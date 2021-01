FC St.Gallen Vor dem FCSG-Auftakt gegen Vaduz: Ein Potpourri an Dingen, die der Fan unbedingt noch wissen muss Der FC St.Gallen startet am Mittwoch gegen Vaduz ins Jahr 2021. Ein Sammelsurium an Eindrücken, Fragen und Antworten vor der Premiere. Und was das alles mit dem Cabral-Transfer und Florian Kamberi am Hut hat. Christian Brägger 19.01.2021, 19.24 Uhr

Der FC St.Gallen und Trainer Peter Zeidler: die Wiederaufnahme der Meisterschaft und damit Vaduz im Fokus. Bild: Freshfocus

Mittwochabend, 18 Uhr, Schiedsrichter Alain Bieri pfeift im Kybunpark die Partie gegen Vaduz an. Los geht’s, volle Pulle, in diesem Nachtragsspiel marschiert der FC St.Gallen, wie man ihn kennt. Doch gemach, noch bleibt Zeit für ein paar Updates:

Wie verlief die Vorbereitung des FC St.Gallen?

Anders als gewohnt. Am 23. Dezember begann die Winterpause spät wie nie, die Vorbereitung dauerte mit zwei Wochen kurz wie nie, der Wiederbeginn der Meisterschaft am Mittwoch erfolgt früh wie nie. Der viele Schnee machte dann und wann einen Strich durch die Trainingsrechnung, und natürlich war Miro Muheims Verletzung ein harter Schlag. Doch grundsätzlich ist Coach Peter Zeidler zufrieden mit dem «Trainingslager» vor der eigenen Haustüre, auch weil sich sein Team in den Testspielen gegen Wil (4:1) und Altach (2:0) schadlos hielt. Letztlich ist es wie eh und je: Nach dem ersten Auftritt wissen alle mehr und was die Vorbereitung wert ist.

Was hat Peter Zeidler, neben Miro Muheims Verletzung, missfallen?

Wil und Altach erspielten sich zu einfach und zu viele Torchancen. Das müsse besser werden, sagt Zeidler: «Es geht um Details. Aber in der Balleroberung, in der Verteidigung, da können wir es schon besser machen.» Bei der Spielweise des FC St.Gallen ist höchste Konzentration gefragt, und die Bereitschaft jedes Einzelnen, voll mitzuziehen. Ansonsten funktioniert es auf dem Platz nicht. Zeidler sieht bei einigen Spielern Fortschritte in der Entwicklung, hat aber Florian Kamberi weit zurückgestuft in der Hierarchie im Sturm, mit dem er gar nicht zufrieden scheint. Kamberi wird zumindest im Januar, und vermutlich noch länger, keine Alternative sein zu Boris Babic, Jérémy Guillemenot, Kwadwo Duah und Thody Élie Youan. Der Trainer sagt: «Wir haben erst zwölf Treffer erzielt. Wir erhoffen uns schon, dass die Offensive gemeinsam wächst, im Zusammenspiel besser wird und wir deutlich mehr Tore schiessen. Und weniger erhalten.»

Sind alle Spieler gesund?

Natürlich taucht, wie üblich in einer Vorbereitung, mal das eine oder andere körperliche Handicap auf. Lukas Görtler, Youan, Guillemenot und Leonidas Stergiou können ein Liedchen davon singen, das Abschlusstraining sollen aber alle absolviert haben und bei einem wie Görtler braucht es viel, bis er nicht spielt. Doch insbesondere Stergiou hat etliche Übungseinheiten verpasst wegen einer Entzündung am Fuss, herrührend von seinen Schuhen. Grundsätzlich sind alle Spieler bereit, auch Nicolas Lüchinger und Lorenzo Gonzalez sind nach ihren schweren Verletzungen wieder da, im Moment aber kein Thema für ein Spielaufgebot.

Der Negativpunkt der Vorbereitung ist die Schulterverletzung von Miro Muheim. Wie geht es hier weiter?

Zeidler geht nach der Operation der gerissenen Bänder in Muheims linker Schulter von optimistischen sechs bis acht Wochen aus, in denen der Verteidiger nicht zur Verfügung steht. Gegen Vaduz wird Flügelspieler Boubacar Traorè hinten links verteidigen wie beim Auswärtssieg in Zürich, als Muheim in Quarantäne war. Es ist nicht das erste Mal, dass Zeidler einen Spielertyp umfunktioniert, siehe Betim Fazliji, oder eben auch Muheim.

St.Gallen fehlen jetzt die Aussenverteidiger. Geht da noch etwas?

Eigentlich, auch wegen Corona und weil Zeidler mit dem Kader zufrieden wirkt, wollten die St.Galler nicht mehr auf dem Transfermarkt zuschlagen. Und auch wenn Basil Stillhart als Feldspieler alles spielen kann: Im Abwehrverbund müssen die Ostschweizer aktiv werden. Den Abgang von Vincent Rüfli – auf und neben dem Platz eine Persönlichkeit – wollten die Ostschweizer mit Euclides Cabral von den Grasshoppers auffangen. Der Transfer scheiterte, weil der 22-jährige Portugiese, den Zeidler damals beim FC Sion gestreift hat, durch den Medizincheck fiel. Cabral zog sich im vergangenen Mai einen Mittelfussbruch zu, der bei einer Verpflichtung zum Risiko hätte werden können. Man erzählt sich, dass GC von diesem Problem gewusst habe. Trotzdem ist es nicht abwegig, dass St.Gallen den Spieler noch verpflichtet, falls vom Rekordmeister ein versicherungstechnisches Zugeständnis kommt.

Sind alles andere als drei Punkte gegen Vaduz eine Enttäuschung?

Fast 50 Zentimeter von Frau Holles Werk mussten in den letzten Tagen vom Rasen im Kybunpark weggeschaufelt werden, der jetzt schneefrei ist. Einem schwungvollen Auftritt des FC St.Gallen steht also nichts mehr im Weg, als Vierter und arriviertere Mannschaft ist er hoher Favorit, auch wenn Zeidler die Taktik und Mentalität des Tabellenletzten lobt. Doch salbungsvolle Worte verwendet der Coach für die Gegner ja oft. «Wir haben den Anspruch, Vaduz zu schlagen», sagt Zeidler immerhin, ohne die Premiere im Jahr 2021 überhöhen zu wollen. Dennoch: Ein Sieg würde Schub geben für die nächste Partie am Sonntag, 16 Uhr: Richtig gelesen, dann ist der FC Lugano zu Gast und stopft das terminliche Loch, das wegen Quarantänen von Servette und Luzern für die Ostschweizer entstanden wäre.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Traoré; Görtler, Quintillà, Ruiz; Stillhart; Guillemenot, Duah.