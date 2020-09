FCSG-Fans konnten fürs Spiel vom Sonntag online einen Platz buchen – jetzt werden einige umplatziert Am Sonntag spielt der FC St.Gallen vor 10'000 statt 1000 Fans. Diese konnten einen Platz wählen – nicht alle bekommen jetzt aber den gewünschten Platz.

30.09.2020, 16.43 Uhr

Am kommenden Sonntag dürfen wieder mehr FCSG-Fans in Stadion.

Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

(lim) Wenn der FC St.Gallen am kommenden Sonntag gegen Servette spielt, dürfen im Kybunpark erstmals seit Beginn der Coronakrise wieder 10'000 Fans im Stadion dabei sein. Diese müssen sitzen – so sieht es das Schutzkonzept vor. Das gilt auch für jene in den Fansektoren D2 und D3.