Dank Aufholjagd: Der FCSG holt sich gegen YB einen Punkt

FCSG «Es war wieder ein verrücktes Spiel»: Fakten, Einschätzungen und Bilder zur eindrücklichen Aufholjagd des FC St.Gallen gegen YB Bis zur 60. Minute lief es gar nicht nach dem Geschmack des FC St.Gallen. Die Ostschweizer machten zwar das Spiel, lagen gegen ein äusserst effizientes YB aber dennoch 0:3 im Rückstand. Doch dann nahmen die St.Galler Anlauf zur grossen Aufholjagd und machten innert 30 Minuten aus einem Drei-Tore-Rückstand ein Unentschieden. Stephanie Martina Jetzt kommentieren 06.02.2022, 19.46 Uhr

Trotz 0:3-Rückstand rappelten sich die St.Galler in der letzten halben Stunde der Partie nochmals auf und schafften das beinahe Unmögliche: Innert 30 Minuten verwandelten sie eine bittere Niederlage in ein 3:3-Unentschieden – dank Moral und Kampfgeist. Spielnote: 5,5

0:1, 25. Minute, Christian Fassnacht: Nach einem fehlerhaften St.Galler Abwehrversuch kann Fabian Rieder Fassnacht lancieren. Dieser hat im St.Galler Strafraum mehr oder weniger freie Bahn und kann den Ball an Zigi vorbei in der unteren rechten Ecke versenken.

0:2, 44. Minute, Jordan Siebatcheu: Christian Fassnacht, der Torschütze zur Berner Führung, bringt den Ball per Kopf auf Siebatcheu. Dieser versenkt den Ball eiskalt im St.Galler Tor.

0:3, 49. Minute, Jordan Siebatcheu: Beim dritten Berner Tor sind wiederum Christian Fassnacht und Siebatcheu beteiligt. Dieses Mal flankt Fassnacht den Ball auf den Kopf des Berner Stürmers.

1:3, 61. Minute, Kwadwo Duah: Duah wird mit einem langen Ball von Captain Lukas Görtler lanciert – und trift nach einem Sololauf.

2:3, 85. Minute, Alessio Besio: Besio versenkt den Querpass von Jordi Quintillà via rechtem Pfosten im Berner Tor.

3:3, 92. Minute, Kwadwo Duah: Nach einem Zuspiel von Isaac Schmidt versenkt Duah den Ball im Tor. Der Ausgleich ist Tatsache!

«Ich erwarte ein grosses Spiel», sagte Peter Zeidler vor dem Anpfiff. Damit dürfte St.Gallens Trainer auch auf die zuletzt jeweils torreichen Duelle anspielen. Seine Erwartung sollte an diesem Nachmittag nicht enttäuscht werden. Aber von vorne:

Zeidler schickt bei stürmischen Wetterverhältnissen dieselbe Startelf aufs Feld wie beim 5:1-Sieg in Lausanne. Und die St.Galler legen gleich in gewohnter Manier los, versuchen Druck aufzubauen. Die Partie geht munter hin und her, St.Gallen macht das Spiel, YB lauert. Wie aus dem Nichts fällt in der 25. Minute der Führungstreffer für die Gäste aus Bern.

Christian Fassnacht schoss die Berner Young Boys in Führung. Bild: Freshfocus

Die St.Galler scheinen nach dem Gegentor für einige Minute unter Schock zu stehen. Doch kurz darauf hat Jérémy Guillemenot den Ausgleich auf dem Fuss. Diese Chance bringt neuen Schwung in die St.Galler Mannschaft. In der 27. Minute kommt Captain Lukas Görtler nach einer Ballstafette zum Abschluss – leider landet der Ball im Aussennetz.

Trotz Rückstand scheint den St.Galler Fans zu gefallen, was die Mannschaft auf dem Platz zeigt. Sie belohnen die Spieler nach 40 Minuten für den kämpferischen Einsatz mit einer Standing Ovation. Wie Effizienz vor dem Tor aussieht, zeigen dann aber wenige Minuten später die Gäste aus Bern. Jordan Siebatcheu bringt YB kurz vor dem Pausenpfiff mit 2:0 in Führung. Wie schon der erste Berner Treffer fällt auch der zweite entgegen des Spielverlaufs. In der ersten Halbzeit haben die St.Galler mehr getan fürs Spiel, bleiben aber unbelohnt.

Die Ausgangslage für die zweite Halbzeit ist alles andere als perfekt: Ein Zwei-Tore-Rückstand, Regen und Wind – trotzdem werfen die St.Galler gleich alles wieder nach vorne. Kwadwo Duah kommt in der 48. Minute nach einem Laufduell gegen Sandro Lauper zu einem der bisher vielversprechendsten Abschlüsse. Doch YB-Goalie Anthony Racioppi rettet kurz vor der Linie. Unmittelbar nach dieser Chance zappelt der Ball jedoch zum dritten Mal im Netz. Aus St.Galler Sicht im falschen.

Jordan Siebatcheu traf an diesem Nachmittag zwei Mal für die Berner Young Boys. Bild: Freshfocus

Peter Zeidler versucht in der 53. Minute mittels Dreifachwechsel neuen Schwung ins Spiel zu bringen: Für Matej Maglica, Alexandre Jankewitz und Jérémy Guillemenot kommen Alessio Besio, Basil Stillhart und Bastien Toma. Und es scheint zu wirken: Fünf Minuten später kommt Isaac Schmidt zu einer Grosschance für die St.Galler, wird aber im letzten Moment gestört. In der 61. Minute haben die Ostschweizer dann endlich Grund zum Jubeln: Kwadwo Duah verkürzt auf 1:3. Wenig später kommt auch Julian von Moos aus guter Position zum Abschluss, leider verfehlt der Ball sein Ziel. Von Moos muss kurz darauf verletzt vom Platz.

Zeidler gibt noch nicht auf und verstärkt in der 81. Minute mit Fabian Schubert die St.Galler Offensive. Rechtsverteidiger Patrick Sutter geht raus. Damit spielen die St.Galler in der Schlussphase nur noch mit einer Dreierabwehr. Kommt es jetzt zur grossen Aufholjagd? Und wie! Der eingewechselte Besio erzielt in der 84. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3. Und in der Nachspielzeit kann – wie so üblich in Duellen zwischen St.Gallen und YB – noch alles passieren: Dieses Mal kommt die fünfminütige Nachspielzeit dem FCSG zu Gute: Duah trifft in der 92. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Kwado Duah sichert dem FCSG mit seinem Tor in der Nachspielzeit einen wichtigen Punkt. Bild: Freshfocus

Die St.Galler haben allen widrigen Umständen getrotzt und in der zweiten Halbzeit das Blatt gewendet. Und Trainer Zeidler hat bekommen, was er sich erhofft hat: Ein grosses Spiel.

Je drei Tore: FCSG-Trainer Peter Zeidler erwartete gegen YB ein Torfestival –und behielt recht. Bild: Freshfocus

Kwadwo Duah Bild: Freshfocus

Doppeltorschütze Kwadwo Duah hat heute einen ganz starken Tag.

Matej Maglica liefert mit seinem Fehlpass die Vorlage für das erste Berner Tor. Auch beim zweiten St.Galler Gegentreffer sieht er unvorteilhaft aus.

Normalerweise muss sich der Video Assistant Referee auf einen intensiven Nachmittag einstellen, wenn der FCSG und YB aufeinandertreffen. Dem war auch heute so: Bereits nach 11 Minuten kam der VAR erstmals zum Einsatz. Schiedsrichter Fedayi San kontaktierte ihn nach einem mutmasslichen Handspiel von Cédric Zesiger im YB-Strafraum. Der VAR entschied: kein Handspiel, kein Elfmeter für St.Gallen. Eine Viertelstunde später ist der VAR bereits wieder gefragt: Erneut geht es um ein Handspiel. Hat YB-Torschütze Christian Fassnacht den Ball kurz vor dem Führungstreffer mit der Hand berührt? Der VAR sagt: Nein. Der Treffer zählt. In der 53. Minute muss der VAR ein drittes Handspiel prüfen. Dieses Mal von Jordan Siebatcheu. Der Entscheid: Handspiel, das Tor zum 0:4 zählt nicht.

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Wenn Zigi nicht machtlos ist wie bei den Gegentoren, dann ist er der gewohnt sichere Rückhalt. Leonidas Stergiou: Note 4. Stergiou lässt sein Antizipationsvermögen im Stich beim 0:2, als er Siebatcheu verpasst. Beim 0:3 ist das ebenfalls der Fall. Danach ist er aber bärenstark. Fabian Schubert: keine Bewertung. Jordi Quintillà: Note 4,5. Er ist wieder zu Hause, das schon. Aber sein Einfluss aufs Spiel muss wachsen, immerhin Assist beim Anschlusstor. Jérémy Guillemenot: Note 3,5. Fällt früh mit einer gelben Karte auf. Und mit einer Halbchance per Hacke. Sonst aber nicht. Kwadwo Duah: Note 5,5. Nächster Doppelpack! Besser, wenn aus der Tiefe kommend. Bringt St.Gallen heran, und per Direktabnahme den Ausgleich. Matej Maglica: Note 3. Müsste den Fassnacht-Kopfball beim 0:2 wohl abfangen. Und vor dem 0:1: ein katastrophaler Fehlpass. Auch sonst: Nicht gut. Lukas Görtler: Note: 4,5. Doppelchance in der 38. Minute, als auf links ausweicht. Schöner Pass in die Tiefe zum 1:3. Julian von Moos: Note 4. Agil, hat jedoch wenig Bälle am Fuss, was seinem Spiel entspräche. Muss angeschlagen raus. Christopher Lungoyi: Note 3,5. Für von Moos, nicht gesehen. Patrick Sutter, Note: 4,5. Der Rheinecker spielt unauffällig – gegen YB ein gutes Zeichen. Alessio Besio, Note: 5. Für Guillemenot. Sorgt gleich für mehr Gefahr. Prachtstor zum 2:3. Isaac Schmidt: Note 3,5. Unaufmerksam beim 0:1, vor dem 0:2 ungenügend im Kopfball-Zweikampf. Das 0:3 kommt auch über seine Seite. Steigert sich am Schluss, als er offensiver wird. Assist zum Ausgleich. Alexandre Jankewitz: Note 3. Gegen die alten Teamkameraden bemüht, taucht aber nach 15 bis 20 Minuten total ab. Bastien Toma: Note 4,5. Für Jankewitz. Bringt Schwung. Ein toller Kicker, das sieht man. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Rückkehrer Jordi Quintillà absolvierte heute sein 100. Spiel für den FC St.Gallen.

Als wäre er nie weggewesen: Jordi Quintillà zeigte bei seinem 100. Einsatz in Grün-Weiss ein starkes Spiel. Bild: Freshfocus

Die Fans liessen es sich nicht nehmen, der Mannschaft anlässlich des ersten Heimspiels der Rückrunde einen schönen Empfang zu bereiten: mit Fangesang, wehende Fahnen und grün-weissen Konfetti. Der starke Wind wirbelte die kleinen Papierschnipsel durch die Luft, sodass der gesamte Rasen innert Kürze mit Konfetti übersät war.

Verteidiger Leonidas Stergiou: «In der zweiten Halbzeit haben wir sensationellen Fussball gespielt. Wir sind glücklich, dass es uns gelungen ist, am Ende einen Punkt zu holen. Es war wieder ein verrücktes Spiel gegen YB, wir waren alle heiss auf diese Partie.»

Doppeltorschütze Kwadwo Duah: «Ich freue mich sehr über die beiden Tore. Es ist unglaublich, gegen den Club zu treffen, mit dem ich gross geworden bin.»

Trainer Peter Zeidler: «Wir haben die Partie am Anfang dominiert und waren gut im Spiel drin. Rückblickend hätten wir vielleicht etwas mutiger spielen müssen, denn obwohl wir mit YB auf Augenhöhe waren, langen wir plötzlich 0:2 hinten. Wir haben in der zweiten Halbzeit unsere Offensive verstärkt und damit diesen einen Punkt – wie ich finde – ganz klar verdient.»

YB-Trainer David Wagner: «Wir haben gegen St.Gallen einmal mehr ein sehr aufregendes Spiel gesehen. In den ersten 60 Minuten haben wir vieles richtig gemacht und waren extrem effizient. Beinahe hätten wir das 4:0 erzielt. In der Folge gaben wir jedoch das Spiel aus der Hand. Es ist wahnsinnig ärgerlich, dass wir nun mit nur einen Punkt nach Hause fahren müssen.»