Vor Quintillà: Wie war die Rückkehr von Zelli, Quillo und Co.?

FC St.Gallen Vor Quintillà ist nach Barnetta, Costanzo, Imhof, Stiel, Zelli, Montandon – und wie sie alle hiessen: So war ihre Lust und Last der Rückkehr zum FCSG Ein bisschen nostalgisch sein. Zumal vor Jordi Quintillà schon andere Spieler zum FC St.Gallen zurückgekommen sind: Meist, nicht immer, endete ihre Geschichte im Guten. Christian Brägger Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Marc Zellwegers Trikot wird unter das Tribünendach gezogen. Bild: Urs Jaudas

Die Meldung seiner Rückkehr zum FC St.Gallen war ein Paukenschlag. Jordi Quintillà hatte erst vor einem halben Jahr mit Wehmut sein «Zuhause» verlassen, in Basel kam ihm aber der neue Klubbesitzer David Degen ins Gehege, und die Sache endete so, wie sie enden musste. Der Spanier ist längst nicht der einzige Akteur, der den Weg zurück in den Osten der Schweiz gefunden hat. Nicht immer verlief die Wiedereingliederung erfolgreich – wir blicken zurück:

Marc Zellweger (1995 – 2001; 2003 – 2010)

Marc Zellweger Bild: Michel Canonica

Der Seuzacher ist das, was man mit Fug und Recht eine Klublegende nennt, oder einfach: «Fussballgott.» Zellweger, einst ein Stürmer, entwickelt sich im FC St.Gallen zum verteidigenden Meister- und Nationalspieler. Im Spätherbst 2001 ist sein Wechsel in die Bundesliga zum 1. FC Köln Tatsache und tränenreich im Espenmoos der Abschied, bei dem er sich bis auf die Unterhose seiner Kleidung entledigt. Nicht einmal zwei Jahre später steckt er wieder drin im grünweissen Trikot, weil es bei Köln nicht nach Wunsch läuft und Wil bloss Zwischenhalt ist.

Die Rückkehr macht Zellweger noch mehr zum Helden und Liebling der Massen, unnachahmlich sein Grätschen und Kämpfen bis zum Umfallen. Im Sommer 2010, ein Jahr nach dem Wiederaufstieg, gibt die Klubführung der nun fast 37-jährigen Identifikationsfigur keinen neuen Vertrag, die Fans goutieren den Entscheid nicht. Beim zweiten «Adieu» wird das Zellweger-Leibchen nach 493 Pflichtspielen mit 29 Toren für St.Gallen unters Tribünendach hochgezogen, seine Nummer 17 nie mehr vergeben. Der Verteidiger findet schliesslich für zwei Jahre eine letzte sportliche Herausforderung beim Stadtrivalen Brühl.

Moreno Costanzo (2006 – 2010; 2019 – 2020)

Moreno Costanzo Bild: Benjamin Manser

Als der Kreativspieler den FC St.Gallen im Sommer 2010 22-jährig verlässt, hat er davor in der Challenge League und nach dem Aufstieg in der Super League je 14 Tore erzielt. Bei den Young Boys wird Moreno Costanzo sofort Nationalspieler, doch die Karriere nimmt nicht so viel Fahrt auf, wie sie seinem Talent entsprechen müsste. 31 Jahre alt ist Costanzo dann, als der FC Thun ihm keinen Vertrag mehr gibt – und Sportchef Alain Sutter den Spieler für die Saison 2019/20 zum FC St.Gallen zurückholt.

Das Eigengewächs findet sich in der alten Umgebung mit Zeidler nicht zurecht, bekommt bloss sieben Teileinsätze in der Liga, nur in den Trainings ist er Stütze des Vizemeisters. Costanzo schlägt das letzte Ligaspiel bei Meister Bern aus, beendet seine Karriere quasi durch die Hintertür und sagt gegenüber dieser Zeitung:

«Es hat einfach nicht gepasst beim FC St.Gallen, von Anfang an. Ich wurde der fairen Chance beraubt, mich anders zu präsentieren.»

Philippe Montandon (2004 – 2007; 2011 – 2015)

Philippe Montandon. Bild: Benjamin Manser

St.Gallen und Philippe Montandon, das passt zu Beginn nur bedingt, es gibt auch Widrigkeiten. Als Montandon Jahre später zurückkehrt, ist er reif und geläutert, wird Captain und von den Fans verehrt. Der Innenverteidiger ist eine Stütze der glorreichen Europacup-Equipe, und er hat viel Pech: Die achte Hirnerschütterung ist die eine zu viel, die Gesundheit und ein normales Leben stehen auf dem Spiel. Montandon muss im Januar 2015 seine Karriere nach 175 Pflichtspielen für St.Gallen beenden.

Jörg Stiel (1990 – 1993; 1996 – 2001)

Jörg Stiel. Bild: Ralph Ribi

Als der junge Goalie Anfang der 1990er-Jahre zum FCSG kommt, hat er sofort einen Stammplatz, aber auch ein paar Fehlgriffe. Die Ostschweizer steigen in Stiels drittem Jahr ab, dieser verlässt Klub und Kontinent und heuert bei Toros Neza in Mexiko an. Es gibt Misstöne.

Doch dann, als der 28-Jährige im Sommer 1996 beim FC Zürich ausgemustert und auf Klubsuche ist, erinnern sich die St.Galler an ihn. Stiel überzeugt vollends, ist auf und neben dem Platz prägende wie prägnante Figur. Er wird Meister und Nationaltorhüter, schafft ein Jahr nach dem Titel mit St.Gallen den Sprung in die Bundesliga zu Gladbach, wo man ihn nicht minder verehrt.

Tranquillo Barnetta (2002 – 2004; 2017 – 2019)

Tranquillo Barnetta. Bild: Michel Canonica

Als Bub steht er in der Kurve, mit 17 Jahren debütiert er in der ersten Mannschaft, darauf gibt es die grosse Karriere in der Bundesliga und mit der Nationalmannschaft: Tranquillo Barnetta ist schlechthin die Erfolgsgeschichte des FCSG. Da schwärmen die Fussballromantiker und die ganze Region, als das Eigengewächs sein Versprechen einlöst und im Alter von 31 Jahren zurückkehrt. Die Erwartungen sind riesig.

Doch nach 12,5 Jahren im Ausland ist der Verein nicht mehr derselbe, allein in dieser zweiten Tranche erlebt «Quillo» vier Trainer. In der Saison 2018/19 setzt Peter Zeidler auch wegen Verletzungen nicht bedingungslos auf ihn, Barnetta ist enttäuscht vom Umgang mit seiner Person und macht daraus bis nach dem Karriereende keinen Hehl. Ein letztes Mal presst der Offensivspieler alles aus dem Körper und überzeugt Zeidler von seinem Wettkampfwesen, die neun Meisterschaftstore bringen schliesslich den Ligaerhalt. Im Alter von 34 Jahren macht Barnetta danach Schluss, wird Hausmann, und die Fans verlieren ihre Galionsfigur.

Moreno Merenda (2003 – 2006; 2008 – 2010)

Moreno Merenda. Bild: Keystone

165 Spiele für den FC St.Gallen, 62 Tore – was für ein Wert nach all den Jahren. Merenda ist ein Kopfballungeheuer, bei seinem ersten Engagement aber je länger, je unzufriedener mit der Einsatzzeit, die stetig abnimmt. Er verlässt den Klub, und als die Ostschweizer absteigen, holen sie den Stürmer von Xamax im Sommer 2008 zurück; 22 Tore steuert dieser in der Challenge League zum Aufstieg bei. Danach im Oberhaus ist es wieder dasselbe – spielerisch genügt Merenda nicht, doch als Joker ist er Gold wert.

Daniel Imhof (2000 – 2005; 2010 – 2012)

Daniel Imhof. Bild: Keystone

Sein Transfer von Wil im Januar 2000 ist mitentscheidend, dass St.Gallen Meister wird. 2005 folgt der Kanadier seinem früheren FCSG-Coach Marcel Koller zu Bochum. 32-jährig kehrt Daniel Imhof heim, steigt mit St.Gallen ab, danach wieder auf – und sagt «Tschüss». Für den Anhang bleibt er mit seinem Kampfgeist in bester grünweisser Erinnerung.

