FCSG: Zigi fährt mit Ghana an WM - Görtler in Sitten wieder dabei

FC St.Gallen Zigi fährt mit Ghana an die WM – Görtler in Sitten wieder dabei, Vallci nicht Freudige Nachricht und Happy End für Lawrence Ati Zigi: Der ghanaische Goalie des FC St.Gallen soll definitiv als einer von vier Torhütern für die WM in Katar nominiert werden. Derweil streben die Ostschweizer einen erfolgreichen Abschluss ihres Jahres an. Im besten Fall beenden sie dieses als Tabellendritte. Christian Brägger 11.11.2022, 15.17 Uhr

Yes: Lawrence Ati Zigi ist in Katar dabei. Bild: Urs Flueeler/KEYSTONE

Es ist ein wenig eine Zitterpartie geworden für Lawrence Ati Zigi. Einige Medienportale aus Ghana meldeten jüngst, dass der St.Galler Goalie nicht auf der 26 Spieler umfassenden Kaderliste des ghanaischen Nationalteams für die WM in Katar stehen wird. Nun kommt es aber doch noch zum Happy End. Denn aus gut unterrichteten Quellen ist zu hören, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und Zigi als einer von vier Torhütern in Otto Addos Aufgebot stehen wird. Offenbar hat der Nationaltrainer Zigi nach dem Sieg gegen die Grasshoppers die freudige Kunde unter der Woche mitgeteilt. Womöglich hatte Addo ja ebenfalls gesehen, wie der Torhüter gegen die Zürcher gehext und dem FC St.Gallen die Punkte gerettet hatte.

Zigi dürfte im Test gegen die Schweiz und dann in der WM-Gruppenphase gegen Portugal, Südkorea und Uruguay kaum zum Einsatz kommen. Mindestens einer, wenn nicht gleich alle aus dem Trio Richard Ofori (Orlando Pirates), Joe Wollacott (Swindon Town) und Abdul Manaf Nurudeen (Eupen) stehen in der Hierarchie vor dem 25-Jährigen, wobei Ofori noch angeschlagen sein soll. Denn Zigi hatte beim 1:4 im Frühsommer-Testspiel gegen Japan einen unglücklichen Auftritt gezeigt und es seither schwer gehabt unter Addo. Trotzdem erfüllt sich nun ein Traum, für den der Goalie so viel investiert hat in der Ostschweiz.

Keine einfache Aufgabe im Wallis

Derweil bereiteten sich die Ostschweizer auf die letzte Pflichtaufgabe in diesem Jahr vor. Mit einem Sieg am frühen Samstagabend gegen die Walliser könnte der FC St.Gallen das Jahr auf dem guten dritten Platz abschliessen. Captain Lukas Görtler wird nach seinem grippalen Infekt wieder mittun können. Dafür muss Trainer Peter Zeidler neben den schon länger ausfallenden Spielern wie Fabian Schubert oder Julian von Moos auch auf Albert Vallci verzichten, der gelbgesperrt die Partie im Wallis verpasst.

Zeidler sieht keine einfache Aufgabe auf seine Mannschaft zukommen. Beim FC Sion brodelt es wieder einmal, Präsident Christian Constantin (wegen Interview im Blick) und Mario Balotelli (wegen Instagram-Posting) sehen sich gerade mit Verfahren der Disziplinarkommission konfrontiert. Wobei der Italiener gegen St.Gallen spielberechtigt ist. Dabei darf nicht vergessen werden: Die Walliser ziehen gerade Kraft daraus, dass sie, die sogenannt Kleinen, sich gegen den Rest der Schweiz behaupten müssen. Deshalb sagt Zeidler:

«Ja, der FC Sion ist diesbezüglich ein besonderer Klub.»

