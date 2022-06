News zum FCSG: Das sind die ersten Gegner in der Saison 2022/2023

12:19 Uhr Donnerstag, 26. Mai

FCSG-Saisonvorbereitung: Espen on Tour und Testspiele terminiert

Die Vorbereitungen der 1. Mannschaft starten bereits am 13. Juni. Bild: Andy Mueller/ freshfocus

Der FC St.Gallen hat auf seiner Homepage diverse Daten der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 bekannt gegeben. So erfolgt der Trainingsstart der 1. Mannschaft am Montag 13. Juni. Vom 15. bis 19. Juni ist der Club mit «Espen on Tour» in der Ostschweiz unterwegs.

Die 1. Mannschaft wird laut Homepage täglich ein Training plus Meet and Greet an verschiedenen Orten in der Region bestreiten. Den Abschluss von «Espen on Tour» bildet der Traum-Mätsch beim FC Urnäsch am Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr. (pd/lex)