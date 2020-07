Interview FCSG-Präsident Matthias Hüppi vor der heissen Saison-Schlussphase: «Es bringt nichts, Skandal zu schreien» Der FC St.Gallen ist fünf Runden vor Schluss Leader – und Matthias Hüppi trotz Mahnfinger euphorisch wie bei einem Skirennen. Im Gespräch vergleicht der Präsident den Höhenflug der Ostschweizer mit der Abfahrt von Kitzbühel. Und übt Kritik an der Stadt St.Gallen. Patricia Loher und Christian Brägger 18.07.2020, 05.00 Uhr

Mit ganzem Herzen dabei: Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen. freshfocus

Hat der FC St.Gallen sein Meisterlied schon aufgenommen?

Matthias Hüppi: Sicher nicht.

Aber der Auftritt gegen Luzern war eindrücklich, oder?

Es war ein wunderbarer Fussballabend und eine fantastische Leistung unserer Mannschaft. Dazu haben wir uns mindestens den dritten Rang und damit den Europacupplatz gesichert. Das ist ein Meilenstein in dieser Saison.

Das 4:1 war ein starkes Signal – dieses Team kann Meister werden!

Wir gingen ja nicht in dieses Spiel und sagten, dass wir eine Ansage machen müssten an die Konkurrenz. Das interessiert uns nicht. Es geht nur um uns. Es gab in dieser Saison schon viele gute Partien, gute Halbzeiten, Phasen, die einzigartig waren. Das Spiel am Donnerstag hat mich an die besten Tage von Didier Cuche erinnert: Als er in Kitzbühel die Abfahrt bestritt und man sofort sah: Diese Fahrt ist wie am Schnürchen gezogen.

St.Gallens Captain Silvan Hefti im Heimspiel gegen Luzern. Ralph Ribi

Können Sie sich erinnern, wann Sie sich letztmals geärgert haben?

Nein. Ich kann es kurz zusammenfassen: Ärger: Null. Freude: Riesig. Und die Reaktion der Leute: Gewaltig. Es ist ja auch beeindruckend, was unser ganzes Team leistet – für die Region, für die Stadt.

So viele positive Schlagzeilen, soviel positive Ausstrahlung und Zeichen zum Aufbruch – das ist doch einzigartig für die ganze Ostschweiz.

Das müsste auch die Politik zu schätzen wissen.

Teilweise klappt das schon recht gut, aber die Hoffnung besteht, dass die Anerkennung noch ein bisschen wächst. Wir arbeiten daran.

Erwarten Sie von politischer Seite finanzielle Unterstützung wegen der Coronakrise?

Es geht primär darum: Was hat der Sport für einen Stellenwert? Ich bin überzeugt, dass sich der Profisport selber finanzieren muss. Wenn er aber in eine schwierige Situation gerät und weite Teile der Bevölkerung anspricht wie das in St.Gallen der Fall ist, darf man sich mit Fug und Recht überlegen, ob der Support noch ein bisschen grösser sein könnte. Da denke ich nicht primär an Franken und Rappen. Grossen Wert hat auch die ideelle Unterstützung. Wir haben sehr viel dafür getan, um Vertrauen zu schaffen – wir sind nicht irgendwelche Schwätzer. Es geht dabei nicht nur um die erste Mannschaft, sondern auch um unsere Nachwuchsorganisation. Diesen Aufwand schultern wir weitgehend selber.

Was verstehen Sie unter «ideeller Unterstützung»?

Zum Beispiel ganz einfach einmal zum Handy greifen und fragen: «Wie kommt ihr durch diese Zeit?» Wir sind der Meinung, dass wir die Stadt gut repräsentieren. Aber vom offiziellen St.Gallen hören wir wenig, das stellen wir einfach fest. Der Fussball ist auch selbst schuld, dass er zum Teil ein Imageproblem hat. Früher ist man vermutlich hin und wieder auf dem hohen Ross dahergekommen. Das ist aber nicht unsere Art, wir sind konstruktiv und respektvoll unterwegs.

Was also soll die Stadt tun?

Ganz ehrlich: Ich wünsche mir etwas mehr Wertschätzung und spürbaren Support. Wir kümmern uns ja auch um andere Institutionen.

Mir ist es nicht egal, wie es dem Theater St.Gallen geht in dieser Zeit oder der Kleinkunstszene, für die ich sehr viele Sympathien habe. Wenn ich jemanden aus diesen Kreisen treffe, frage ich: «Wie kommt ihr über die Runden?»

Man kann uns einfach einmal sagen: «Hey, es ist gut, was ihr macht.» Wir erzeugen als FC St.Gallen ein positives Echo. Und ich erhalte viele schöne Rückmeldungen von allen Seiten. Einfach nicht zwingend aus den Entscheidungsgremien.

Der enorme Rückhalt wäre ein Steilpass, um die finanzielle Situation zu verbessern.

Allein schon die Tatsache, dass uns Sponsoren erhalten bleiben, ist grossartig. Und dass wir Interesse wecken mit dem, was wir hier aufbauen.

Aber neue Zuflüsse gibt es nicht?

Doch es gibt sie, aber nicht alle, die den FC St.Gallen finanziell unterstützen, sind erpicht darauf, dass wir das auf dem Marktplatz verkünden. Vor allem im Bereich des Nachwuchses: Da engagieren sich einige neue Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen.

Der FC St.Gallen will das Budget für die erste Mannschaft bei 7,6 Millionen Franken halten. Wie will er das machen bei all diesen Coronaverlusten und ohne Einnahmen?

Matthias Hüppi muss sich an die Schutzmassnahmen halten. Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE

In allen möglichen Szenarien seit dem Beginn der Coronakrise war das, was wir für die erste Mannschaft aufwenden, nie tangiert. Das grosse Plus ist dieser Support, diese vielen Saisonkarten, damit haben wir nicht gerechnet. Keiner hat eine Loge gekündigt. Natürlich, das alles hängt vor allem zusammen mit den begeisternden Auftritten unserer Mannschaft. Sie ist unser Kerngeschäft. Und das rühren wir nach Möglichkeit nicht an. Das wäre ein falsches Signal. Dasselbe gilt für den Nachwuchs. Da haben wir eine Qualität erreicht, die uns sehr viel Respekt und messbaren Erfolg einbringt.

Wenn dann die Schlussrechnung von Corona auf dem Tisch liegt, stellt sich die Frage: Was ist dann noch möglich? Wir sind aber zuversichtlich.

Jedes Heimspiel wäre derzeit ausverkauft – kann das fast leere Stadion kompensiert werden?

Jetzt sind wir definitiv auf dem Podest. Und als ehemaliger Skikommentator weiss ich, was es heisst, in einer Lauberhornabfahrt oder im Slalom von Adelboden auf das Podium zu kommen. Unser Europacupplatz ist verbunden mit zusätzlichen Einnahmen. Natürlich, dank der sportlichen Entwicklung hätten wir die grossen Zuschauerzahlen. Aber: Es geht nicht nur ums Geld. Es tut mir viel mehr weh, dass nicht mehr Anhänger und Unterstützer unseres Clubs ins Stadion kommen dürfen. Erst dann kommt der Taschenrechner.

Unter der Woche wurden die Verträge mit Sportchef Alain Sutter und Trainer Peter Zeidler bis 2025 verlängert. Warum so lange?

Weil ein Hin und Her nur Energie kostet und wir uns keine bessere Konstellation vorstellen können. Weil wir so die Gewähr haben, dass wir kontinuierlich auf diesem Weg weitergehen, der impliziert, dass wir den Nachwuchs im Auge haben. Dafür braucht man im Bereich der Profimannschaft eine sportliche Leitung, die sich um die jungen Spieler kümmern will.

Sie sagten, die Langfristigkeit sei der einzig gangbare Weg für den Club. Woher rührt diese Dramatik?

Es ist meine persönliche Überzeugung. Ich habe immer wieder das Beispiel des SC Freiburg erwähnt. An diesem Club habe ich mich, seit ich hier bin, orientieren wollen. Wir wollten eine Konstellation finden, von der man sagen kann, dass wir jahrelang auf diesem Weg zusammenbleiben. So sind wir verlässlich, so sind wir berechenbar. Das hat auf alles eine Auswirkung. Auf Fans, Sponsoren, Donatorenvereinigungen oder Aktionäre. Wenn man von heute auf morgen seine Strategie ändert, verliert man erstens viel Energie und zweitens auch Geld. Dass es auch Leute gibt, die den Mahnfinger heben, ist klar, stört mich aber keineswegs.

Es ist noch nicht so lange her, das man sah, was passieren kann in St.Gallen. Präsident Dölf Früh wollte an Trainer Joe Zinnbauer festhalten, doch irgendwann wurde der Druck von Sponsoren und Anhängern zu gross.

Dass wir St.Galler gerne mit einer Dosis Skepsis manches hinterfragen, weiss ich. Ich kenne diesen Menschenschlag. Ich bin ja schliesslich einer von hier.

Diese Skepsis ist auch gar nicht so schlimm. Aber man müsste sie halt auch einmal hinter sich lassen und einfach sagen: «Cool, wie sie das machen.» Ob dann die Resultate immer positiv sind, kann man nicht garantieren; Risiko ist immer dabei, Mut braucht es sowieso. Wir sind nicht Bayern München, das dank seiner Potenz acht von zehn Spielen gewinnt. Aber ich finde, den Menschen täte gerade in dieser Zeit ein bisschen mehr Optimismus und Überzeugung gut. Und auch Aufbruchsstimmung.

Es kann nicht jeder so euphorisch sein wie Sie.

Matthias Hüppi ist womöglich auch der grösste Fan des FCSG. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Das muss man auch nicht. Es braucht einfach Leute, die Menschen davon überzeugen können, etwas gemeinsam zu reissen. Und wenn jemand eine unkonventionelle Idee hat, dann soll man ihn oder sie ermutigen, das durchzuziehen und keine von Skepsis geprägten Steine in den Weg legen.

Fehlt Ihnen allgemein eine Aufbruchstimmung in der Region?

Schauen Sie, am Mittwoch war ich beim Coiffeur. Ich habe eine halbe Stunde lang mit ihm geredet. Und er hat dieselbe Wahrnehmung wie ich. Dass man einen Schuss mehr Selbstbewusstsein haben und dass es mehr Freiheit zur Gestaltung geben könnte, anstatt nur zu verwalten. Ich stelle fest, dass viele Menschen hier so denken. Die Frage ist doch, warum das vielerorts so wahrgenommen wird. Es wäre schon schampar schön, wenn es einmal einen Chlapf geben würde und alle sagen: «St.Gallen ist lässig, gehen wir vorwärts.» Warum sollen wir hierfür mit dem FC St.Gallen nicht die Lokomotive sein?

Wenn man Ihnen so zuhört, könnte man meinen, Alain Sutters positives, stressfreies Denken habe sich im Kybunpark eingenistet?

Alain Sutter ist erstens auch nicht immer entspannt. Und zweitens bin ich es auch nicht immer. Und Peter Zeidler auch nicht. Es ist ja nicht so, dass Alain über dem Stadion schwebt. Er ist vielmehr ein fleissiger Schaffer und der beste Sportchef, den man haben kann. Er ist richtig fasziniert von seiner Aufgabe und bringt immer wieder Sichtweisen ein, die allen guttun.

Haben Sie daran geglaubt, dass es weitergeht, als beim FC Zürich die Coronafälle bekannt wurden?

Viele Optionen gab es ja nicht, am Schluss war es die einzige Lösung, dass Zürich mit eine verstärkten U21 antritt. Dann bringt es nichts, «Skandal » zu schreien. Ich habe alle im Verein eingeschworen, nicht zu jammern, weil dies viel Energie kosten würde. Sei es hinsichtlich der Ruhetage, sei es der U21-Auftritt des FC Zürich in Basel oder das Spiel darauf gegen die Young Boys. Das alles blenden wir aus. Dass wir im Schweizer Fussball nach Corona zusammensitzen und die Situation analysieren müssen, erwarte ich dann aber schon. Corona ist eine hochkomplexe Angelegenheit, nur schon in Bezug auf die Spielplangestaltung. Und ich weiss ja heute nicht einmal, ob wir in der neuen Saison mit Zuschauern planen dürfen.

Wie ist der Stand?

Wir werden Schutzkonzepte liefern, vielleicht Maskenpflicht einführen und alles unternehmen, dass es irgendwann möglich ist, unser Stadion wieder schrittweise zu öffnen. Über allem steht die Gesundheit, und die Entscheidungsträger haben eine riesige Verantwortung. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn 1000 Leute in ein Stadion dürfen, das 19'000 oder nur 2000 Zuschauern Platz bietet. In Deutschland planen sie ja schon mit halbvollen Stadien, weil die Clubs sonst nicht überleben können. Wenn wir 3000 Leute reinlassen, verdienen wir ja immer noch kein Geld. Uns ist es einfach wichtig, dass wir unsere über 7000 Abonnenten nicht enttäuschen müssen in der neuen Saison. Aber natürlich nur, wenn es zu verantworten ist.

Der Dreizack bleibt langfristig zusammen. Sportchef Alain Sutter, Matthias Hüppi, Trainer Peter Zeidler (von links). Andy Müller/Freshfocus

Nach Bekanntgabe der Vertragsverlängerungen sprachen Sie von der Strategie 2025. Wie sieht diese aus?

Sie beinhaltet sechs Handlungsfelder. Erste Mannschaft, Nachwuchs, Region, Wirtschaftlichkeit, Organisation, Kultur und Kommunikation. Diese sechs Handlungsfelder haben wir stets im Auge, sie sind zentral. Das ziehen wir so weiter bis ins Jahr 2025. Wir wollen noch mehr Verankerung in der Region schaffen und überall besser werden. Deshalb waren die grossen Personalentscheide wichtig.

Haben Sie das Ziel, bis zu den Junioren den gleichen Zeidler-Fussball zu spielen?

Ja. Das ist Teil unserer Strategie. Peter Zeidler übernimmt eine Rolle in der Förderung des Nachwuchs.

Peter Zeidler als eine Art Ralf Rangnick früher bei Leipzig?

Er ist Peter Zeidler und nicht Ralf Rangnick. Die sportliche Leitung der ersten Mannschaft des FC St.Gallen muss in den Nachwuchs hineinschauen, sie entscheidet, wie dort spätestens ab der U16 gespielt werden soll. Hinter dieser Philosophie müssen die Nachwuchstrainer stehen und sie umsetzen.

Damit kann verhindert werden, dass ein Talent wie Federico Crescenti nach Salzburg wechselt?

Er wäre in die U21 gekommen, ein zweiter Leonidas Stergiou wäre möglich gewesen. Leonidas kam ja von der U18 fast direkt in die erste Mannschaft. Und sowieso: Mit 15-Jährigen darf man keine Verträge abschliessen. Und den ersten Kontrakt mit 16 Jahren wie bei Leonidas darf man nur für drei Jahre unterzeichnen. Ich sage nur: Ein besseres Umfeld als beim FC St.Gallen hätte Federico nicht haben können.

Nun geht es für den FC St.Gallen gegen Thun. Setzt er auf der Streif jetzt zum Zielsprung an?

Dort muss man aufpassen, dass man nicht stürzt. Aber nein, wir sind noch nicht am Zielsprung. Wir sind nun über die Hausbergkante an der Linkskurve vorbei in der Traverse, und die ist brutal schwierig. Danach geht es vorne nochmals rechts hinunter in den Zielschuss. Ich habe die Streif auswendig im Kopf.