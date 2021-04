FC St.Gallen Vor dem FCZ-Spiel: Hat den Ostschweizern die Länderspielpause gutgetan? Ihre Spieler hatten jedenfalls viel zu verarbeiten Der FC St.Gallen kehrt am Samstag gegen Zürich in den Meisterschaftsbetrieb zurück. Für seine Akteure geht es vor allem um den Kopf, und um Zentimeter. Zudem wird der Klub A-fonds-perdu-Beiträge beantragen. Christian Brägger 02.04.2021, 20.34 Uhr

Kampf mit allen Mitteln beim letzten Aufeinandertreffen mit Zürich, das St.Gallen 2:3 verliert. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 30. Januar 2021)

Es ist gerade nicht so einfach, das Thema des FC St.Gallen zu finden. Den Diskussionspunkt, der über allem steht und alle bewegt und dabei hilft, mit dem Klub wieder Tritt zu fassen in der Liga. Am ehesten dieser: Ist den Ostschweizern die Länderspielpause gut bekommen?

Vor der zweiwöchigen Auszeit vom Meisterschaftsbetrieb holte der FC St.Gallen in vier Partien einen Zähler, notabene gegen die Young Boys. Wer seine Formschwäche noch mehr betonen mag, verweist auf die magere Ausbeute von zwei Siegen in den vergangenen zwölf Auftritten. Eine Bilanz, die sich natürlich in der Jahrestabelle niederschlägt und die Ostschweizer auf den letzten Rang setzt. Das alles suggeriert: Das Länderspielfenster kann, ja darf nicht wirklich geschadet haben.

Nun ist Peter Zeidler natürlich ein ehrgeiziger Trainer, deshalb wäre es ihm am liebsten gewesen, den jüngsten Misstritt in Lausanne (3:4) vor zwei Wochen von jetzt auf gleich zu korrigieren. Immerhin schadete es gewiss nicht, den Spielern, die nicht für ihr Land im Ausland weilten, drei Tage frei zu geben. «Mentale Regeneration», nannte es Zeidler und bedeutete: Gedanklich abschalten vom Fussball trotz der körperlichen Hausaufgaben, die es mit auf den Weg gab.

Den Angeschlagenen wie dem zuletzt auf dem Zahnfleisch laufenden Lukas Görtler tat die spielfreie Phase gut, um wieder auf Vordermann zu kommen und gesund zu werden. Heute ist er fit. Für Boris Babic indes reicht es nach seinem Muskelfaserriss noch nicht für einen Einsatz im heutigen Heimspiel gegen Zürich.

Wie gehen die Jungen mit dem Erlebten um?

Ein anderer, spannender Aspekt wird sein, was die Zäsur – nennen wir sie so – gemacht hat mit den Akteuren, mit dem Klub. Miro Muheim, Jérémy Guillemenot und Leonidas Stergiou kehrten mit unterschiedlichsten Erlebnissen und Eindrücken von der U21-EM und den Gruppenspielen mit der Schweiz zurück. Der erst 19-jährige Stergiou hatte nicht den Anspruch auf viel Einsatzzeit, vielmehr ging es darum, Erfahrungen zu sammeln. Anders dürfte das Befinden und die Enttäuschungslage nach dem EM-Out bei Muheim (gelb-rote Karte im letzten Spiel) und Guillemenot (vergab beste Chancen im zweiten Spiel) sein.

Betim Fazliji wiederum war mit dem A-Team des Kosovo unterwegs, war anfangs angeschlagen und träumte später von Begegnungen mit Schweden sowie Spanien; letztlich stand er keine Spielminute auf dem Platz. Dafür feierte Junior Adamu mit der U21 Österreichs Erfolgserlebnisse, wobei besonders die zwei Treffer beim 2:0 gegen die polnische Auswahl herausragen.

Enttäuschter Basil Stillhart nach dem 2:3. Bild: Michel Canonica

Allein der Blick auf diese jungen Fussballer des FC St.Gallen zeigt, dass die Wiedereingliederung in den Spiel- und Trainingsbetrieb nicht ganz einfach werden könnte. Weil zuerst das Erlebte in den Köpfen bewältigt werden muss. Und diese fünf gerade im Begriff sind, ein nächstes Puzzleteil am richtigen Ort ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu platzieren. Zeidler jedenfalls sagt: «Wir müssen ihnen helfen, das zu verarbeiten – eine grosse Aufgabe.»

Der Kopf muss auch mit der Lage im Alltag zurechtkommen

Und dann ist da ja die Situation im Alltag und damit die aktuelle Lage des FC St.Gallen, die mit dem achten Platz in der Super League Vorsicht gebietet. Zeidler sagt:

«Die Tabellensituation tangiert uns nicht direkt in unserer Taktik oder Vorbereitung gegen Zürich. Wir versuchen, das Spiel zu gewinnen.»

Nun ist Zeidler ein Mensch, der sehr wohl weiss, wann er Hinweise auf die Vergangenheit platzieren soll und kann, um den aktuellen Druck zu relativieren. Also sagt er auch: «Vor zwei Jahren waren wir ebenfalls einmal Achte, da hatten wir Barnetta, der uns gerettet hat. Und am Ende fehlten Zentimeter für die Europa League.»

Um Tranquillo Barnetta geht es längst nicht mehr bei den Ostschweizern, und schon gar nicht ist aus Schweizer Sicht die Europa League noch ein Thema, wenn, dann die neue Conference League. Doch auch sie sollte den FC St.Gallen im Moment nicht beschäftigen. Vielmehr sind es eben die Zentimeter, die bislang im 2021 sowie bereits vor knapp zwei Jahren beim Saisonende in Zürich und Majeed Ashimerus Schuss fehlten. Die Zentimeter waren auch im jüngsten Aufeinandertreffen mit Zürich ein Manko, als St.Gallen ein 2:0 herschenkte und am Ende mit null Punkten dastand.

Bei Zürich sind die Vorzeichen ähnlich

«Alles, was uns auszeichnen kann, wollen wir noch konsequenter machen. Grundsätzliches ändern wir aber nicht», sagt Zeidler. Der FC St.Gallen soll und will sich also wieder darauf besinnen, was man von ihm erwartet, wofür er steht. Dazu zählt, dass er sich wieder als Mannschaft spürt und, falls nötig, sich auf dieses Gefühl erneut einschwört. Man möge den Teamgeist wieder entdecken.

Im FC Zürich, der stets ambitionierter wirkt, als dies eine realistische Sichtweise zuliesse, sind die Vorzeichen pikanterweise ähnlich. Der leistungsschwankende Canepa-Klub ist aktuell nicht auf Rosen gebettet mit einem Punkt mehr als St.Gallen, hat ein 0:4-Debakel in Bern zu verarbeiten. Auch er hatte Profis bei der Schweizer U21 oder beim Kosovo. Und mit Blerim Dzemaili dürfte ebenfalls sein Leader wieder fit sein.

Es wird heute gewiss auf den Kopf ankommen – und womöglich auf ein paar Zentimeter.

Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Stillhart, Stergiou, Fazliji, Cabral; Görtler, Quintillà, Youan; Ruiz; Duah, Adamu.