Interview FCSG-Mittelfeldspieler Lukas Görtler: «Wir wurden in der Öffentlichkeit dargestellt, als wären wir alle Millionäre» Am Montag nimmt der FC St.Gallen trotz Corona das Training wieder auf. Was für Gedanken machen sich die Spieler? Der Deutsche Lukas Görtler über Körperkontakt trotz Social Distancing, den schweren Stand des Fussballs in der Coronakrise und Ärgernisse. Patricia Loher 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Lukas Görtler vor einem Jahr: Der 25-jährige Deutsche hat beim FC St.Gallen einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Bild: Urs Bucher

Sportchef Alain Sutter sagte, in den vergangenen Wochen seien die Situation und die Gesundheit der Spieler in der Coronakrise zu wenig thematisiert worden. Stimmen Sie ihm zu?

Lukas Görtler: Alain Sutter hatte recht. Es ging in all den Diskussionen immer um Geld. Wie viel kostet es, wenn es zu Geisterspielen kommt? Wie viel kostet es, wenn die Saison abgebrochen wird? Zudem wurden wir in der Öffentlichkeit dargestellt als Sportler, die zu viel verdienen: So, als wären wir alle Millionäre. Bei weitem nicht: Wir spielen nicht in der Bundesliga oder in der Premier League.

Hat Sie das geärgert?

Man hat von uns ein einseitiges, fast schon schwarzes Bild gezeichnet. Ein Bild von geldgierigen Fussballern, die nicht bereit sind, etwas abzugeben. Es hiess, dass der Fussball zurückstecken müsse, weil er nicht systemrelevant und demzufolge offenbar nicht wichtig sei. Aber dieser Sport ist unser Job. Es geht uns genauso wie einem Koch, der nicht arbeiten kann, weil das Restaurant geschlossen ist. Wir haben genauso das Recht auf Kurzarbeit wie alle anderen, denn wir bezahlen wie alle anderen auch unsere Sozialleistungen. Und, was man nicht vergessen darf: Wir haben leistungsbezogene Verträge.

Was heisst das konkret?

Die Prämien fallen nun alle weg. Bei einem jungen Spieler macht das unter Umständen schon einmal 50 bis 60 Prozent des Lohnes aus. Es ist nicht so, dass wir diese Ausfälle im Portemonnaie nicht spüren.

Die Mannschaft hat sich solidarisch gezeigt: Spieler, die besser verdienen, waren bereit, auf mehr Geld zu verzichten, um die jüngeren Akteure vor noch mehr Einbussen zu bewahren.

Es war beeindruckend, wie diese Gespräche gelaufen sind – auch zwischen Club und Spielern. Ich weiss nicht, ob man das in so einer Situation noch viel besser machen kann. Wir wurden immer in die Diskussionen miteinbezogen. Es wurde nicht einfach über uns bestimmt. Wir durften helfen, einen Solidaritätsplan mitzugestalten. Es gibt keinen Club, bei dem ich in dieser Krise lieber wäre als beim FC St.Gallen. Und wenn ich nun sehe, wie die Fans auf die Rückerstattung verzichten und sich schon wieder ein neues Saisonabo kaufen, macht das Freude.

Am Montag beginnen Sie und Ihre Kollegen wieder mit dem Training. Haben Sie gemischte Gefühle?

Nein. Ich freue mich. Der Unterbruch hat lange genug gedauert. Ich habe keine Angst. Ich lebe mit meiner Freundin in Teufen sehr isoliert. Wir haben keinen physischen Kontakt zu anderen Menschen, wir gehören nicht zur Risikogruppe. Aber natürlich geht es nicht allen gleich.

Lukas Görtler (links) im Heimspiel gegen Servette im September 2019. Bild: Urs Bucher

Wie meinen Sie das?

Es gibt junge Spieler, die noch zu Hause leben und die Mutter an einer Vorerkrankung leidet. Bei jedem von uns sind die Voraussetzungen anders. Ich kann nachvollziehen, dass Bedenken aufkommen können, insbesondere wenn es um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs geht. Momentan reden wir ja «nur» über die Wiederaufnahme des Trainings. Wir führten zudem viele Gespräche mit der Vereinsleitung, dem Trainer und dem Sportchef, dabei ging es um die Frage: Fühlen wir uns gut dabei, wieder mit Fussball zu beginnen? Für mich war klar: Ja, ich will wieder auf den Platz. Allerdings gilt es ja ein sehr umfassendes Schutzkonzept umzusetzen, das lasse ich jetzt einfach auf mich zukommen.

Es wird im Training unweigerlich zu Körperkontakt kommen. Ist man da nicht gehemmt, wenn es heisst, neben dem Feld solle der Abstand eingehalten werden?

Klar ist es ein bisschen widersprüchlich, in der Kabine müssen wir zwei Meter auseinander sitzen und wir dürfen nicht gemeinsam duschen. Aber die Hemmungen werden nach ein paar Tagen weg sein.

Welche Gedanken haben Sie seit dem begeisternden 3:3 gegen die Young Boys besonders beschäftigt?

Es war eine aussergewöhnliche Saison, wir bildeten eine grossartige Einheit. Es ist unwirklich, was danach passierte. Wir hatten eine Chance, die man nicht oft bekommt in einer Karriere. Wir hätten das durchgezogen, davon bin ich überzeugt. Ich habe mir die Bilder vom Auswärtsspiel in Basel nochmals angesehen. Wir waren unglaublich gut drauf. Überall wurden wir gelobt für den Fussball, den wir spielten. Dann kam uns dieses Virus dazwischen. Es hat uns die Möglichkeit genommen, etwas Grosses zu erreichen.

Vielleicht bekommen Sie doch noch die Chance, wieder Ernstkämpfe zu bestreiten. Was halten Sie von Geisterspielen?

Ich will einfach wieder spielen. Natürlich, es wäre nicht mehr das Gleiche wie vorher. Wir wurden von unserem Publikum getragen. Aber unsere Mentalität war so stark, sie könnte uns auch ohne Zuschauer enorm Auftrieb verleihen.

Noch weiss niemand, wie lange es dauert, bis wieder Publikum zugelassen ist.

Am Anfang habe ich mich oft mit der Frage beschäftigt, wie lange es wohl geht, bis wir wieder vor Zuschauern spielen dürfen. Aber ich habe es aufgegeben. Man weiss nicht mehr, wem man glauben soll. Die einen machen Hoffnung für den Herbst, die anderen sprechen von Sommer 2021. Ich habe diese Diskussionen nun ausgeblendet. Dieses Auf und Ab kostet mehr Energie, als dass es einen weiterbringt.

Wie haben Sie die Stille erlebt?

Ich habe es genossen, dass für einmal weniger Autos auf der Strasse waren. Ich bin ein Mensch, der sich gut mit sich selber beschäftigen kann, war oft in der Natur, beim Joggen, Wandern, Biken. Auf dem Rennrad habe ich zudem eine Alpsteintour unternommen, über Appenzell, Oberriet, Gams und Wildhaus fuhr ich in fünf Stunden auf die Schwägalp. Es war ein Traum. Ich wünsche mir, dass die Leute mehr Velofahren und merken, dass es keine Luxusgüter braucht, um gut leben zu können. Aber ich habe den Verdacht, dass irgendwann wieder alles so sein wird, wie es vorher war.

Sie haben auf den sozialen Medien einen Sponsorenlauf für «Viva con Agua» initiiert. Die Teamkollegen machen fleissig mit. Weshalb liegt Ihnen diese Wohltätigkeitsorganisation besonders am Herzen?

Ein ehemaliger Profi von St.Pauli hat sie gegründet, ein Freund aus Deutschland machte mich auf sie aufmerksam. Ich war beeindruckt vom Engagement. Die Leute von «Viva con Agua» bauen in Ländern wie Äthiopien Brunnen, sie setzen sich für sauberes Trinkwasser für alle ein. Die Organisation lebt von Spenden, die aufgrund der Coronakrise nun zurückgehen. So habe ich diese Aktion gestartet. Es soll jeder fünf Kilometer rennen, dafür mindestens fünf Franken bezahlen, und danach fünf Leute einladen, auch mitzumachen. Ich halte mich nicht oft in den sozialen Medien auf. Aber ich habe Challenges gesehen, die nicht gross Sinn ergaben. Da dachte ich: Machen wir etwas, das sinnvoll ist.