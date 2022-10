FCSG «Da haben wir uns schülerhaft angestellt»: FCSG-Captain Lukas Görtler nach der Niederlage in Basel und zwei Gegentoren innert zwei Minuten Der FC St.Gallen verliert ein spektakuläres Spiel in Basel mit 2:3. Nach der roten Karte für Basil Stillhart in der 35. Minute gleichen die Ostschweizer in der 71. Minute durch einen Penalty von Lukas Görtler doch noch zum 2:2 aus, bringen den Punkt aber trotzdem nicht heim. Zu reden geben hinterher auch einige Schiedsrichter-Entscheide. Patricia Loher, Basel Jetzt kommentieren 01.10.2022, 21.27 Uhr

Enttäuscht: St.Gallens Jordi Quintillà nach dem Spiel bei seinem ehemaligen Klub. Marc Schumacher/Freshfocus

Ein Hin und Her, viele packende Zweikämpfe, fünf Tore, eine rote Karte: In diesem Spiel ist viel drin, das Fussball unterhaltsam und spannend macht. Langweilig wird es im St.Jakob-Park nie an diesem garstigen Herbstabend. Spielerisch ist es keine hochstehende Partie, weil beiden Teams viele Abspielfehler unterlaufen. Spielnote: 5

0:1, 6. Minute, Jérémy Guillemenot: Daouda Guindo und Isaac Schmidt erkämpfen sich an der Seitenlinie einen Ball, Chadrac Akolo lässt schön durch für den schnellen Schmidt, der Guillemenot bedient. Der Genfer steht frei und braucht nur noch einzuschieben. Für Guillemenot ist es das zweite Saisontor.

1:1, 15. Minute, Zeki Amdouni: St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi kann einen platzierten Kopfball von Andi Zeqiri vorerst noch klären, doch der Ball landet bei Amdouni, der das 1:1 erzielt.

2:1, 17. Minute, Lawrence Ati Zigi (Eigentor): Amdouni, der Torschütze zum 1:1 tänzelt sich durch St.Gallens Abwehr, via Pfosten und Zigi geht der Ball ins Netz. Innert zwei Minuten haben die Ostschweizer hier die Führung aus der Hand gegeben. Die Swiss Football League wertet den Treffer als Eigentor von Zigi.

2:2, 71. Minute, Lukas Görtler: Der eingewechselte Alessandro Kräuchi bricht durch und fällt im Strafraum. Schiedsrichter Sandro Schärer reagiert nicht, doch der Videoassistent meldet sich aus Volketswil: Es ist ein Penalty. Lukas Görtler scheitert vorerst am früheren St.Galler Nachwuchstorhüter Marwin Hitz, doch der Nachschuss des Captains sitzt.

3:2, 83. Minute, Bradley Fink: Nach einer präzisen Flanke von Michael Lang vergisst St.Gallen in der Mitte Basels neuen Stürmer Bradley Fink. Der eingewechselte Fink bedankt sich und trifft per Kopf zum 3:2.

Nach der Länderspielpause startet St.Gallen selbstbewusst und schwungvoll in diese Partie. Schon nach wenigen Sekunden tauchen die Ostschweizer mit Isaac Schmidt gefährlich vor dem Tor von Marwin Hitz auf. Und nach sechs Minuten bringt Jérémy Guillemenot die Gäste in Führung. St.Gallen presst weiter und attackiert früh.

Die beiden Teams bewegen sich auf Augenhöhe. Allerdings scheinen die Basler durch den Rückstand geweckt. St.Gallen geht mit der Führung zu sorglos um, und nach einer Viertelstunde gelingt Basel durch Zeki Amdouni der Ausgleich. Zwei Minuten später erhalten die Ostschweizer die Quittung für ihr teils legeres Defensivverhalten. Via Goalie Zigi trifft Amdouni erneut. Basel findet mit zwei Toren aus zwei Chancen zurück in dieses Spiel.

So schnell hätte das hier definitiv nicht gehen müssen. In der 26. Minute hat St.Gallen aber Pech, als Chadrac Akolo nach einem schönen Pass von Captain Lukas Görtler freistehend nur den Pfosten trifft. Der eine oder andere im Stadion hat diesen Ball bereits im Netz gesehen.

St.Gallen ist nicht die schlechtere Mannschaft und zeigt sich auch nach dem 1:2 nicht geschockt. Die Ostschweizer erobern immer wieder viele Bälle zurück, überlassen diese aber oft auch schnell und leichtfertig wieder dem Gegner. Defensiv wirken die Ostschweizer zudem nicht sattelfest. Basel erwischt die Gäste immer wieder mit klug gespielten Bällen in die Tiefe.

Ein solcher Ball steht in der 35. Minute schliesslich auch am Ursprung des Platzverweises für Basil Stillhart. Amdouni entwischt dem Innenverteidiger, Stillhart muss zur Notbremse greifen, was die rote Karte zur Folge hat. Danach entbrennen allerdings Diskussionen: War es wirklich eine Notbremse? Auch die TV-Bilder geben keinen Aufschluss. Es ist deshalb wohl keine offensichtlich falsche Entscheidung von Schiedsrichter Sandro Schärer.

Schiedsrichter Sandro Schärer zeigt St.Gallens Basil Stillhart nach einer Notbremse die rote Karte. Georgios Kefalas/Keystone

Im neunten Saisonspiel ist es der vierte Platzverweis für die St.Galler. Zudem wird im nächsten Spiel bei den Young Boys auch Matej Maglica fehlen: Der Innenverteidiger kassiert in Basel die vierte gelbe Karte.

Trainer Peter Zeidler reagiert auf den Platzverweis von Stillhart: Er nimmt Grégory Karlen, der erstmals der Startformation angehört hat und hinter den Spitzen spielte, vom Platz und bringt Leonidas Stergiou.

Nun wird es für die St.Galler natürlich schwer, in Basel noch etwas zu holen.

Nach der Pause versucht Basel sofort, die Entscheidung herbeizuführen. Die Mannschaft von Trainer Alex Frei lanciert schöne Angriffe: In der 50. Minute pariert Goalie Lawrence Ati Zigi einen platzierten Kopfball von Wouter Burger sehenswert.

Obwohl in Unterzahl, will St.Gallen den Schaden hier nicht begrenzen. Es glaubt daran, dass noch etwas machbar ist. Gefährlich werden aber nur die Basler. In der 56. Minute setzt Zeqiri einen Kopfball knapp über das Tor.

Basel lässt gegen dezimierte St.Galler nun zu viele Chancen aus, St.Gallen kommt wieder ins Spiel.

Zeidler bringt Emmanuel Latte Lath für Guillemenot und Ricardo Alves für Akolo. Wenig später kommen auch noch Alessandro Kräuchi und Randy Schneider.

Kräuchi setzt sich über rechts bald einmal gut durch, wird jedoch von Kasim Adams zu Fall gebracht. Nach einer Intervention des Videoschiedsrichters und der Konsultation der TV-Bilder entscheidet Ref Schärer auf Foulpenalty, den Görtler im Nachschuss verwertet.

Lukas Görtler verwertet den Penalty zum 2:2 im Nachschuss. Marc Schumacher/Freshfocus

Jetzt ist im St.Jakob-Park nochmals ganz schön etwas los. Basel trauert den verpassten Chancen nach, rafft sich aber zehn Minuten vor Spielende nochmals auf und setzt den Gegner wieder unter Druck. St.Gallen hält diesem aber besser stand als noch vor der Pause. Dann allerdings folgt die 83. Minute, als die Ostschweizer zuerst Michael Lang flanken lassen und in der Mitte Bradley Fink vergessen: Erneut sind die Gäste im Rückstand.

St.Gallen wirft nochmals alles in die Waagschale. Doch ein Freistoss von Jordi Quintillà geht darüber, und einmal ist der Winkel für einen angreifenden St.Galler zu spitz.

St.Gallens Isaac Schmidt (hinten) gegen den Basler Darian Males. Marc Schumacher/Freshfocus

Isaac Schmidt macht am Samstag nach der Vertragsverlängerung bis 2026 ein gutes Spiel. Er ist wirblig, sowohl vorne als auch hinten anzutreffen und erobert mit Daouda Guindo jenen Ball zurück, der die Führung für die St.Galler zur Folge hat. Zudem darf er sich auch noch den Assist gutschreiben lassen.

Matej Maglica erwischt nicht den besten Abend. Oft ist der Gegenspieler schneller, vor dem 2:3 kommt der Innenverteidiger zu spät. Etwas mehr erwarten darf man auch von Jordi Quintillà. Der Spanier spielt bei seinem früheren Klub zwar einige gute Pässe, nimmt aber zu wenig Einfluss auf das Spiel.

Nach dem Spiel sind sich die Medienschaffenden nicht ganz einig. War es tatsächlich eine Notbremse von Basil Stillhart? Die einen finden ja, weil St.Gallens Innenverteidiger den Ball nicht gespielt und den Gegner getroffen habe, die anderen sagen: Nein, Stillhart habe den Ball gespielt. St.Gallens Peter Zeidler mag sich nicht an den Diskussionen beteiligen. Er habe sich die Aktion noch nicht auf Video anschauen können, sagt er.

Den Penalty nach einem Foul an Alessandro Kräuchi gibt Schiedsrichter Sandro Schärer erst nach der Intervention des Videoschiedsrichters und dem Studium der Wiederholung am Spielfeldrand. Aber: Hätte es nach einem Zurückhalten von Patrick Sutter am Trikot nicht schon zuvor ebenfalls einen Elfmeter geben müssen für die St.Galler? Hier reagiert der Videoassistent nicht, das Spiel läuft weiter.

Der Gästesektor ist gut gefüllt. Es dürften gut 500 St.Galler Fans mitgereist sein. Sie machen gute Stimmung, auch als sieben Minuten vor dem Spielende das 2:3 fällt.

Lukas Görtler, Captain FC St.Gallen: «Wir haben zu neunzig Prozent ein gutes Spiel gemacht. Wir pressten und gingen früh in Führung. Danach hörten wir auf, vorne zu attackieren. Allenfalls fühlten wir uns zu sicher. Schülerhaft, weil nach zwei Einwürfen, kassieren wir dann zwei Gegentore. Nach der roten Karte fanden wir dann eine Mischung aus defensiv gut stehen und Nadelstiche setzen. Nach dem 2:2 hätten wir alles dafür tun müssen, um diesen Punkt mitzunehmen. Wir hätten trotz Unterzahl und einiger abwesender Stammspieler hier nicht verlieren müssen.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Wir waren selbst in Unterzahl nicht die schwächere Mannschaft. Wir haben gut begonnen, liessen dann aber etwas nach. Nach der Pause hatten wir Glück, dass wir nicht das 1:3 kassierten. Doch wir kamen zurück, und jeder hier im Stadion hätte uns den Punkt gegönnt. Aber wir haben vor allem gegen Michael Lang ganz schlecht verteidigt. Jeder weiss, dass er gut flanken kann. Insgesamt haben wir aber gut gekämpft, trotz 60 Minuten in Unterzahl.»

Alex Frei, Trainer FC Basel: «St.Gallen war ein fantastischer Gegner, der uns alles abverlangt hat. Die Mannschaft verfügt über einige Mentalitätsmonster und eine hohe Laufbereitschaft. Wir mussten uns kurz schütteln, danach waren wir die bessere Mannschaft. Wir hätten dann das 3:1 früher machen müssen, das 2:2 war die Folge unseres nicht mehr so guten Spiels. Aber ich mag Bradley Fink den Treffer zum 3:2 gönnen.»