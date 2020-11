FCSG gegen Lausanne ist am Sonnntag auch ein Treffen mit der Vergangenheit Der FC St.Gallen hat bewegte Wochen hinter sich. Ersatzgeschwächt empfängt er morgen Lausanne mit einem alten Bekannten als Coach: Girogio Contini. Christian Brägger 21.11.2020, 08.00 Uhr

Giorgio Contini steht bei Aufsteiger Lausanne an der Seitenlinie. Früher war er Trainer des FC St.Gallen. Bild:Anthony Anex/KEYSTONE

Es war ein düsteres Schlusskapitel der Saison 2017/18. Nichts wurde es aus dem sehnlichen Wunsch, nach bis dahin sechs Niederlagen in Serie wenigstens mit einer positiven Stimmung, einer des Aufbruchs und des Weibelns um die künftige Gunst der Zuschauer, in die Sommerpause zu gehen: Lausanne, bereits abgestiegen, fertigte auswärts an jenem 19. Mai den FC St.Gallen vor 14400 Zuschauern gleich mit 3:0 ab.

Auf der Tribüne im Kybunpark sass der Trainer Peter Zeidler als Beobachter, der Tage zuvor bei den Ostschweizern einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hatte. Seither ist viel passiert bei Lausanne, es fand Giorgio Contini, den im April 2018 entlassenen Coach der St.Galler, und mit ihm den Weg zurück in die Super League. Nun sehen sie sich also in einem Kapitel einer neuen Saison voller Vorgeschichten wieder, der FC St. Gallen, Contini, Zeidler, der FC Lausanne.

Die Absenzenliste während der Nationalmannschaftspause

Nach dem glückhaften 0:0 der St.Galler gegen die Young Boys vor zwei Wochen konnte Zeidler während der Nationalmannschaftspause in den Trainings nicht aus dem Vollen schöpfen. Miro Muheim und Leonidas Stergiou etwa weilten bei der Schweizer U21, zudem war Betim Fazliji mit dem A-Nationalteam des Kosovo unterwegs, durfte wegen fehlender Dokumente die Testpartie gegen Albanien, aber nicht die offiziellen Pflichtspiele bestreiten.

Überdies sass Lawrence Ati Zigi bei Ghana gegen den Sudan zweimal auf der Bank. Der Goalie meldete sich unversehrt nach seinen weiten Reisen unter der Woche zurück, auch der Coronatest war negativ, und Zeidler, dem diese Einberufungen so gar nicht in den Kram passen, sagt: «Zigi bei Ghana nicht im Tor, Ghana verloren. Bei uns steht er am Sonntag im Tor.»

Früher waren es Verletzungen, nun ist es Corona

Zeidler hat seinen Spielern während der Nationalmannschaftspause von Freitag bis Montag frei gegeben, die Batterien sollten geladen werden nach dem 4:4 im Test gegen Wil trotz zwischenzeitlicher 4:0-Führung. Vor allem galt es, auch einmal den Kopf zu lüften von all diesen Virusinformationen rund um den Fussball, von all dem Hin und Her, das auch die Profis ständig beschäftigt und das einen normalen Trainingsbetrieb trotz neuem, zusätzlichen Rasenplatz (Zeidler: «Kommt der Rasenqualität im Kybunpark sehr nahe») im Gründenmoos fast verunmöglicht.

Zumal der FC St.Gallen beim Auftreten von Symptomen sofort testet, wie sie im Klub betonen. Das bedeutet manchmal, dass Spieler prophylaktisch eine Übungseinheit auslassen müssen. Früher fehlten sie wegen Muskelverletzungen oder Knieproblemen, heute also wegen: Corona.

St.Gallen muss dies gegen Lausanne nun am eigenen Leib erfahren, Lukas Görtler, Jérémy Guillemenot und Alessandro Kräuchi verpassen die Partie im Kybunpark vor leeren Rängen, nachdem sie positiv getestet worden sind. Unausgesprochen bleibt in dieser Angelegenheit nur, weshalb bei Görtler, der offenbar schon länger positiv ist, die Offenlegung des Tests erst diesen Donnerstag erfolgte.

Wer wird beim FC St.Gallen die rechte Seite bespielen?

Immerhin kehrt der coronagenesene Florian Kamberi zurück, wobei der Stürmer kaum beginnt. Mit Görtler und Kräuchi fällt aber gleich das Duo aus, das jeweils die rechte Seite bespielt. Zeidler hält sich bedeckt, welche Lösungen er favorisiert. Er sagt: «Görtler kann man grundsätzlich nicht ersetzen. Aber wir haben schon ohne ihn gesiegt. Also geht es doch.»

Denkbar anstelle Görtlers ist Tim Staubli, der im Test gegen Wil zwei Tore erzielte. Just jener Staubli ist der einzig verbliebene Spieler jenes St.Galler Kaders, das vor zweieinhalb Jahren für die Begegnung gegen Lausanne nominiert war – er wurde beim 0:3 aber nicht eingesetzt. Hinten rechts dürfte Vincent Rüfli zum Einsatz kommen, der bis auf eine Ausnahme immer in Zeidlers Aufgebot stand.

Im Sturm ist die Ausgangslage weiter offen, Boris Babic, Kwadwo Duah und Thody Élie Youan, der ebenfalls mit zwei Toren gegen Wil auf sich aufmerksam machte, streiten sich um die Plätze. Zeidler blieb vage und dennoch vielsagend:

«Im Sturm hat sich kein Gespann herauskristallisiert. Aber ein paar Spieler haben im Training Fortschritte gemacht, auch gegen Wil in den ersten 60 Minuten gut gespielt.»

Der Bund bewegt sich, was sagt der Präsident?

Es war auch in der Politik eine bewegte Woche. Immerhin wurden vom Bund A-fonds-perdu-Gelder in Aussicht gestellt für entgangene Zuschauereinnahmen, und Präsident Matthias Hüppi wertet dies grundsätzlich als positives Zeichen: «Es ist schön, dass der Profisport in der Landesregierung an Bedeutung gewinnt und wir mit unseren Anliegen auf fruchtbaren Boden stossen. Wir begrüssen die Unterstützungshilfen und A-fonds-perdu-Kompensationszahlungen des Bundes für entgangene Erträge infolge der Geisterspiele.»

Ob St. Gallen allerdings diese Beiträge wie auch die längst gesprochenen Bundeskredite beantragen wird, sei genau zu prüfen. Zudem sagt Hüppi: «Wir haben eine vernünftige Lohnstruktur, die Sparmassnahmen sind längst eingeleitet. Kurzarbeit können wir bei den Profis aber nicht beantragen, weil sie ja weiterhin trainieren und Spiele absolvieren, die Arbeit auf dem Platz geht ja weiter. Nur im Nachwuchs setzen wir die Trainer auf Kurzarbeit, weil dort der Ball mehr oder weniger ganz ruht.»

Der Gegner: Contini und andere alte Bekannte

Klar ist: Der FC St.Gallen ist eher im Rhythmus als Lausanne, absolvierte in jeder der sieben Runden seine angesetzte Partie. Und hat trotzdem bis zu Weihnachten ein Mammutprogramm mit sieben Spielen vor sich; Lausanne seinerseits liegt als Fünfter bei zwei Spielen weniger drei Zähler hinter St.Gallen. Laut Zeidler leben die Waadtländer noch von der Aufstiegseuphorie, er erinnert sich beim Gegner an seinen früheren Mittelfeldspieler Stjepan Kukuruzovic, der beliebt war, aber eine untergeordnete Rolle spielte, was in der Ostschweiz nicht jeder verstand.

Auch sieht Zeidler deren Trainer Contini als «gewieften Taktiker», weshalb Lausanne als Aufsteiger eine Knacknuss werden dürfte. Contini selbst ist Ur-St.Galler. Er war Spieler, Schweizer Meister, Nachwuchstrainer, Chefcoach, der Klub seines Herzens war der FC St.Gallen. Ehe es unter der neuen Führung um Hüppi und Sportchef Alain Sutter gar nicht funktionierte und er in jenem April gehen musste. Kurz darauf folgte das erfolgreiche Engagement mit Lausanne, nun sagt er:

«Ich freue mich, gegen St.Gallen anzutreten. Hoffen wir auf ein schönes Spiel, mehr gibt es von meiner Seite nicht zu sagen.»

Doch, es bleibt etwas zu sagen: Der FC St.Gallen sollte Contini und Lausanne nicht unterschätzen.