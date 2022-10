FCSG zu Gast in Winterthur, das Kult und Wachstum verbinden will

FC Winterthur «Friede, Freiheit, Fussball»: St.Gallens Gegner sucht seinen Weg zwischen Alternativ-Image und Wachstum Der FC St.Gallen ist am Sonntag ab 16.30 Uhr in Winterthur zu Gast, wo ein Präsident mit Goldacher Wurzeln einen Spagat zwischen Kult und Professionalisierung vollbringen will: Mike Keller spricht von Zielen, Ideen – und seinem Vater, der den FC Winterthur vor 21 Jahren vor dem Ruin gerettet hat. Ralf Streule Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Stadioninventar mit Präsident: Mike Keller posiert vor dem Stadiongrill. Bild: Andrea Tina Stalder

Noch hat der FC Winterthur keinen Schaden genommen in der Super League. Zwar gab es hier und da den einen oder anderen Punktverlust zu viel. Aber die «Sirup-Kurve» für die kleinen Fans steht noch. Und auch die Astronautenfigur blickt noch vom Holzverschlag hinüber auf das Spielfeld, vom «Salon Erika» aus, jenem Sektor der Winterthurer Schützenwiese, der gleichzeitig Kunstatelier ist. «Friede, Freiheit, Fussball.» Auch das etwas verblichene Transparent hängt noch immer, Aufstieg hin oder her.

Der Spagat zwischen linksalternativem Umfeld hier und professionellen Strukturen dort sei noch grösser geworden seit dem «zu diesem Zeitpunkt noch nicht erwarteten» Sprung in die Super League, sagt Präsident Mike Keller. Als wollte er unterstreichen, dass er der richtige Mann ist, um diesen Spagat zu meistern, ist er mit einem klapprigen (Occasions?-)Velo zum Gesprächstermin erschienen. Er, der Mitinhaber einer weltweit tätigen, millionenschweren Firma für hochsensible Drucksensoren, der Keller Druckmesstechnik. «Geht schlicht schneller so in der Velostadt.»

Mike Keller vor dem Klublogo in den Stadiongängen - «noch vor kurzem waren die Betonwände unbemalt.» Bild: Andrea Tina Stalder

Zwei Klubs mit viel Ähnlichkeiten?

Zwischen wunderbar klapprig und sonderbar erfolgreich also schwankt der Verein, es ist ein Hauptthema Kellers als Winterthur-Präsident. Und doch spricht er zunächst lieber über das «Derby», wie es der 57-Jährige nennt. Der FC St. Gallen ist am Sonntag auf der Schützenwiese zu Gast. Der Begriff «Derby» mag hochgegriffen sein für ein Spiel zwischen Teams mit 70 km Distanz, zumal St. Gallen dort liegt, wo die Schweiz für viele längst aufgehört hat – nämlich ennet Winterthur. Für Keller ist es ein «Derby», weil die Klubs so viel verbinde. «Die Vereinskultur, die auf lokaler Verankerung beruht», «die Verbindung von Leistung und Menschlichkeit». Aber auch Personelles. Vizepräsident Roland Gnägi ist Gossauer, St.Gallens Assistenztrainer Boro Kuzmanovic war Trainer in Winterthur, St.Gallens Sportchef Alain Sutter beriet Winterthur einst in sportlichen Belangen, als Kellers Vater noch am Ruder war, der Patron, der in Goldach aufgewachsen war und den FCW vor 20 Jahren überhaupt am Leben hielt.

Ein Stück Goldach im FC Winterthur

Sohn Mikes Wurzeln reichen noch heute an den Bodensee, er erinnert sich an Ferien in Goldach, an Ausflüge nach Heiden, an Weihnachten bei den Grosseltern. Es braucht einen Exkurs, um den erfolgreichen Weg der Kellers von Goldach nach Winterthur zu beschreiben. Hannes W. Keller, heute 83 Jahre alt, studierte an der ETH Physik, um sich danach in Winterthur der Entwicklung von Drucktransmittern zu widmen, in einer Forschungsabteilung einer Firma in Minneapolis erfand er später die integrierte Silizium-Zelle.

An den Erfolg seiner Erfindung glaubten wenige, so gründete er seine eigene Firma: die Keller Druckmesstechnik, deren Erfolg den FC Winterthur später vor dem Ruin rettete. Im Herbst 2001 war das, just am weltpolitisch folgenschweren 11. September, als Keller Geld einschoss und zum Klub-Präsidenten wurde. Bis heute wird die Geschichte erzählt, dass es zu einem gewissen Mass ein pragmatischer Entscheid des Patrons gewesen war. Um den Bau einer Mobilfunkantenne in der Nähe der Firma abzuwenden, brauchte er eine gutgesinnte Stadtbevölkerung.

Hannes W. Keller in einer Aufnahme von 2017. Bild: Urs Bucher

Es wurde aber schnell klar, dass Keller senior als Klubpatron nicht nur Eigeninteressen hatte. Er verschrieb sich dem Klub, sah sein Engagement als sozialen Akt, liess seinem umtriebigen Geschäftsführer Andreas Mösli viele Freiheiten, den kultigen Ruf eines «St. Pauli der Schweiz» zu pflegen. «Im Herzen Sozialist, im Kopf Kapitalist», so hiess es über Mikes Vater. Der Sohn selbst scheint nicht viel anders zu ticken. Auch er fühlt sich dem Image des Klubs verpflichtet. «Winti ist ein guter Boden für die Kellers, so können wir der Stadt etwas zurückgeben».

Als Hannes W. Keller die Klubführung 2015 gesundheits- und altersbedingt abgab, war es zunächst jedoch offen, ob die Kellers weitermachen würden.

Was der Sohn anders macht als sein Vater

«Dubai, Aserbaidschan, USA», zählt Keller auf. Mögliche Investoren seien aus aller Welt gekommen. Aber irgendwann war für ihn und seinen Bruder Tobias klar: Sie wollten weiter pflegen, was ihr Vater gerettet hatte. «Ich könnte nicht guten Gewissens durch die Strassen der Stadt gehen als jener Mann, der den FC Winterthur in fremde Hände gegeben hat.» 2019 übernahm er das Amt. Ein paar Dinge wollte er anders machen als sein Vater. Den Klub wegführen vom Ruf der «Wohlfühloase», wie es oft geheissen habe. «Unser Vater hatte am Ende der Saison einfach die finanziellen Löcher gestopft – was den Anreiz für andere Sponsoren klein machte, ebenfalls mitzuhelfen.» Nun liefere man einen Fixbetrag von «plus minus einer Million Franken». Und versuche, weitere Geldgeber aus der Stadt fürs Projekt zu gewinnen. Weg von der «Wohlfühloase» soll es auch mit klareren Strukturen und Zielen gehen.

Der Aufstieg sei 2021 als mittelfristiges Ziel formuliert worden. Er kam früher als gedacht. Und so hinken die Strukturen noch hinterher. Stadion-Ausbaupläne sind angedacht, vorerst soll es ein Provisorium für Büros und einen an die Super League angepassten VIP-Bereich geben. Noch hofft man beim Klub, die Gegentribüne nicht mit Sitzen ausstatten zu müssen, damit die Stadionkapazität nicht weiter leide. «Wir müssen uns im Zug der Ligaaufstockung dafür einsetzen, dass die Liga den kleineren Klubs bei der Infrastruktur entgegenkommt», sagt Mösli, der seit Beginn der Keller-Zeiten 2002 der «Mann für alles» ist im FCW, nun aber nicht mehr alle Bereiche stemmen kann und als Mitglied der Geschäftsleitung die Kommunikation verantwortet. Auch das ein Zeichen des Winterthurer Wandels.

Mit Struktur, aber nicht geschniegelt und poliert: Stilstudie aus der Kabine der Heimmannschaft. Bild: Andrea Tina Stalder

«Das ganze Umfeld wird umdenken müssen.»

Gibt es in der Stadt niemanden, der sich die Zweitklassigkeit zurückwünscht? «Sollte es diese Stimmen geben, gehen sie derzeit im euphorischen Grundrauschen unter», sagt Keller und lacht. Er sehe aber, dass die 37 NLB-Jahre tiefe Spuren hinterlassen hätten in der DNA des Klubs – «und einer ganzen Region». Winti sei als zweitklassig abgespeichert in den Köpfen. «Das ganze Umfeld wird umdenken müssen. Oder sich zumindest den Gedanken machen: Wollen wir langfristig ein Super-League-Klub sein?» Er meint Sponsoren, Politik, die ganze Stadt. Er für sich scheint die Frage längst beantwortet zu haben.

Auch als es beim 0:6 Anfang September gegen Luzern Pfiffe von den Rängen gab, blieb er zuversichtlich. «Wir haben operative Hektik vermieden», sagt er. Das Team fand in die Spur. Tränen vergoss Mike Keller beim Aufstieg im Mai. Die Freude vermischte sich mit der Wehmut, dass sein dementer Vater den Erfolg nicht miterleben konnte. Hannes W. Keller erinnert sich nicht mehr an sein Lebenswerk, weder an die Firma noch an den Klub. «Es schmerzt, dass er nicht sehen kann, dass wir sein Erbe erfolgreich weiterführen.»

