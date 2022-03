Der FCSG und Sion trennen sich 1:1-Unentschieden

FCSG «Wir wollen keine Rudelbildungen, sondern schönen Fussball sehen»: Das sagt FCSG-Trainer Zeidler nach dem hitzigen 1:1 gegen Sion Der FC St.Gallen muss sich gegen Sion mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Während das Spiel fussballerisch kein Kracher war, so kracht es dennoch ordentlich – auf und neben dem Platz. Die Bilanz: acht gelbe und eine rote Karte. Stephanie Martina Jetzt kommentieren 06.03.2022, 19.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wieder nur ein Punkt: Die FCSG-Spieler sind nach dem 1:1 gegen Sion enttäuscht. Bild: Keystone

Fussballerisch boten der FC St.Gallen und Sion wenig Spektakel. Vom FCSG ist man in dieser Rückrunde inzwischen attraktiveren, torreicheren Fussball gewohnt. An Emotionen und Zündstoff mangelte es der Partie aber nicht. In der Schlussphase gerieten die beiden Mannschaften aneinander und es kam zu Rudelbildung, Gerangel und vielen gelben Karten. Spielnote: 3,5

1:0, 47. Minute, Fabian Schubert: Nach einem Eckball von Victor Ruiz steigt der eingewechselte Schubert am höchsten und lenkt den Ball mit dem Kopf ins Tor.

1:1, 53. Minute, Filip Stojilković: Ein exakter Pass von Luca Zuffi in den St.Galler Strafraum landet bei Stojilković. Dieser lässt FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi keine Chance.

An diesem Sonntagnachmittag treffen mit St.Gallen und Sion zwei Mannschaften aus dem Super-League-Mittelfeld aufeinander. Es verwundert daher auch nicht, dass sich zunächst ein Spiel auf Augenhöhe entwickelt. Die Bilanz nach den ersten 20 Minuten: Bisher lagen mehr Spieler mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden als es Torchancen gab. Bedauerlich für den FCSG: Einer der gefoulten Spieler ist Topskorer Kwadwo Duah. Und ausgerechnet er muss wenige Minuten nach dem Foulspiel verletzungsbedingt aufgeben. Für ihn kommt Fabian Schubert auf den Platz.

Trost vom Trainer: Kwadwo Duah muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bild: Freshfocus

In der 32. Minute kommt der FC St.Gallen zu einer ersten Grosschance. Gefühlt ergibt sich innert Sekunden für jeden der mitgelaufenen Espen im und um den Strafraum herum die Möglichkeit, einen der abgewehrten Bälle von Sion-Goalie Kevin Fickentscher noch zu verwerten. Doch kein Abpraller findet den Weg ins Tor. Allerdings hätte ein Treffer ohnehin nicht gezählt, da der Linienrichter ein Abseits angezeigt hat.

So richtig in Schwung kommen will der FCSG bisher nicht. Es fällt den Espen schwer, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen. Nicht nur, weil womöglich das frustrierende 2:2 vom Donnerstag in Basel noch in den Köpfen und in den Beinen steckt, sondern auch, weil Sion gut dagegenhält. Aus dem Spiel gelingt es den St.Gallern selten, gefährlich vor dem Walliser Tor aufzutauchen, und auch bei Standards bringt der FCSG bislang wenig zustande.

Das ändert sich in der 47. Minute. Ein Eckball von Victor Ruiz, der heute sein 100. Spiel für den FCSG bestreitet, findet im Strafraum den grossgewachsenen Schubert. Dieser verlängert den Corner mit dem Kopf - Tor! Damit geht der FCSG in der letzten Aktion der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Ganz unumstritten ist der Treffer allerdings nicht. Die Sittener protestieren, weil es in ihren Augen keinen Eckball hätte geben dürfen, da Isaac Schmitt den Ball zuletzt berührt haben soll. Damit dürften sie Recht haben. Am Resultat ändert sich aber nichts, das Tor zählt.

Fabian Schubert freut sich über sein Tor zum 1:0. Bild: Freshfocus

Auch nach dem Seitenwechsel scheinen die Walliser noch ordentlich Wut im Bauch zu haben. Diese Energie nutzen sie jedoch für einen Turbostart. In der 53. Minute zahlt sich der Effort aus: Filip Stojilković trifft zum 1:1. Auch in der Folge ist es eher der FC Sion, der das Spiel macht. Vom FCSG ist in dieser Phase wenig zu sehen – ausser von Zigi. Er bewahrt die St.Galler mit der einen oder anderen Parade vor dem Rückstand. Erst in der 59. Minute zeigt der FC St.Gallen mit einem schönen Torschuss von Bastien Toma ein neues Lebenszeichen.

Das Spiel plätschert inzwischen dahin. Sion scheint sein Pulver mit dem Ausgleichstreffer verschossen zu haben. Wenn jemand zu Chancen kommt, dann ist es aktuell der FCSG. Doch im Netz zappelt der Ball nicht. Dafür bekommen die Zuschauer teils schöne Ballstafetten und Fussball-Kunststücke zu sehen.

Der siebte St.Galler Eckball in diesem Spiel sorgt dann nochmals für Zündstoff. Ruiz tritt den Ball vors Tor, da ertönt der Pfiff von Schiedsrichter Urs Schnyder. Anto Grgić reisst Betim Fazliji im Strafraum um. Penalty. Doch bevor der VAR den Entscheid bestätigen und der Elfmeter ausgeführt werden kann, kommt es zu einem regelrechten Gerangel. Sogar Zigi kommt aus seinem Tor über das Feld herangestürmt. Schiedsrichter Schnyder zückt die gelbe Karte gleich mehrmals – es werden nicht die letzten sein.

Bastien Toma scheitert an Sion-Goalie Kevin Fickentscher. Bild: Freshfocus

Doch zuerst zum Elfmeter. Dieser ist schnell erzählt: Toma tritt an, scheitert aber mit einem harmlosen Schuss an Goalie Fickentscher.

Nur wenige Minuten später erhitzt ein Rempler von Alessio Besio an David Wesley erneut die Gemüter. Nachdem Sion-Trainer Paolo Tramezzani daraufhin Besio schubst, ist die Vorlage für eine weitere Rudelbildung gegeben. Schiedsrichter Schnyder muss vor den Ersatzbänken erneut schlichten. Gelb kassieren unter anderem Tramezzani und Lukas Görtler. Görtler, der wegen einer kürzlichen Grippeerkrankung bislang auf der Bank gesessen hat, wird also verwarnt noch bevor er auf dem Platz ins Geschehen eingreifen kann.

Rangelei am Spielfeldrand: In den Schlussminuten kracht es vor den Ersatzbänken. Bild: Keystone

Kurz darauf tut er dies jedoch. Resultatemässig kann aber auch Görtler nichts mehr bewirken. Kurz vor dem Schlusspfiff wird Patrick Sutter wegen seiner zweiten gelben Karte vom Platz verwiesen, nachdem er zum zweiten Mal Wesley unsanft stoppt. Schiedsrichter Urs Schnyder dürfte froh sein, dass diese Aktion nicht nochmals für Krach sorgt.

Zwei Mal Gelb gleich Rot: Patrick Sutter muss kurz vor Schluss vom Platz. Bild: Freshfocus

Einen auffälligen Auftritt zeigt an diesem Nachmittag unter anderem Isaac Schmidt. Der 22-jährige Aussenverteidiger ist wendig und ideenreich – und bringt viel Tempo auf der linken Seite.

Der beste Mann im Dress der St.Galler: Isaac Schmitt. Bild: Freshfocus

Vor der Pause fällt Alexandre Jankewitz ab – er scheint nicht richtig ins Spiel der St.Galler eingebunden. Zeidler wechselt ihn in der Pause aus. Patrick Sutter seinerseits hat offensiv gute Momente, zeigt defensiv aber mehrmals Unsicherheiten.

Betim Fazliji trägt die Captainbinde und das spezielle Trikot aus recyceltem Polyester. Bild: Freshfocus

Warum spielt der FCSG zuhause im Auswärtstrikot? Diese Frage hat sich möglicherweise der eine oder andere Fan an diesem Sonntagnachmittag beim Einlaufen der beiden Teams gestellt. Es stimmt, der FCSG spielt nicht im üblichen grün-weissen Heimtrikot, sondern – wie bei Auswärtsspielen – ganz in Schwarz. Allerdings handelt es sich dabei um ein besonderes Leibchen, das in Verbindung mit der Umweltaktion «Wir tragen Verantwortung» steht. Der Stoff besteht zu 90 Prozent aus recyceltem Polyester. Auch Fans konnten sich gestern Samstag für 130 Franken ein solches Trikot sichern. Vom Kaufpreis gehen 18,79 Prozent an das Bergwaldprojekt in Grabs

Die St.Galler Holzfäller-Choreo. Bild: Freshfocus

Dem FCSG läuft's. Das freut vor allem die Club-Anhänger. Denn nicht allzu oft hatten sie in den vergangenen Jahren die Gelegenheit, ihren FCSG in den Choreos als Überflieger oder Ligaschreck darzustellen. Heute schon: Auf einem grossen Transparent erscheint ein St.Galler Holzfäller, der ein grosses Beil geschultert hat. Im Hintergrund zeigen zwei Banner Bäume, jeder beschriftet mit einer Super-League-Mannschaft. Davor prangt der Schriftzug: «Ali nüme so guet zwäg. Umhaue da Züg». Ob im Laufe dieser Saison noch der eine oder andere Baum gefällt wird? Heute haben es die Espen jedenfalls verpasst, aus dem Sion-Baum Brennholz zu machen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

FCSG-Torschütze Fabian Schubert: «Wir sind nicht ganz zufrieden mit diesem einen Punkt. Wenn es einen Sieger gegeben hätte, hätten wir es mehr verdient gehabt. Aber immerhin bleiben wir somit weiterhin ungeschlagen in dieser Rückrunde. Ich freue mich zwar über mein Tor, aber eigentlich ist mir lieber, wir gewinnen und ich treffe nicht, statt zu treffen und nicht zu gewinnen.»

FCSG-Trainer Peter Zeidler: «Wir waren in der ersten Halbzeit nicht so frisch, wie wir das sein müssten, um unser Spiel durchzuziehen. Es war wichtig, dass wir vor der Pause in Führung gehen konnten, doch leider konnten wir die gute Ausgangslage in der zweiten Halbzeit nicht nutzen. Zwar haben wir nach dem Gegentor den Druck wieder erhöht, blieben aber unbelohnt. Schade auch, dass wir den Elfmeter – die grösste Chance, die man im Fussball haben kann – nicht genutzt haben. Jetzt müssen wir uns zum zweiten Mal in dieser Woche mit einer Punkteteilung begnügen. Und die Rudelbildungen waren natürlich unerfreulich. So etwas wollen wir nicht, wir wollen schönen Fussball sehen.»