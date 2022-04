Der FCSG verliert gegen Luzern mit 2:3

FCSG «Das ist unglaublich ärgerlich»: FCSG-Captain Lukas Görtler über die Last-Minute-Niederlage gegen Luzern und das Ende einer Siegesserie Elf Meisterschaftsspiele lang konnte der FC St.Gallen seine Ungeschlagenheit aufrechterhalten. Am Ostermontag endete diese Serie in Luzern – in der Nachspielzeit. Die Ostschweizer unterliegen den abstiegsgefährdeten Innerschweizern mit 2:3. Das sind die Fakten, die Bilder und die Stimmen zum Spektakel mit unglücklichem Ausgang für die Espen. Stephanie Martina Jetzt kommentieren 18.04.2022, 17.25 Uhr

Bittere Niederlage für den FCSG: Die Espen verlieren in Luzern in der Nachspielzeit. Bild: Freshfocus

Die Partie entwickelte sich ab dem Anpfiff zu einem offenen Schlagabtausch mit vielen Offensivchancen auf beiden Seiten. Die Schlussphase mit drei Toren innert acht Minuten liess die Spannung schliesslich ins Unerträgliche steigen. Für Unterhaltung war also gesorgt, auch wenn das Endresultat aus St.Galler Sicht bitter ist. Spielnote: 5,0

0:1, 13. Minute, Victor Ruiz: In der Startphase bekommt der FCSG nach einem Handspiel im Luzerner Strafraum einen Penalty zugesprochen. Ruiz tritt gegen Luzern-Goalie Marius Müller an. Müller entscheidet sich für einen Sprung in die linke Ecke, während Ruiz den Ball eiskalt in der Tormitte versenkt.

1:1, 75. Minute, Marvin Schulz: Auch die Luzerner bekommen einen Handspenalty zugesprochen. Schulz tritt an, scheitert zunächst an Lawrence Ati Zigi, verwandelt aber den Nachschuss.

1:2, 83. Minute, Betim Fazliji: Der soeben eingewechselte Christopher Lungoyi setzt sich gegen die halbe Luzerner Abwehr durch, passt zu Fazliji. Dieser versenkt den Ball im Tor.

2:2, 85. Minute, Dejan Sorgic: Sorgic trifft ins Lattenkreuz – ein für Zigi unhaltbarer Schuss.

3:2, 91. Minute, Ibrahima Ndiaye: Ndiaye versenkt eine Flanke im St.Galler Tor. Verteidiger Euclides Cabral kommt zu spät und für Zigi gibt es nichts mehr zu halten.

Nicht YB, nicht Basel - nein, in den letzten Jahren hiess St.Gallens Angstgegner Luzern. Vor allem auswärts lief es dem FCSG gegen die Innerschweizer selten: Seit die Swisspor Arena 2011 eröffnet wurde, resultierten für den FCSG lediglich vier Siege, zwei Unentschieden – und 13 Niederlagen.

Doch dieses Mal ist die Ausgangslage eine andere: Die Ostschweizer sind punktemässig das beste Team der Rückrunde und im Jahr 2022 bisher noch ungeschlagen. Luzern hingegen steckt im Abstiegskampf. Einzige momentane Gemeinsamkeit zwischen St.Gallen und Luzern: Beide Teams kämpfen diese Woche um den Einzug in den Cupfinal.

Ein Formunterschied macht sich in der Startphase allerdings nicht bemerkbar. Obwohl: Beinahe wäre dem FCSG ein Traumstart gelungen. Nach acht Sekunden kommt Jérémy Guillemenot zu einer ersten Chance. Sein Schuss fliegt knapp über die Latte. Gut zwei Minuten später versucht Victor Ruiz sein Glück. Auch Lawrence Ati Zigi konnt in den ersten vier Minuten zu einer ersten Ballberührung. Zusammengefasst: Es entwickelt sich ein munteres Spiel, in dem von Beginn weg viel Tempo steckt.

Nach gut zehn Spielminuten wird die bisher attraktive Partie von Schiedsrichter Sandro Schärer und VAR Fedayi San unterbrochen. Schärer sprintet zur Seitenlinie an den Bildschirm. Die Frage: Gab es nach einer St.Galler Flanke ein Handspiel im Luzerner Strafraum? Die Antwort lautet: Ja. Mohamed Dräger war im Zweikampf gegen Betim Fazliji mit der Hand am Ball. Ruiz tritt für den FCSG zum Elfmeter an – und lässt Luzern-Goalie Marius Müller keine Chance.

Freudensprung: Victor Ruiz (rechts) und Betim Fazliji feiern den frühen Führungstreffer. Bild: Freshfocus

Der St.Galler Torjubel ist kaum verstummt, da folgt bereits der grosse Schock. Der Ball zappelt hinter Lawrence Ati Zigi im Tor. Doch die St.Galler können aufatmen – dem Tor ging ein Abseits von Asumah Abubakar voran.

Stand im Abseits: Luzerns Asumah Abubakar. Bild: Freshfocus

In der Folge kommt es immer wieder zu vielversprechenden Offensivaktionen. Zeitweise sind es vor allem die Luzerner, die regelmässig gefährlich vor dem St.Galler Tor auftauchen und die Abwehr vor Probleme stellen. Zigi muss mehrmals - teils spektakulär – eingreifen, um die Ostschweizer Führung zu bewahren. Bei einer dieser Abwehraktionen rennt Zigi sogar den knapp zwei Meter grossen FCSG-Verteidiger Matej Maglica über den Haufen.

Immer wieder im Fokus: Goalie Lawrence Ati Zigi macht eine Luzerner Chance nach der anderen zunichte. Bild: Freshfocus

Obwohl auch die St.Galler noch zu einigen Chancen kommen, muss man sich wohl sogar als FCSG-Anhänger eingestehen, dass ein Unentschieden zur Pause nicht unfair gewesen wäre.

Die zweite Halbzeit beginnt ohne Wechsel, aber mit einer guten Möglichkeit für den FCSG. Julian von Moos dribbelt sich quer durch den Luzerner Strafraum und findet schliesslich mit Ruiz eine Anspielstation. Sein Torschuss wird jedoch abgewehrt.

Danach sind es aber wieder vermehrt die Luzerner, die zu Torchancen kommen. Ein Glück, ist Zigi in dieser Rückrunde in Hochform! Vor dem Tor der Innerschweizer sorgt in der zweiten Halbzeit vor allem von Moos immer wieder für Wirbel. Doch es fällt weder der Ausgleichstreffer, noch kann der FCSG seine Führung ausbauen.

Julian von Moos sorgt in der zweiten Halbzeit immer wieder für Torgefahr im Luzerner Strafraum. Bild: Freshfocus

In der 67. Minute wechselt Trainer Peter Zeidler ein erstes Mal und bringt mit Fabian Schubert und Alessio Besio neue Offensivkräfte. Sie ersetzen Ruiz und Guillemenot. Zu diesem Zeitpunkt hat auch der FC Luzern sein System leicht angepasst und die Offensive verstärkt.

In der 73. Minute wiederholt sich die Geschichte aus der ersten Halbzeit. Erneut kommt es zu einer umstrittenen Handssituation – dieses Mal ist die Hand von Maglica am Ball. Schiedsrichter Schärer und der VAR entscheiden auf Penalty. Marvin Schulz tritt an, Zigi gelingt es, den Schuss an den Pfosten abzulenken, kann den Nachschuss aber trotz eines sehr schnellen Reflexes nicht mehr parieren. Der Ausgleich ist Tatsache.

Torschütze Marvin Schulz bejubelt sein Penaltytor. Bild: Freshfocus

Und Zigi bleibt auch in den nächsten Minuten im Fokus. Immer wieder muss St.Gallens Goalie rettend eingreifen. Zeidler wechselt noch einmal. Christopher Lungoyi ersetzt von Moos im Sturm. Und der Eingewechselte kann sich sogleich profilieren: Sein Pass erreicht Fazliji, der zur 2:1-Führung für die St.Galler trifft.

Und nun überschlagen sich die Ereignisse in Luzern: Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer der St.Galler scheppert es erneut – in Zigis Kasten. Und damit noch nicht genug: In der 91. Minute treffen die Luzerner nach einer Flanke und Zigi muss den Ball ein weiteres Mal aus dem Netz fischen.

Euclides Cabral kommt zu spät: Ibrahima Ndiaye trifft zum 3:2-Sieg für Luzern. Bild: Freshfocus

Innert acht Minuten vergeben die St.Galler den Sieg und das Unentschieden. Damit muss der FCSG die erste Niederlage im Jahr 2022 verkraften. Und die ohnehin bescheidene Bilanz in der Luzerner Swisspor Arena lässt sich auch nicht aufpolieren.

Die grosse Ernüchterung: Leonidas Stergiou und Jordi Quintillà müssen mit dem FCSG die erste Niederlage in diesem Jahr hinnehmen. Bild: Freshfocus

Trotz drei Gegentoren ist Zigi an diesem Nachmittag der beste St.Galler auf dem Platz. Bild: Keystone

Torhüter Lawrence Ati Zigi rettete die knappe Führung seiner Mannschaft mit einigen spektakulären Paraden in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit war er St.Gallens sicherer Rückhalt, der sich mit Händen und Füssen wehrte, teils weit ausserhalb seines Kastens. Bei den Gegentoren war er machtlos.

Die Verteidigung der Espen machte heute nicht die beste Figur.

Der heutige Ostermontag schreibt ein weiteres Kapitel in der Geschichte der verrückten Spiele zwischen St.Gallen und Luzern. Vor ziemlich genau einem Monat führte der FC Luzern im Kybunpark nach neun Minuten 2:0. Am Ende setzten sich aber die Espen dank Toren von Isaac Schmidt, Lukas Görtler und Kwadwo Duah mit 3:2 durch.

Dieses Mal war es umgekehrt. Heute Nachmittag gingen die St.Galler kurz vor Schluss in Führung, mussten sich dann aber nach zwei weiteren Luzerner Toren geschlagen geben. Aber auch heute heisst das Resultat 3:2.

FC-Luzern-Spieler Dejan Sorgic: «Es ist eine riesige Erlösung, dass es uns gelungen ist, dieses Spiel doch noch zu gewinnen. Der Rückstand in der 83. Minute war eine zusätzliche Motivation für uns. Wir haben es geschafft, uns zurückzukämpfen und können uns jetzt mit diesem Sieg im Hinterkopf auf den Cup fokussieren.»

FCSG-Captain Lukas Görtler: «Wir waren in der Defensive nicht konsequent genug. Und in der kompletten zweiten Halbzeit haben wir zu viel zugelassen. Ebenso haben wir unsere Chancen nicht genutzt, das Spiel für uns zu entscheiden. Diese Niederlage ist unglaublich ärgerlich. Wir haben uns viel vorgenommen und wollten in Luzern unbedingt gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Es ist ein Dämpfer im Rennen um den dritten und vierten Platz in der Meisterschaft. Aber wir haben jetzt keine Zeit zu verschwenden. Am Donnerstag ist Cup. Diese Niederlage darf uns jetzt nicht aus dem Konzept bringen.»