen für den Rest des Tages, für die Zukunft. Für den Klub können wir das Beste herausziehen, indem wir versuchen, möglichst gut Fussball zu spielen.

Je länger die Krise andauert, desto schwieriger wird die finanzielle Lage im FC St.Gallen. Haben Sie interne Limiten für Ihre Transfertätigkeiten erhalten?

Wir sind vorbereitet, passen die Pläne den Situationen an. Natürlich hat Corona Einfluss auf unser Budget, unsere Transfers. Wenn es die Pandemie nicht gäbe, wären wir finanziell auf einem anderen Niveau. Aber ich bin zufrieden mit den Spielern, die wir bei uns haben, die sich für uns entschieden haben.

Jordi Quintillàs Vertrag läuft im Sommer aus, er will deutschen Medienberichten zufolge offenbar weiterziehen. Ist Corona schuld, dass man eine der St.Galler Leitfiguren nicht zu einem neuen Vertrag verführen kann?

Jordi hat noch nie gesagt, dass er fortgehen will. Ich stehe konstant mit ihm in Kontakt, er weiss, dass wir ihn gerne behalten wollen, er hat die Möglichkeit, hier einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Corona beeinflusst meine Verhandlungen diesbezüglich nicht.

Und bei Miro Muheim?

Alain Sutter und Miro Muheim verstehen sich gut. Bild: Freshfocus

Aufgrund einer Klausel verlängert sich sein im kommenden Sommer auslaufender Vertrag bei einer gewissen Anzahl Spiele. Bei ihm ist die Situation also ein wenig anders.

Betim Fazliji hat sich entschieden, für die kosovarische Nationalmannschaft zu spielen. Hat er Sie in seinen Entscheid eingeweiht?

Nein, davon wusste ich nichts, aber das ist auch nicht nötig. Es geht mich nichts an, für welche Nationalmannschaft er spielt. Das ist seine Sache, aber ich freue mich für ihn. Vor einem Jahr schaffte er knapp den Cut in den Kader, nur hat er bereits ein Aufgebot für ein A-Nationalteam. Das ist toll.

Er wird mehr reisen müssen.

Schweizer U21-Nationalspieler sind ja auch oft unterwegs. Ob zwei Stunden mit dem Auto nach Bern oder drei Stunden im Flugzeug, das ist dann letztlich kein grosser Unterschied.

Als Sie den Vertrag bis 2025 verlängerten, sagte Sie einen bemerkenswerten Satz: «Es lohnt sich für mich, in dieses Projekt meine Lebenszeit zu investieren.»

Man ist sich viel zu wenig bewusst, wie begrenzt die Lebenszeit ist. Ich habe zwei Bücher zu diesen Themen geschrieben, Vorträge darüber gehalten. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich Lebenszeit in den FC St.Gallen investiere. Mein Leben ist begrenzt, also frage ich mich, ob es sich lohnt, hier Zeit zu investieren. Wenn ich unter diesem Gesichtspunkt zum Schluss komme, dass ich das will, dann weiss ich: Ich habe für mich den richtigen Entscheid getroffen. Ich komme jeden Morgen gerne hierher, sehe die Leute gerne, mit denen ich zusammenarbeite, finde das Projekt spannend und herausfordernd. Auch gibt es eine Öffentlichkeit, die alles wahrnimmt.

St.Gallen reist am Sonntag zu den Young Boys. Was haben wir zu erwarten?

Gemeinsam mit Basel sind die Young Boys für mich klarer Meisterschaftsfavorit. YB hat ein breites Kader, viel Qualität, spielt als einziges Schweizer Team international. Seit ich hier bin, haben wir in Bern noch nicht viel geholt. Wir fahren dennoch dahin, um zu gewinnen, und wollen die Punkte nicht einfach hergeben. Aber ich gebe nun keinen Tipp ab. Wir werden sehen, was herauskommt.