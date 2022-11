FCSG-Generalversammlung Das wird eine GV mit Besucherrekord: Der FC St.Gallen feiert das Jahresende – mit Gewinn und frischem Kapital An der Generalversammlung der FC St.Gallen AG vom Donnerstagabend sind genaue Zahlen zur Aktienkapital-Erhöhung zu erwarten – und deren Auswirkung auf Besitzverhältnisse. Wie viel neue Mittel fliessen in den Klub? Was macht er damit? Und: Ist die Olma-Halle bald zu klein für so viel Publikum? Ralf Streule Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Rund 8000 Personen haben neue FCSG-Aktien gezeichnet. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 18. November 2021)

Der FC St.Gallen hat ein Faible dafür, im richtigen Moment an Tempo und Toren zuzulegen. Oder, in Fussball-Hochdeutsch gesagt: eine Schippe draufzulegen. Zwar gilt dies bekanntlich nicht sehr ausgeprägt für Cupfinals. Sicher aber für die Partien vor der alljährlich im November stattfindenden Generalversammlung der FC St.Gallen AG, wenn sich die Publikumsaktionäre treffen. Vor einem Jahr schleppte sich die Mannschaft durch die Hinrunde, gewann dann aber gegen Basel und die Young Boys und hievte sich kurzzeitig in ein GV-Hoch. Um danach bis Ende Jahr wieder nachzulassen.

Und diesmal? Gewinnen die St.Galler in Sion mit 7:2 und bringen die Stimmung fast schon auf einen Jahreshöhepunkt. Das Gute: In der langen WM-Pause hallt dieses Sion-Spiel besonders nach.

Eine Generalversammlung mit Rekordbesucherzahl

Wenn die GV heute ab 19.15 Uhr in der Olma-Halle 2.1 über die Bühne geht und Präsident Matthias Hüppi das Geschäftsjahr 2020/21 Revue passieren lässt, wird die Stimmung also ausserordentlich gelöst sein. Wobei Hüppi dies nicht am kurzfristigen Erfolg festmacht, sondern an der langfristig stabilen Arbeit. Der Rückhalt ist zweifellos gewachsen in den vergangenen Jahren. Dies biete in einem sportlich naturgemäss volatilen Umfeld einen festen Boden, sagt der Präsident. Gemäss Hüppi ist an der GV mit einem Besucherrekord zu rechnen. Vor einem Jahr waren gut 800 der 8800 Publikumsaktionärinnen und -aktionäre da, diesmal dürften es also gegen 1000 sein. Es gab Zeiten, da waren es nur gut 400.

Weiter gestärkt wird die Basis mit der Aktienkapital-Erhöhung, die in diesem Jahr lanciert wurde und deren Zeichnungsfrist inzwischen abgeschlossen ist. Zu den 313869 Namenaktien der FC St.Gallen AG kommen weitere 62774 – ausgegeben werden die gezeichneten Aktien aber erst nach der Versammlung, zur GV eingeladen sind die «Neubesitzer» also erst 2023. Als der FC St.Gallen die Kapitalerhöhung lancierte, rechnete er mit 4000 neuen Aktionärinnen und Aktionären. Laut Hüppi sind es nun aber rund 8000 Personen. Wie viele davon bereits zuvor Aktien hielten und wie viele Publikumsaktionäre der FC St.Gallen damit insgesamt hat, ist noch nicht kommuniziert. Und auch die gesamte Anzahl der Aktien, die für je 100 Franken ausgegeben wurden, wird erst heute Abend bekannt gegeben.

Kaum Veränderungen bei den Besitzverhältnissen?

Nebst den vielen Kleinaktionären sind die «Verwaltungs- und Treuhand AG» (VTAG) von Ralf Klingler sowie die Event AG Besitzer der FC St.Gallen AG (Grafik). Dass die Publikumsaktionäre, quasi die Fans, nun sogar die Mehrheit an der FC St.Gallen AG übernehmen könnten, ist hingegen nicht anzunehmen. Viel eher dürfte es so sein, dass die Event AG, deren breit gestreutes Aktionariat 49,6 Prozent der FC St.Gallen AG hält, sowie die VTAG ihr Bezugsrecht wahrgenommen und ebenfalls weitere Aktien gezeichnet haben. Womit es bei den Besitzverhältnissen keine grossen Veränderungen geben dürfte.

Sollten die beiden Hauptaktionäre der FC St.Gallen AG nachziehen, würde dies aber wiederum bedeuten, dass weit mehr als nur das von den Fans gezeichnete Kapital in den Klub fliessen würde. Über sechs Millionen Franken wären es, wenn alle neu geschaffenen 62774 Aktien gezeichnet würden. Von rund fünf Millionen Franken gehen einige im Umfeld aus – eine Zahl, die Hüppi vor der GV weder bestätigt noch dementiert.

Was aber sicher sei: Man werde mit den neuen flüssigen Mitteln keine teuren Spieler zusammenkaufen, sagt Hüppi. Schon als die Kapitalerhöhung lanciert wurde, sagte er: «Wir erhalten mit dem Kapital Spielraum für sinnvolle und verantwortungsbewusste Investitionen in den Sport und unsere Trainingsinfrastruktur.» Wie genau diese aussehen könnten, sei ebenfalls Thema der GV.

Transfererträge weit kleiner als vor einem Jahr

Auch so steht der Klub finanziell auf soliden Beinen. Für die vergangene Saison hat er einen Gewinn von gut 1,6 Millionen Franken ausgewiesen. Viele ausverkaufte Heimspiele, Prämien für den Cupfinal, Fortschritte in Marketing und Sponsoring führen unter anderem zu diesem Gewinn. Weniger Einnahmen gab es in Sachen Transfers. Vor einem Jahr noch waren 4,7 Millionen Franken Transfererträge ausgewiesen – Cedric Itten und Silvan Hefti sei Dank. In diesem Jahr kamen 612000 Franken zusammen – wobei diese Gelder aus älteren Beteiligungen, Weiterverkäufen oder Ratenzahlungen bestehen, wie Hüppi sagt.

Die Erlöse aus den Transfers von Betim Fazliji zu St.Pauli oder jener von Miro Muheim zum HSV werden erst in die Rechnung der laufenden Saison mitgerechnet. Womit die Zeichen also auch jetzt schon wieder gut stehen.

Wobei eine Frage für 2023 wohl neu beantwortet werden muss. Wo findet die GV statt? Hunderte neue Aktionärinnen und Aktionäre werden dazustossen. Eine Hoffnung gibt es: Die neue, grosse Olma-Halle 1 soll im Herbst 2023 fertig werden.

