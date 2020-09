FCSG-Coach Peter Zeidler vor dem Europa League Spiel: «Wir werden unser Spielsystem nicht anpassen, auch wenn AEK Athen ein anderes Kaliber als YB oder Basel ist»

Der FC St.Gallen trifft am Donnerstag in der Qualifikation für die Europa League auf AEK Athen. In der Pressekonferenz vor dem Spiel zeigen sich FCSG-Coach Peter Zeidler und Co-Captain Lukas Görtler voller Lob für den morgigen Gegner.

Tim Naef Aktualisiert 23.09.2020, 17.03 Uhr