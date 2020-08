FCSG-Neuzugang Florian Kamberi nach seiner Rückkehr in die Schweiz: «Die Grasshoppers haben mir einen grossen Gefallen getan» Bei den Zürchern stand Florian Kamberi einst vor dem Durchbruch in der Super League. Doch dann verliess er die Grasshoppers unzufrieden in Richtung Schottland, wo er sich einen guten Namen machte. Nun tritt der Stürmer beim FC St.Gallen ein schweres Erbe an. Mit Cedric Itten oder Ermedin Demirovic vergleichen mag er sich nicht. Patricia Loher 29.08.2020, 04.00 Uhr

Florian Kamberi hat in St.Gallen einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet. Die Ostschweizer kauften ihn aus einem laufenden Kontrakt. Bild: Andy Müller/Freshfocus (St.Gallen, 19. August 2020)

Es war im vergangenen März, als Florian Kamberi aus Glasgow in die Schweiz meldete: «Ich will unbedingt langfristig hierbleiben.» Fünf Monate später sitzt der 25-Jährige an einem Tisch im Restaurant auf der Ebenalp. Die Wanderung mit seinen neuen Teamkollegen im Alpstein hat er gut überstanden. Ein paar Kinder in grün-weissen Trikots stimmen für das Team auf dem Berg Fanlieder an.

Kamberi schmunzelt, als er mit der Aussage vom März konfrontiert wird. Er sagt:

«Manchmal geht es eben schnell.»

Am 6. August vermeldete der FC St.Gallen die Verpflichtung des 1,89 m grossen Stürmers von Hibernian Edinburgh. Im vergangenen halben Jahr war Kamberi an die Glasgow Rangers ausgeliehen. «Beim FC St.Gallen stimmt das Gesamtpaket», sagt er.

Auch die Aussicht, in dieser noch immer so jungen Mannschaft eine tragende Rolle einnehmen zu können, dürfte Kamberis Entscheid beeinflusst haben.

Nur, in der Ostschweiz tritt er ein schweres Erbe an. Der Schwyzer mit albanischen Wurzeln soll mithelfen, die Lücke zu schliessen, die Cedric Itten und Ermedin Demirovic hinterlassen haben. Die beiden Stürmer erzielten in der vergangenen, so begeisternden Saison zusammen 33 Tore.

St.Gallens neuer Stürmer Florian Kamberi (rechts) in einem Testspiel gegen Austria Lustenau in St.Margrethen. Claudio Thoma/Freshfocus

«Es gibt keinen Grund, uns zu vergleichen»

Für ein Testspiel kehrt Demirovic am Samstag mit seinem neuen Team Freiburg in den Kybunpark zurück. Kamberi sagt, er habe die Saison der St.Galler verfolgt, was das Team mit Itten sowie Demirovic geleistet habe, sei aussergewöhnlich gewesen. «Aber es gibt keinen Grund, uns zu vergleichen.» Itten sei Itten, Demirovic Demirovic:

«Und ich bin Kamberi.»

St.Gallen hat einen selbstbewussten Spieler verpflichtet. Während der zweieinhalb Jahre in Schottland bei Hibernian und den Rangers entwickelte der Stürmer das Vertrauen, niemanden kopieren und keinem nacheifern zu müssen.

Denn Kamberi setzte sich im zuweilen rauen, körperbetonten schottischen Fussball durch: Für Hibernian erzielte er in 84 Pflichtspielen 31 Tore und lieferte 18 Vorlagen. Er sagt:

«In Schottland sind die Innenverteidiger Schränke.»

Präsident Matthias Hüppi präsentiert den neuen Stürmer Florian Kamberi (links). PD

Erst als er den Entschluss fasste, sich an den 54-fachen Landesmeister Glasgow Rangers ausleihen zu lassen, und kein Geheimnis daraus machte, dass für ihn damit ein Traum in Erfüllung geht, bekam er auch die Schattenseite des Enthusiasmus zu spüren.

Die Anhänger von Hibernian nahmen ihm die Worte übel. «Damit muss man leben in Schottland. Die Menschen sind glühende Anhänger ihrer Klubs.» Bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere blies ihm eine steife Brise entgegen.

Die schwierige Zeit bei den Grasshoppers

Nachdem der beim FC Tuggen gross gewordene Fussballer im Sommer 2017 von seinem leihweisen Engagement beim Karlsruher SC zu den Grasshoppers zurückgekehrt war, spielte er unter dem damaligen Trainer Murat Yakin bis zum Winter keine Sekunde.

Kamberi gehörte wie Runar Sigurjonsson zu jenen Spielern, auf die der Coach nicht setzte. Während sich Sigurjonsson nach St.Gallen ausleihen liess, ging Kamberi zu Hibernian. Der Spieler sagt, er wisse bis heute nicht, weshalb Yakin ihm keine Chance gegeben habe.

Der damalige Grasshopper Florian Kamberi (Mitte) im Sommer 2015 in einem Spiel gegen den FC Zürich. Andy Müller/Freshfocus

Dabei hatte der Stürmer noch unter Pierluigi Tami, einem von Yakins Vorgängern, überzeugt. Er gehörte zu einer jungen Garde, von der sich der Rekordmeister neuen Schub erhoffte. In seiner ersten Super-League-Saison 2015/16 stand Kamberi gleich 28-mal auf dem Platz und erzielte dabei drei Tore.

Nach dem Abstecher zum 2.-Bundesligaklub Karlsruher SC war die Tür im Letzigrund jedoch zu für den früheren Schweizer Nachwuchsinternationalen, der unterdessen das Interesse des albanischen Nationalteams geweckt hat. Kamberi sagt:

«Nun aber weiss ich, dass mir die Grasshoppers einen grossen Gefallen getan haben. Denn in Schottland hatte ich eine grossartige Zeit.»