FCSG: Patrick Sutter biss sich durch und belehrte seine Kritiker

FC St.Gallen Von Null auf Hundert, vom Stürmer zum Verteidiger: Wie FCSG-Profi Patrick Sutter auf Peter Zeidler traf und die Gunst der Stunde nutzte Besser spät als nie: Den Rheinecker Patrick Sutter hatte kaum Kredit. Von einem, der sich im FC St.Gallen durchbiss und Kritiker eines Besseren belehrte. Christian Brägger 30.04.2022

Hat ein Kämpferherz und damit die Mentalität, die für den FC St.Gallen steht: Patrick Sutter. Bild: Michel Canonica

Wege in den Profifussball gibt es viele, meist ist das Raster so. Man ist ein Talent, nimmt Stufe um Stufe und rückt irgendwann in die erste Mannschaft auf, jeder im Verein spürt: Der Junge könnte passen, und vielleicht wird er sehr gut. Dann gibt es Quereinsteiger, sie sind eher selten. Und dann noch jene Jungen, die dank viel harter Arbeit wie zufällig nach oben durchbrechen, obwohl man es ihnen nicht unbedingt zutraut und sich fragt, ob die Voraussetzungen reichen – zum Beispiel mit Blick auf die Körpergrösse.

Diese Sorte geht beharrlich ihren Weg, und natürlich ist etwas Glück dabei, als sie die Gunst der Stunde nutzt und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Weil ein Fachmann sie anleitet, der etwas sieht, was andere nicht gesehen haben. Zu dieser Gattung gehört tendenziell Patrick Sutter. Wahlweise Rechts- oder Linksverteidiger des FC St.Gallen, 19 Pflichtspiele in dieser Saison. Und ein Tor. Nach Siegfried Mauerhofer ist Sutter der nächste ehemalige Junior des FC Rheineck, der es im Stadtklub bis nach oben geschafft hat. Mauerhofer, das war Ende der 1980er, Anfang der 1990er.

Torschützenkönig am internationalen Turnier in Altstätten

Patrick Sutter ist ein gelernter Flügel. 2018 an einem renommierten internationalen Turnier in Altstätten mit der U19 des FC St.Gallen, wo die Ostschweizer im Final Leicester City bezwangen, wurde er Torschützenkönig. Sutter ist seinen Weg gegangen, kontinuierlich und nicht immer im selben Tempo, nach Rheineck spielte er bis zur U15 in der Rheintal-Bodensee-Equipe, er besuchte die Sportschule der Oberstufe Mittelrheintal in Heerbrugg, kam danach zu Future Champs Ostschweiz und dem FC St.Gallen.

Während er die Ausbildung zum Kunststoff-Technologen abschloss, setzte er sich dort im Nachwuchs bis in die U21 durch, wo er in der Saison 2018/19 in 14 Auftritten sieben Tore erzielte, «das war schon eine gute Quote», sagt er. Aber für die erste Mannschaft war er kein Thema, irgendwie kam er in der U21 nach 35 Auftritten ebenfalls nicht weiter. Der nächste Schritt musste kommen.

In Winterthur war es mit Loose schwierig

Sutter schloss sich also für die Rückrunde leihweise Winterthur an, 20 Jahre alt und noch etwas unreif war er da und Ralf Loose der Trainer. Es gab keinen einzigen Pflichtspieleinsatz in der Challenge League. Sutter sagt: «Der Klub war cool. Aber mit Loose war es schwierig, er nannte mir nie einen Grund, weshalb ich nicht spielte. Es hiess höchstens, ich sei körperlich zu schwach.» Sutter, 1,72 m gross, wurde im anschliessenden Sommer mit der Leihe zu Brühl glücklicher.

Dann kam nach einer halben Saison die Coronapandemie – und mit ihr die grosse Pause. Die Promotion League wurde abgebrochen, Mannschafttrainings waren nicht mehr erlaubt. Wieder waren die Gedanken da, die Aussenstehende längst hatten: Dass es nichts wird mit dem Profifussball, dass der Junge etwas zu spät dran ist. Sutter fand das ja auch, er absolvierte die Aufnahmeprüfungen für die BMS, Primarlehrer sollte später die Berufswahl sein, und er bestand. Auch gab es Gedanken, vielleicht bald eine, zwei, drei Ligen tiefer zu spielen. Das alles war Plan B.

Irgendwann in jenem Frühjahr 2020 rief St.Gallens Sportchef Alain Sutter an, «trainiere mit uns, das ist besser als nichts». Nachdem Sutter mit Sutter geredet hatte, war der Flügel fortan bei den Übungseinheiten der ersten Mannschaft des FC St.Gallen dabei. Er wurde umfunktioniert, weil Coach Peter Zeidler in ihm etwas sah, was andere bisher nicht sahen. Zum Ende der vergangenen Saison kam Sutter, zum Aussenverteidiger umgeschult wie einst Miro Muheim oder Isaac Schmidt, mit 22 Jahren und «etwas nervös» vor leeren Rängen sogar zu drei Einsätzen in der Super League. Und danach zum ersten Profivertrag. Es war wie eine Last, die von ihm abfiel, so lange hatte er darauf hingearbeitet:

«Erstmals konnte ich vom Fussball mit einer befriedigenden Summe leben.»

Die BMS musste warten.

Der Vater, Präsident des FC Rheineck, hofft

Sutters Vater sagte im vergangenen Sommer einmal: «Wir hoffen und bleiben zuversichtlich. Zeidler redet oft mit Patrick, sagt ihm, er mache das gut.» Er ist seit Jahren Präsident des FC Rheineck, die Mutter hilft mit im Klub, der ältere Bruder spielt dort Fussball, nur die ältere Schwester hat damit weniger am Hut. Als Kinder waren die Brüder stets auf der Schulwiese anzutreffen, neben der sie aufwuchsen. Jedenfalls konnte der erwachsene Bub jetzt nicht mehr seinem Vater im Pneuhaus-Betrieb in Staad aushelfen, wie er das davor oft getan hatte, zumal die Arbeit mit dem Räderwechseln oder dem Bewirtschaften des Lagers körperlich forderte.

Aus Rheineck, wie einst Sigfried Mauerhofer nun beim FCSG: Patrick Sutter Michel Canonica

Der Profivertrag mit St.Gallen war wie ein Probejahr befristet für eine Saison und habe noch längst nichts bedeutet, sagt Sutter.

«Aber er war ein gutes Gefühl nach unbefriedigenden Abschnitten: Vielleicht kommt es doch noch gut.»

Die ersten sieben Meisterschaftsspiele in dieser Saison stand Sutter nicht im Kader, es folgten kurze Einsätze und bald einmal längere, und als sich fast gleichzeitig Michael Kempter und Nicolas Lüchinger verletzten sowie Euclides Cabral rotgesperrt war, sagte Zeidler öffentlich, dass der geduldige Sutter in seinen Überlegungen eine Rolle spiele.

Plötzlich stand Sutter Anfang Dezember gegen GC in der Startelf, die Warterei auf die Chance, all die Schufterei und der tägliche Volleinsatz, sie hatten sich spätestens jetzt gelohnt, und es spielte keine Rolle mehr, dass er in der Karriere etwas spät dran war. Er sagt: «Nicht jeder kann es im Alter von 17 oder 18 Jahren schaffen. Ich habe gezeigt, dass es später klappen kann, wenn man daran glaubt.»

Vermutlich mögen die Fans Sutters Geschichte

Seither gehört der Rheinecker voll dazu, Teamkollegen sagen ihm liebevoll «Sutti». Und gerade wegen seiner Hingabe und seiner Geschichte mögen ihn die Fans, gegen Lugano schoss er sogar ein Tor. Weil er glaubte, Kwadwo Duah habe es erzielt, kam darüber die ganz grosse Freude erst später. Die Kurve skandierte Sutters Namen, beides, Tor wie Anhang, waren «krass, ein unbeschreibliches Gefühl. Vermutlich mögen die Fans meine Geschichte, und mit meinem unermüdlichen Kämpfen besitze ich jene Mentalität, für die der FC St.Gallen steht.»

Jubel nach dem Tor gegen Lugano, obwohl Patrick Sutter noch glaubt, Kwadwo Duah habe es geschossen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Schnelligkeit, Einsatzbereitschaft und Gabe, alles aus sich herauszupressen, helfen Sutter, die Defizite im Kopfballspiel zu beheben, «da habe ich es schon nicht leicht», sagt er. Der 23-Jährige mag Sportlerbiografien, auf Auswärtsreisen liest er sie. Gareth Bale und Cristiano Ronaldo sind die Vorbilder, im Vorwärtsspiel ist der Verteidiger ja weiterhin ein Flügel. Defensiv gibt es gewiss Verbesserungspotenzial, doch Sutter hat das nicht von der Pike auf gelernt.

So ist «Sutti» kein Überflieger, schon gar kein Blender. Doch er hat etwas Solides, weil er die einfachen Dinge sachlich macht, die Zeidler, sein Türöffner, verlangt. Sutter hat jedenfalls die Kritiker eines Besseren belehrt, und heute ist aus dem klubnahen Umfeld zu hören, dass der Kontrakt wohl verlängert wird. Davor oder danach spielt er mit St.Gallen den Cupfinal. «Geduld haben im Fussball ist das Wichtigste.» Der einzige Cupsieg der Ostschweizer war 1969.

