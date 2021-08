FCSG-Gegner Zürich FCZ-Trainer André Breitenreiter vor dem Spiel in St.Gallen: «Niemand soll glauben, dass das, was wir gerade erleben, die Normalität ist» André Breitenreiter hat mit dem FC Zürich einen makellosen Start hingelegt. Der neue Trainer schwärmt – und warnt. Am Samstag gastiert der Leader in St.Gallen. Peter Birrer 27.08.2021, 05.00 Uhr

Der 47-jährige Deutsche André Breitenreiter hat in Zürich einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Am 9. Juni vermeldet der FC Zürich einen Neuzugang, der aufhorchen lässt. André Breitenreiter wird neuer Trainer, der Deutsche unterzeichnet einen Zweijahresvertrag.

Nur: Was für ein Personal steht ihm zur Verfügung? Der Verein hat sich von mehreren Spielern getrennt, die zum Stamm oder Inventar gehörten: Nathan, Benjamin Kololli, Toni Domgjoni, Marco Schönbächler, Lasse Sobiech, Hekuran Kryeziu, Adrian Winter – alle weg.

Vier Siege in Serie zum Auftakt

Das Kader wird zwar laufend mit Neuen ergänzt, aber damit lassen sich Fragen nicht aus der Welt schaffen: Wie leistungsfähig ist dieser FCZ tatsächlich? Ist genügend Substanz vorhanden, um sich eine enttäuschende Saison wie die vergangene zu ersparen?

Gut in Form: Assan Ceesay (rechts) hat in vier Partien drei Tore erzielt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Ein paar Wochen später scheinen die Zweifel verflogen. Die Zürcher stehen immer noch makellos da, vier Siege in Serie zum Auftakt sind in der Geschichte erst zweimal gelungen: 2006/07 unter Lucien Favre und 2014/15 unter Urs Meier.

Dazu kommt mit dem 10:0 der Erfolg in der ersten Cuprunde. Zweifel und Skepsis sind verschwunden, die Stimmung ist spätestens seit Samstag und dem 2:1 im Derby gegen die Grasshoppers so euphorisch wie lange nicht mehr.

«Dieser Prozess hat erst angefangen»

«Optimal» nennt Breitenreiter den Start zwar, aber er sieht allen Grund, um in dieser Phase wiederholt darauf hinzuweisen, dass sich der FC Zürich in einem grossen Umbruch befindet. Also sagt er:

«Dieser Prozess hat erst angefangen und wird auch schwierige Phasen beinhalten.»

Und: «Niemand soll glauben, dass das, was wir gerade erleben, die Normalität und eine Selbstverständlichkeit ist. Wir müssen weiterhin demütig bleiben und fokussiert weiterarbeiten.»

Der 47-Jährige sitzt zur Mittagsstunde in einem Büro der Saalsporthalle in Zürich, vor sich hat er die zweite Trainingseinheit mit seiner Mannschaft. St.Gallen rückt näher, die Partie am Samstag im Kybunpark, und Breitenreiter hat sich eingehend mit den Ostschweizern befasst.

Er ist nun in einer Liga tätig, in der so vieles neu ist für ihn, nicht aber die Arbeit und der Umgang mit den Spielern. Er sagt:

«Die Super League ist attraktiv, die Schweizer haben oftmals die Tendenz, sich kleiner zu machen, als sie sind.»

Breitenreiter schwärmt von den Bedingungen, die er in Zürich angetroffen hat. Er hebt die kurzen Entscheidungswege hervor, das funktionierende Zusammenspiel mit Sportchef Marinko Jurendic, den Austausch mit Ancillo und Heliane Canepa, dem Ehepaar an der Spitze des Clubs.

Heliane Canepa (rechts) mit Ehemann Ancillo (links) und Sportchef Marinko Jurendic. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Und eines ist besonders wichtig: «Wir reden in erster Linie über Fussball», so der Trainer. Das ist allein deshalb erwähnenswert, weil Breitenreiter schon viel anderes erlebt hat in seiner Karriere, in Vereinen wie Schalke und Hannover, die regelmässig auch Stoff für Schlagzeilen mit Ereignissen abseits des Rasens lieferten.

Das Geschäft hat Breitenreiter zuerst als Spieler kennengelernt. Der Niedersachse wird Profi in der Bundesliga beim Hamburger SV, in Wolfsburg und Unterhaching, er hat «den schönsten Job, den man sich vorstellen kann». So sagt er das.

Nur eines bereut er: dass er als Spieler nie die Entschlossenheit hatte, ins Ausland zu wechseln. Nach der Laufbahn wird er Trainer, er hat nun «den zweitschönsten Beruf». Daran ändern auch Entlassungen nichts.

Breitenreiter nahm sich eine längere Auszeit

Als er Ende Januar 2019 bei Hannover gehen muss, nimmt er sich eine Auszeit. Das hat auch mit der privaten Situation zu tun. Als seine Mutter unerwartet stirbt, kümmert er sich um seinen Vater, der im gleichen Jahr mit Demenz in ein Pflegeheim muss.

Mehrfach hätte er die Möglichkeit, wieder als Trainer einzusteigen, lehnt aber alle Angebote ab. Er wäre gedanklich nicht so bei der Sache gewesen, wie er das von sich erwartet hätte.

Am 9. Juni präsentiert der FC Zürich mit André Breitenreiter den neuen Trainer. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Zweieinhalb Jahre später fühlt er sich bereit für ein Comeback, und er nimmt sich viel Zeit bei seiner Entscheidungsfindung. Er könnte sich in ein lukratives Abenteuer stürzten, fernab seiner Heimat, aber das ist es nicht, was der Idealvorstellung des Familienmenschen entspricht.

Dann meldet sich der FC Zürich. Breitenreiter erzählt, wie er sofort «Feuer und Flamme» gewesen sei und wie er seit seiner Zusage mehrmals schon gedacht hat: «Es war der absolut richtige Entscheid.»

«Dürfen nicht vergessen, woher wir kommen»

Eines Tages, das sagt er immer, möchte er als Trainer mit einem Team an der Champions League teilnehmen. Er redet bewusst von einem Ziel, nicht von einem Traum, womit er auch zum Ausdruck bringt, wie gross sein Erfolgshunger ist.

Nur eines will er auf keinen Fall: dass es nun heisst, Breitenreiter strebe mit dem FCZ die Champions League an. «So angenehm unsere Situation gerade ist: Wir dürfen nie vergessen, woher wir kommen», sagt er.