Spiel FCSG gegen Lugano in der Super League endet 1:1

FCSG-Lugano Ein frühes und ein spätes Tor: Der FCSG kommt im Heimspiel gegen Lugano nicht über ein 1:1 hinaus Der FC St.Gallen gewinnt nach drei Niederlagen in Serie erstmals wieder einen Punkt. Dass es nicht deren drei wurden, verhindert der Tessiner Zan Celar in der 83. Minute. Das Schlussresultat ist gerecht. Renato Schatz 2 Kommentare Aktualisiert 16.10.2022, 16.43 Uhr

Lange sah es danach aus, als kehre der FC St.Gallen auf die Siegerstrasse zurück. Dies nach drei Niederlagen in Folge: 1:2 gegen Sion, 2:3 in Basel und 1:2 in Bern. Doch in der 83. Minute traf der Tessiner Zan Celar zum 1:1, dem Schlussresultat. Dem Tor war ein Durcheinander im St.Galler Strafraum vorausgegangen, Celar reagierte am schnellsten.

Bis dahin war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem die St.Galler früh in Führung gingen. Durch Chadrac Akolo, der eine Flanke Daouda Guindos aus kurzer Distanz verwertete. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei sich keines der beiden Teams deutliche Vorteile erspielen konnte. Dazu passt, dass die Torschussstatistik nach 97 Minuten mit 16:16 ausgeglichen war.

Von Moos verpasst Entscheidung

In der zweiten Halbzeit erhöhte Lugano nach und nach Druck und vor allem Risiko, was den St.Gallern immer wieder Kontergelegenheiten bot. Aber unter anderem Julian von Moos, der nach einer wochenlangen Verletzungspause sein Comeback feierte, verpasste die Entscheidung.

Nach Celars Ausgleich doppelten die Tessiner beinahe nach. Und so brauchte es den St.Galler Goalie Lawrence Ati Zigi, um die vierte Niederlage nacheinander zu verhindern. Der FCSG schlug in der Nachspielzeit zwar noch Flanken und Standards in Richtung gegnerisches Tor, es blieb allerdings beim 1:1.

Mit dem ersten Remis in dieser Saison fallen die St.Galler in der Tabelle auf Rang vier zurück. Besser machen kann es die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler bereits am Mittwochabend in Luzern. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Lesen Sie die Partie im Liveticker nach:

