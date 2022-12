FCSG-Trainingsstart - das sind die brennendsten Fragen

FCSG Coach Zeidler hat beim Trainingsstart schon Sorgenfalten – das sind die Antworten zu den brennendsten Fragen rund um den FC St.Gallen Bei den Ostschweizern läuft der Trainingsbetrieb wieder hochtourig, aber nicht alles nach dem Gusto von Peter Zeidler. Das hat auch mit Julian von Moos zu tun, der WM – und Napoli. Christian Brägger Jetzt kommentieren 15.12.2022, 19.00 Uhr

Für den FC St.Gallen gilt es nun wieder ernst. Claudio Thoma / Freshfocus

Nasskalt ist es am Donnerstagmorgen, der Nebel trübt die Sicht. Der Rasen auf Platz Nummer sechs indes, der ist in einwandfreiem Zustand. 20 Akteure des FC St.Gallen trainieren unter der Leitung von Peter Zeidler, nach Krafteinheiten und Läufen um den Gübsensee haben sie erstmals in der Anfang Woche gestarteten Rückrunden-Vorbereitung den Ball am Fuss. «Ein tolles Gefühl», sagt Rechtsverteidiger Patrick Sutter. Das Tempo ist passabel, vieles wirkt vertraut. Natürlich gibt es zum Trainingsstart noch Fragen. Und Antworten.

Am Montag lieferten die Leistungstests keine negativen Überraschungen nach den etwas mehr als drei Wochen Ferien. Aus diesen kamen früher Spieler etwas übergewichtig zurück, das gehörte fast zum guten Ton. Und manchmal absolvierte der Hund die aufgetragenen Laufeinheiten und rannte mit der GPS-Uhr rum. Heute ist das vorbei. Fussballprofis sind gewissenhaft, halten sich fit. Zehn Tage lang hatten die St.Galler so richtig frei. Danach nutzten sie die Zeit teilweise dafür, körperliche Schwachstellen zu beheben. Sutter hat gar zwei Kilogramm Muskelmasse antrainiert, und er war in Prag in den Ferien, während Lukas Görtler Indien bereiste. Oder Basil Stillhart Athen.

Das ist Zeidlers Kummerzone, er sagt: «Wir werden besser, wenn alle immer gemeinsam trainieren können.» Gerade das ist nicht der Fall. Albert Vallci hat Angina. Fabian Schubert absolviert die Reha und spielt bereits Tischtennis, Zeidler rechnet nach dem Schien- und Wadenbeinbruch aber frühestens in der neuen Saison mit dem Stürmer. Jordi Quintillà hat Adduktorenprobleme und trainiert wie Chadrac Akolo nach Schwierigkeiten am Schambein nicht mit dem Team, Julian von Moos ist ebenfalls nach seiner dreieinhalb Monate dauernden Verletzung am hinteren Oberschenkel noch separat unterwegs. Alessio Besio hat weiterhin Knieprobleme, seine Rückkehr ist weiter offen. Leonhard Münst ist wieder voll da, jedoch bleibt ungewiss, ob er wieder an das Niveau vor dem Bruch des linken Sprunggelenks herankommt.

Emmanuel Latte Lath in Aktion. Claudio Thoma / freshfocus

Sechs Wochen Vorbereitung hatte Zeidler noch nie mit dem FC St.Gallen. Das Team fliegt heute Nachmittag nach Berlin, wo am Samstag ab 14.30 Uhr das inzwischen traditionelle Testspiel gegen Union Berlin «An der Alten Försterei» stattfindet. Um dann am späten Samstagabend wieder in der Heimat zu sein. Die Begegnung komme vom Aufbau her etwas früh, sagt der Coach. «Aber wir wollen uns das nicht entgehen lassen.» Am 3.Januar reisen die St.Galler nach Spanien, wo sie in der Nähe von Alicante ihr Trainingslager bis zum 12.Januar absolvieren und sich dann dem Fussballerischen und Taktischen annehmen. Zwei Partien sind dort angedacht, gegen Werder Bremen und Paderborn. Am 15.Januar gibt es die Generalprobe gegen Altach, bevor am 22.Januar die Saison mit der 17.Runde der Super League wieder aufgenommen wird. Und der FC St.Gallen zu Hause auf den FC Basel trifft.

Noch alleine unterwegs: Julian von Moos. Claudio Thoma / freshfocus

Nächste Woche wird bis und mit dem 23. Dezember trainiert. «Eine Spielergewerkschaft um Maglica, Stillhart, Akolo und Guillemenot war bei mir im Büro. Und verhandelte», lächelt Zeidler. Er ist milde gestimmt, erst am 27.Dezember geht es mit zwei täglichen Einheiten weiter. Ebenfalls frei werden die Spieler am 31.Dezemberund am 1.Januar haben. Aber natürlich bekommen sie Hausaufgaben.

Beinahe hätte der FC St.Gallen seinen Anhang noch mit einem fussballerischen Leckerbissen beschenkt. Napoli hat angeklopft für einen Test, der Leader der Serie A wäre diesen Mittwoch nach St.Gallen gekommen. Durchaus sehr reizvoll, passte der Termin aber nicht in die Planung. Ebenfalls soll Juventus angefragt haben für einen Auftritt im Kybunpark.

Zweimal hat der Trainer mit seinem Goalie telefoniert. Nun hat Zigi, der derzeit nach der WM mit Ghana in Accra weilt, einen Sonderurlaub erhalten. Der Torhüter wird am 27.Dezember im Trainingsbetrieb zurückerwartet, muss sich in der Heimat aber körperlich betätigen. Zeidler glaubt nicht, dass es bei Zigi zu einem Klubwechsel kommt. Dafür wäre wohl ein WM-Halbfinaleinzug nötig gewesen, sagt der Coach. Fakt aber ist: Die WM war für den Spieler ein Booster. Ursprünglich hatte Zigi in etwa 10000 Follower auf Instagram, heute sind es 84000. Akolo steht mit 30000 Followern diesbezüglich an zweiter Stelle der St.Galler Akteure.

Kalt ist es schon: Leonidas Stergiou Claudio Thoma / freshfocus

Sie kann es immer geben. Zuzüge wie Abgänge. Musah Nuhu beispielsweise trainiert nach dem beendeten Leihgeschäft mit Kuopion Palloseura jetzt mit St.Gallen, gut möglich, dass er mangels Perspektiven nochmals eine Leihe anstrebt. Oder dass andere Spieler, die derzeit hintenanstehen, eine neue Herausforderung suchen. Und natürlich kann auch immer ein Akteur unverhofft den Weg in die Ostschweiz finden.

Zeidler hilft im WM-Final Frankreich, dem Land ist er seit der Kindheit zugetan. Dessen Spieler Dayot Upamecano, Marcus Thuram und Ibrahima Konaté hat er trainiert, teilweise aber nur kurz. Der Coach sagt: «Das Momentum spricht aber leider für Argentinien. Die Emotionen schwappen ja von Buenos Aires her bis nach Doha über.»

