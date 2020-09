Porträt FCSG-Neuzugang Basil Stillhart: Zuerst fast den Arm verloren, nun vielleicht bald der «König» von St.Gallen Still ging er seinen Weg, hart ist sein Spiel: Auf Umwegen fand der Sirnacher Basil Stillhart doch noch zum FC St.Gallen. Die Challenge League wollte er sich nicht mehr antun. Christian Brägger 12.09.2020, 05.00 Uhr

Basil Stillhart absolvierte für Thun in zwei Saisons 67 Super-League-Spiele. Bilder: Ralph Ribi (Kybunpark, 9.September 2020)

Am 23. Juni dachte sich Basil Stillhart nicht viel dabei, als er aussprach, was sichtbar geworden war. «Wir wussten, dass YB nicht mehr die Übermacht der Liga ist.» Der Satz nach dem 1:0 mit Thun im Derby evozierte in Bern Diskussionen und Reaktionen, ganz nebenbei hatte der 26-Jährige als Not-Innenverteidiger seinen 36-jährigen Gegenspieler Guillaume Hoarau im wahrsten Sinne des Wortes «alt» aussehen lassen. Als wäre es an jenem Dienstagabend in einer verkehrten Welt das Einfachste gewesen.

Nun sitzt Basil Stillhart in einer Loge im Kybunpark, gibt frischgeduscht alles andere als Belanglosigkeiten von sich, trotz Erschöpfung nach dem langen Morgentraining beim neuen Arbeitgeber, dem FC St.Gallen. Er sagt, vielleicht seien die Worte von damals ein bisschen arrogant gewesen, ehe sein Lächeln und Ostschweizer Dialekt noch breiter werden:

«Aber es isch bi YB jo au so gsi, und dä Huaro hani würkli abglöscht.»

Der FC Wil ist der Verein seines Herzens

Über das Berner Oberland hat Stillhart doch noch den Weg nach St.Gallen gefunden, er, der über zehn Jahre lang in der Nähe für den FC Wil spielte, den Verein des Herzens. Er, der 2014 «überraschend» Ostschweizer Fussballer des Jahres wurde. Wonach sein Name erstmals auch den Anhängern St.Gallens ein Begriff war. Damals gab es nicht viele Talente in der Region, die in einer der beiden Schweizer Profiligen regelmässig zum Einsatz kamen.

In der Folge wollten ihn die St.Galler für die U21 verpflichten, doch Stillhart scheute nur schon wegen des Anfahrtsweges den Mehraufwand. Er sah beim FC Wil die grösseren Chancen. Im Sommer vor zwei Jahren hatte Alain Sutter ebenfalls das Gespräch gesucht, der St.Galler Sportchef kam aber zu spät, zumal der FC Thun mit klaren Plänen längst vorgespurt hatte, die Parteien sich einig waren. Stillhart wollte zeigen, dass man sich auf ihn und sein Wort verlassen kann, der Verstand setzte sich durch, der Thun sagte. Auch wenn das Herz nach dem FC St.Gallen rief, von dem aber noch niemand wusste, wohin er sich entwickeln würde unter dem neuen Trainer Peter Zeidler.

FCSG-Neuzugang Basil Stillhart wurde 2014 zum Ostschweizer Fussballer des Jahres gekürt. Ralph Ribi

Nach der Niederlage im Berner Oberland zog YB die richtigen Lehren und feierte schliesslich den dritten Meistertitel in Folge. Thun hingegen stieg mit Stillhart vor einem Monat nach der verlorenen Barrage gegen Vaduz aus der Super League ab. Der gebürtige Sirnacher hielt seine Tränen nicht zurück, er sagt:

«Es gibt Bilder von mir, wie ich brutal weine. Der Abstieg war bitter, ich war kaputt.»

Am nächsten Tag flog Stillhart mit der Freundin nach Apulien in die Ferien, es brauchte Zeit, bis er beide geniessen konnte. Eines aber war ihm klar – er wollte nicht wieder eine Liga tiefer spielen, zumindest nicht für einen anderen Verein als Wil.

«Wenn du fünf Jahre in der Challenge League investiert hast, um in die Super League zu kommen, dann willst du nicht zurück.»

In diesen fünf Jahren ist viel passiert, sind Trainer gekommen und gegangen wie die türkischen Besitzer. Unglaublich viel Geld habe man unter ihnen verdienen können, und nach ihrem Rückzug fast gar nichts mehr, sagt Stillhart. Der Klub stand vor dem Konkurs, Stillhart, die treue Wiler Seele, hielt durch und half mit beim Wiederaufbau. Und jetzt mit Thun wieder durchhalten und wieder etwas Neues aufbauen?

Der Unfall, der fast alles beendet hätte

Für vermutet wenige hunderttausend Franken hat es also geklappt mit dem FC St.Gallen, auch weil das Interesse des FC Zürich lose geblieben war. Und weil der Fussball den normalen und keineswegs romantischen Weg nimmt, wenn es für den Spieler optimal weitergehen soll. Dabei hätte alles auch ganz anders kommen können. Als 15-Jähriger spielte Stillhart bereits in der 2. Liga für die zweite Wiler Mannschaft, als er aber 17, 18 Jahre alt war, da wollte er plötzlich nicht mehr. Er fiel in eine Sinnkrise, wünschte sich mehr Freiheit und Freizeit. Zudem schlauchte die Lehre als Schreiner, die er begeistert absolvierte, weil er das Handwerk liebt und das Resultat der Arbeit konkret sichtbar ist. In dieser Umgebung konnte es durchaus vorkommen, dass Stillhart beim Feierabendbier «versackte», das Training gleich mehrfach in der Woche sausen liess. Den Gedanken, Profi zu werden, gab es damals nie.

Basil Stillhart sagt, was er denkt, kleidet sich, wie er will, auffällig soll es sein, einfach nicht 0815. Ralph Ribi

Zum Glück habe ihn der Vater, ein Lehrer, noch zu einem vermeintlich letzten Fussballjahr überreden können, sagt Stillhart. Während die Mutter, eine Pharmaassistentin, ihrem Sohn wie immer beistand. In der Kindheit hatte sie ihren Basil manchmal zum Sporttreiben animiert, wenn der ausgeprägte Bewegungsdrang unbefriedigt geblieben und er ganz hibbelig geworden war. Im Tennisspiel erreichte er damit die Klassierung R5, im Fussball wurde er so gut, dass ihn das «Tagi»-Podcast-Team der «Dritten Halbzeit» jüngst auf die Ersatzbank seiner Traumelf setzte.

Die Hilfe der Mutter brauchte Stillhart besonders nach dem schweren Unfall, der beinahe alles beendete. Am allerletzten Tag der Lehre fiel ein grosses Fensterglas aus der Fassung und auf seinen rechten Unterarm, durchtrennte alle Sehnen. Wie durch ein Wunder blieb die Hauptschlagader unverletzt. Die Ärzte beschieden Stillhart, es drohe eine Amputation, die Wahrscheinlichkeit liege bei 30 bis 50 Prozent. Er sagt:

«Ich hatte enormes Glück, auch weil im Notfall per Zufall ein Handchirurg zugegen war.»

Übersicht, Angriffsauslösung und Stellungsspiel als Stärken

Basil bedeutet «König»; wenn man damit eine Schlagzeile machen könne, wäre das top, sagt Stillhart. Im Jassen ist der König eine gute Karte, der Trumpf König schlägt viele Gegner. Auf Stillhart, der am liebsten als Achter spielt, aber auch als Sechser und Innenverteidiger auflaufen kann, passte das perfekt. Zumal er sich dem Nachnamen gerecht still hochgekämpft hat im Fussball – und hart seine Spielweise ist. Stillhart ist weniger der Techniker, er überzeugt mehr mit Übersicht, Angriffsauslösung und Stellungsspiel. In St.Gallen will er sich sofort einen Stammplatz erkämpfen und dereinst viel Verantwortung übernehmen. Das könnte schneller vonnöten sein, zumal dem Klub nach dem Vizemeistertitel eine kompliziertere Saison droht.

Basil Stillhart ist der mittlere von drei Brüdern, «und damit bin ich auch der Schrägste», mit ihnen sucht er ständig den Wettbewerb. Er führt sein sonniges, unbekümmertes Gemüt gerne spazieren, sagt, was er denkt, kleidet sich, wie er will, auffällig soll es sein, einfach nicht 0815. Der Schnauz erfüllt diesen Zweck, aber bald soll er weg und etwas Neues kommen. In St.Gallen, wo der Ostschweizer eine Identifikationsfigur werden kann, da will er nun aber mindestens drei Jahre bleiben.