FC St.Gallen Youan fällt mit Corona gegen Basel aus Der FC St.Gallen hat den nächsten Covid-19-Fall: Thody Elié Youan, der sich zuletzt unwohl fühlte, ist coronapositiv. Christian Brägger 29.04.2021, 16.08 Uhr

Youan hat sich mit dem Covid-19-Virus infiziert.



Bild: Benjamin Manser

Am Tag nach dem Spiel in Lugano fühlte sich Thody Elié Youan schlecht, der FC St.Gallen liess ihn auf Corona testen, das Ergebnis war negativ. Der 22-jährige Youan, Leihspieler aus Frankreich, blieb dennoch seit vergangenem Freitag isoliert und nahm nicht mehr am Trainingsbetrieb teil. Der Offensivspieler fehlte auch im Match gegen Vaduz. Nun hat ein neuerlicher Test ein positives Covid-19-Ergebnis gezeigt, und Youan muss bis am kommenden Montag in Quarantäne bleiben.

Am Freitag wird Jordi Quintillà nach überstandener Coroanerkranung in den Trainingsbetrieb zurückkehren. Der Formstand des Captains ist ungewiss, und deshalb ist es auch noch nicht ganz sicher, ob der Spanier gegen seinen mutmasslichen neuen Arbeitgeber, den FC Basel, am Samstag antreten kann.