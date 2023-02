Im Live-Ticker: Der FCSG gegen Servette in der Super League

FCSG – Servette Winterzugang Geubbels trifft in der 89. Minute zum 3:0 für den FC St.Gallen – und dann ist Abpfiff Zweites Heimspiel nach der Winterpause – erster Sieg! Das Team von Trainer Peter Zeidler kämpfte gegen Servette Genf und um Wiedergutmachung nach dem verpatzten Gastspiel beim FC Zürich. Alain Rutishauser Aktualisiert 04.02.2023, 22.38 Uhr

Die Durststrecke ist beendet. Der FC St.Gallen fährt im zweiten Heimspiel im neuen Jahr den ersten Sieg ein. Und wie! 3:0 fertigen die Espen den Gast aus Genf ab. Bedient machen sich die Servettien auf in die Kabinen, während sich der FC St.Gallen von seinen Fans feiern lässt. An diesem Samstagabend gab es viel Altbewährtes: Guillemenot trifft erneut in der Rückrunde, Ati Zigi hält einmal mehr mirakulös, und die Espen gewinnen erstmals seit November – damals noch mit 7:2 auswärts – gegen Sion. Zigi ist es dann auch, der von den Fans mit Zigi-Rufen speziell gefeiert wird.

