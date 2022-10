FC St.Gallen «Wir waren im Wankdorf noch selten so gut»: Der FCSG und Trainer Peter Zeidler nach der Niederlage bei den Young Boys und dem zweiten späten Gegentor in Folge Dem FC St.Gallen fehlt die Cleverness, um bei Leader Young Boys das Unentschieden über die Zeit zu retten. Trotz der 1:2-Niederlage gibt es bei den Ostschweizern auch zwei Gewinner. Und Trainer Peter Zeidler eröffnet sich in der Innenverteidigung für den Olma-Match vom Sonntag gegen Lugano ein Luxusproblem. Patricia Loher Jetzt kommentieren 09.10.2022, 19.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Chance, um in Führung zu gehen: Der eingewechselte St.Galler Fabrizio Cavegn kommt knapp nicht an den Ball. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Bern, 8. Oktober 2022)

Am Ende des Arbeitstages war es fast so wie immer im Wankdorf. St.Gallens Spieler trotteten mit hängenden Köpfen vom Platz, vorbei an feiernden Fans des Gegners.

Als der FC St.Gallen in Bern letztmals gewann, war sein heutiger Innenverteidiger Leonidas Stergiou dreijährig. Mehr als 17 Jahre sind seit dem 20. März 2005 und dem 3:2-Erfolg im Berner Exil Neufeld unterdessen schon vergangen.

Selbst die nächste Generation kämpft vergeblich an gegen den Wankdorf-Fluch, auch wenn es am Samstag so knapp war wie schon lange nicht mehr.

Zeidler reist weiter nach Genf

Der Teambus erreichte St.Gallen gegen 1.45 Uhr, nicht mit an Bord war Peter Zeidler. Der 60-jährige Trainer blieb in Bern und reiste am Sonntag weiter nach Genf, wo er sich die Begegnung zwischen Servette und Luzern anschaute.

Zwar trifft sein Team am Sonntag im Olma-Match zu Hause vorerst auf Cupsieger Lugano, doch dann stehen die Partien gegen Zentralschweizer und Romands auf dem Programm.

Nach zuletzt drei Meisterschaftsniederlagen in Folge, wodurch die Ostschweizer Lugano sowie Sion aufschliessen lassen mussten und in der Jahrestabelle nicht mehr die Nummer eins sind, benötigen sie dringend wieder einmal ein Erfolgserlebnis – vor allem auch für die Moral.

Es hätte auch ein Sieg sein können

Natürlich hat es der Spielplangestalter nicht gut gemeint mit den St.Gallern: Zweimal nacheinander hatten sie auswärts anzutreten, und das ausgerechnet in Basel und Bern. Nur wäre in beiden Stadien mehr dringelegen als ein 2:3 und 1:2, zumal die Mannschaft zweimal späte Gegentore kassierte.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler mit seinen Spielern nach 45 Minuten. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Mit ein bisschen mehr Cleverness hätten die St.Galler die Unentschieden über die Zeit gebracht. Wäre in Bern die Chancenauswertung besser gewesen, hätte es gar zum Sieg reichen können. Zeidler sagt:

«Wir waren im Wankdorf noch selten so gut wie am Samstag.»

Die Gäste, obwohl ersatzgeschwächt, hielten das 1:1 nach dem prächtigen Ausgleich von Chadrac Akolo in der 38. Minute lange. Sie waren in Phasen nach der Pause, als YB-Trainer Raphael Wicky Spieler wie Kastriot Imeri, Meschack Elia oder Vincent Sierro eingewechselte, sogar die bessere Mannschaft und hielten das Tempo hoch.

Nach 90 Minuten notierten die Statistiker ein Schussverhältnis von 14:14. «Die Berner Fans zeigten während der zweiten Halbzeit ihren Unmut, was beweist, dass wir einiges richtig gemacht haben», so Zeidler.

Besser als noch im Heimspiel gegen Sion

Das war schon eine Woche zuvor in Basel so, als St.Gallen trotz Unterzahl durch einen Penalty-Nachschuss noch ausglich, in der 83. Minute aber das 2:3 kassierte. Am Samstag unterlief Stergiou nach einer kurzen Druckphase der Berner in der 87. Minute ein Eigentor.

Obwohl in den vergangenen zwei Partien nichts Zählbares herausschaute, waren die Leistungen der St.Galler doch deutlich besser als noch bei der 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen Sion.

St.Gallens Trainer sagt:

«Mit der Art, wie wir einem Spiel den Stempel aufdrücken können, bin ich zufrieden. Aber solange wir solche Tore bekommen, braucht man sich nicht zu wundern, wenn wir verlieren.»

Es fehle seinem Team noch einiges, manchmal die Konzentration, manchmal das taktische Verständnis. «Einmal gehen wir da nicht hin, ein anderes Mal sind wir dort zu wenig aufmerksam», so Zeidler. «Natürlich brauchen wir jetzt Punkte. Am nächsten Sonntag wollen wir unbedingt wieder anfangen, Punkte zu sammeln.»

St.Gallens Patrick Sutter (links) gegen Filip Ugrinic. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Sutter und Stergiou mit Ausrufezeichen

Trotz der dritten Meisterschaftsniederlage nacheinander gibt es beim FC St.Gallen auch Gewinner. Da wäre Patrick Sutter, der sich in beeindruckender Manier als rechter Aussenverteidiger zum Stammspieler hochgekämpft hat.

Nicht wenige hatten ihm den Durchbruch nicht mehr zugetraut, nachdem er an Winterthur und Brühl ausgeliehen worden war. Am Samstag spulte der 23-jährige Rheinecker ein immenses Pensum ab und liess über seine Seite, auch mit der Unterstützung von Captain Lukas Görtler, kaum etwas zu. Gefährlich werden die Gegner in diesen Tagen meistens über St.Gallens linke Seite.

St.Gallens Leonidas Stergiou. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Ein Luxusproblem könnte sich Zeidler in der Innenverteidigung eröffnen: In Abwesenheit der gesperrten Basil Stillhart und Matej Maglica gelangen Stergiou und dem österreichischen Neuzugang Albert Vallci gute Leistungen, auch wenn es hie und da noch an der Abstimmung haperte.

Vor allem der 20-jährige Stergiou setzte, trotz des Eigentores, ein Ausrufezeichen. Auf einen wie den Toggenburger – schnell, zweikampfstark und immerhin mit einem Einsatz in der Schweizer Nationalmannschaft – kann der FC St.Gallen eigentlich nicht verzichten.

Fanproteste gegen Playoffs

Gut 1000 St.Gallerinnen und St.Galler waren in zwei Extrazügen nach Bern gereist. Vor dem Spiel verteilten Fans der Young Boys in Anlehnung an rote Karten rote Blätter, auf denen geschrieben stand, weshalb sie sich gegen die Modusänderung mit Playoffs wehren.

Eine Zuschauerin protestiert gegen die geplanten Playoffs Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Die beiden Fanblocks im Wankdorf waren sich dann während der ersten Minuten des Spiels einig, als sie den Playoffs die rote Karte zeigten und gemeinsam gegen die Modusänderung ansangen, die auf die kommende Saison hin eingeführt wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen