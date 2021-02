FC St.Gallen Wo bleiben bloss die Südamerikaner? Weshalb die Espen nicht mehr in Chile, Brasilien oder Argentinien nach Talenten fischen Noch zu Beginn dieses Jahrhunderts prägen Südamerikaner den FC St.Gallen, heute sind es Spieler des afrikanischen Kontinents. Dabei sorgen früher doch gerade Spieler wie Zamorano oder Scarione für Furore. Wie ist es so gekommen? Christian Brägger 27.02.2021, 05.00 Uhr

So entwickelten sich die Ausländerpositionen des FCSG im Fünfjahresrhythmus. Grafik: Stefan Bogner

Als der FC St.Gallen vor zwölf Tagen Junior Adamu verpflichtet, gibt es kritische Stimmen. Der Klub entfremde sich von der Basis, sei mehr und mehr Anlaufstation für Profis aus dem Ausland, insbesondere vom afrikanischen Kontinent. Es gilt festzuhalten: Adamu hat nigerianische Eltern, ist aber österreichischer Staatsbürger. Bevor es zum Aufschrei kommt und das Rassismusthema nur schon im Ansatz hochkochen kann: Fremdländische Menschen sind eine Bereicherung, in der Gesellschaft wie im Sport, egal welcher Herkunft. Jedoch sind gerade im Fussball, der Leute jeglicher Couleur zusammenbringt und sozusagen eine soziale Klammer bildet, die Beobachtungen spannend, wie Teams die Ausländerpositionen über Jahre besetzen.

Huwyler, Friberg, Braschler, Hächler – diese St.Galler Spieler lässt Liedermacher Manuel Stahlberger hochleben im aktuellen Song «S erscht Mol», in welchem er seine Premiere im Espenmoos verarbeitet. In der Kindheitserinnerung geht es 1983 gegen die dazumal noblen Grasshoppers, 5:1 gewinnen die Ostschweizer. Das Lied hat Wucht, ist eingängig, ein Ohrenschmaus verbunden mit nostalgischen Gefühlen.

Manuel Stahlberger besingt seinen ersten Stadionbesuch. Film: Manuel Nagel

Mit den Jahren hat der FC St.Gallen sein Gesicht danach stark verändert, grösster Treiber war das Bosman-Urteil im Dezember 1995, das die Märkte öffnete: Einerseits fiel die Ausländerbeschränkung, andererseits konnten jene Spieler ablösefrei wechseln, deren befristete Verträge mit dem jeweiligen Arbeitgeber ausgelaufen waren. Der Bosman-Rechtsspruch am Europäischen Gerichtshof machte zudem den Grenzgängerstatus obsolet, von dem die Ostschweizer viele Jahre lang profitiert hatten, indem sie zusätzlich zwei «ausländische» Akteure aus dem nahen Vorarlberg einsetzen durften.

Die Globalisierung machte vor dem Fussball keinen Halt

Heute sind Kaderlisten internationaler denn je, das Multikulturelle ist ein Abbild der Allgemeinheit. Die Globalisierung und gewachsene Mobilität machten vor dem Fussball keinen Halt, nur schon die Zahl der Doppelbürger hat sich im FC St.Gallen in diesem Jahrhundert von 7 auf 13 nahezu verdoppelt. Doch der Blick aufs Kader der Grünweissen offenbart, dass bemerkenswerterweise kein Südamerikaner mehr im Sold steht.

Mit dem Chilenen Ivan Zamoran schwebte der FCSG auf Wolke sieben. Bild: Archiv

Ende der 1980er-Jahre mit Ivan Zamorano wie Hugo Rubio, in der Meistermannschaft 1999/2000 unter Marcel Koller und auch danach galt das südamerikanische Element in St.Gallen als sakrosankt. Brasilianer wie der Zehner Jairo, den Koller aus der gemeinsamen Zeit beim FC Wil kannte, oder der Sechser Guido, den ein Berater mittels DVD anpries, wurden hoch geschätzt. Koller sagt: «Sie waren wichtige Faktoren. Ich war immer zufrieden mit meinen Südamerikanern.» Nicht zu vergessen der Argentinier Oscar Scarione, der in der Saison 2012/13 der letzte nationale Torschützenkönig war, der für die Ostschweizer spielte.

Der Argentinier Oscar Scarione war ebenfalls ein Star. Bild: Urs Bucher

Wie nur konnten die Südamerikaner also wegfallen? Reiner Zufall?

St.Gallens Trainer Peter Zeidler sagt: «Bewusst so geplant war das nicht.» Und Sportchef Alain Sutter: «Man könnte es so formulieren: Verschiedene Ereignisse haben dies ergeben, Zufälle, wenn man so will. Doch die Vorgänge sind komplex, wir öffnen nicht einfach eine Schublade und sagen, wir wollen nur diese oder jene Spieler.» Natürlich fahren die St.Galler eine eigene Transferschiene, sie ist geprägt vom limitierenden Budget und angestrebten Spielstil – daraus ergibt sich die Ausrichtung, die gewisse Linie.

Zeidlers Passion für frankofone Spieler

Zeidler war Lehrer für Französisch, nur schon dank dieser Passion hat er frankophone Spieler im Fokus, seien es der in der Westschweiz aufgewachsene Euclides Cabral, Franzosen wie Yannis Letard und Thody Élie Youan. Oder Salifou Diarrassouba, der Jungspund aus Burkina Faso.

Der FC St.Gallen ist multikultureller geworden.

Bild: Andy Müller/Freshfocus

Von positiven Erfahrungen berichtet der Coach mit den Spaniern, wobei Sutter nach seinem Arbeitsbeginn im Januar 2018 mit der Verpflichtung des vertragslosen Jordi Quintillà, der ein Probetraining absolvierte, den Startschuss gab. Daraus entwickelte sich eine ideale Konstellation, der aktuelle Captain der St.Galler wurde zu einem Integrationstreiber wie Türöffner, was schliesslich zu Victor Ruiz, Lorenzo González oder zu dem bei Barcelona ausgebildeten Jérémy Guillemenot führte. Sutter sagt:

«Spanien ist ein spannender Markt und ein herausragendes Fussballland. Schliesslich ergab der Eine den Anderen.»

Der FC St.Gallen hatte in diesem Jahrhundert fast immer auch Deutsche im Kader, oder Österreicher, die allesamt gut ausgebildet sind. Sie haben es leichter dank der Sprache, die oft unterschätzt werde, wie Zeidler sagt, gerade in der Kabine sei sie wichtig. Mit ein Grund für das Fehlen von Brasilianern in St.Gallen ist das Portugiesische. Fabiano Alves war letztlich auch an dieser Barriere gescheitert, mit ihm lösten die Ostschweizer den Vertrag Anfang Fe­bruar auf. Zeidler sagt:

«Alves war ein guter Junge, und er hatte ja bereits in Bulgarien gespielt. Aber die Integrationsfähigkeit hängt ebenfalls von der Person selbst ab.»

Dennoch wollen sie in St.Gallen nicht ausschliessen, einen Brasilianer, oder ganz grundsätzlich einen Südamerikaner wie den Argentinier Leonel Mosevich in der Saison 2018/19, dereinst wieder im Kader zu haben. Doch im Fokus stehen sie nicht.

Nun sind die Afrikaner im Fokus

Dafür die Afrikaner, was im Prinzip scheinbar zufällig mit der Leihe Majeed Ashimerus von RB Salzburg begann. Ashimeru funktionierte fussballerisch wie menschlich in St.Gallen, auch weil er davor bereits im deutschsprachigen Raum aktiv gewesen war. Er hatte denselben Berater wie Musah Nuhu, und wieder führte der Eine zum Anderen, diesmal zu den Englisch sprechenden Ghanaern, und schliesslich landete mit Goalie Lawrence Ati Zigi der Nächste im Verein – der Anschluss fiel leicht.

Dabei gehe es für den FC St.Gallen gar nicht so sehr ums Finanzielle und damit um die Erschwinglichkeit, wie Zeidler betont. «Afrikaner sind sehr bewegungsbegabt, der Fussball bedeutet auf dem Kontinent sehr viel, und manchmal ist er die einzige Möglichkeit für den sozialen Aufstieg.» Zeidler erzählt die Geschichte, dass bei Salzburg der Senegalese Sadio Mané oder Naby Keïta aus Guinea auch deswegen so gut herausgekommen seien, weil der Klub die heutigen Liverpooler Stars von österreichischen Familien intensiv begleiten liess, die des Französischen mächtig waren. Davon profitierten alle.

Goalie Lawrence Ati Zigi ist ein Leistungsträger. Bild: Martin Meienberger

Neben Schweizern und Österreichern funktionieren in der deutschen Bundesliga gerade Norweger, Schweden und Holländer gut, weil sie sofort die Sprache lernen, die ihnen gar nicht mal so fremd ist. Im FC St.Gallen konnten sie die Deutschkurse coronabedingt zuletzt seltener durchführen, nun wollen sie hier die Zügel in den drei Klassen Anfänger (Youan), Fortgeschrittene (Ruiz) und Könner (Zigi, Quintillà) wieder anziehen. Die Sprache ist wohl mit ein Grund, dass die Ostschweizer derzeit keine Akteure aus dem Osten Europas beschäftigen. «Wir wären zwar offen, suchen aber wohl nicht so aktiv nach solchen Spielern», sagt Sutter.

Der FC St.Gallen will sich seine Identität bewahren

Basil Stillhart. Bild: Freshfocus

Trotz allem will der FC St.Gallen sich seine Identität bewahren, es soll nicht vorkommen wie bei Klubs in Deutschland, dass elf Spieler aus dem Ausland in der Startformation stehen. Zeidler sagt: «Wir sind schon eine Schweizer Mannschaft. Wir haben den Betim aus Rebstein, den Lüchi aus Oberriet, den Leo aus dem Toggenburg, den Sirnacher Stillhart. Die richtige Mischung macht es letztlich aus.» Für Sutter zählen noch weitere Komponenten:

«Der Spieler muss sich bei uns wohlfühlen, und er muss von uns überzeugt sein, zu uns wollen.»

Letztlich sind die St.Galler wie alle anderen Vereine auf der Welt: Sie suchen schlicht gute Fussballer, die zu ihrem Spielstil passen, die Fähigkeiten mitbringen, und von denen sie überzeugt sind, dass die Integration möglich ist. Weshalb dieses Bonmot halt eben doch seine Richtigkeit hat: «Gute Fussballer verstehen sich auf dem Platz, auch ohne miteinander zu reden.» So ist es wohl gar nicht so relevant, dass Grünweiss draufsteht. Sondern, dass Grünweiss drinsteckt, und zwar mit ganzem Herzen. Heute wieder, gegen den FC Basel.

Nebenbei bemerkt: Das i-Tüpfelchen des Meisterteams 1999/2000: Charles Amoah, der Ghanaer.