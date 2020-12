FC St.Gallen Trotzdem: Frohe Weihnacht, liebe St.Galler Mit 1:2 gegen abgeklärte Young Boys beschliesst der FC St.Gallen das Jahr 2020 – die Ostschweizer brauchen sich nicht zu grämen, weil sie 2020 viele überraschten und den Schweizer Fussball bereichern. Christian Brägger 23.12.2020, 05.00 Uhr

Lukas Görtler ist nach dem 1:2 enttäuscht. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Plötzlich keimt nochmals Hoffnung auf. Der eingewechselte Tim Staubli bringt sie mit einem Flachschuss in der 83. Minute zurück, verkürzt auf 1:2. Man wagt sich nicht auszudenken, wie jetzt die Fans im voll besetzten Kybunpark die Grünweissen nochmals nach vorne peitschten, weil sie ihre Mannschaft ein paar Minuten später mit viel Applaus und mindestens einem Punktgewinn gegen das Topteam der Liga in die verdienten Ferien verabschieden wollen.

Vor leeren Rängen zapfen die St.Galler nochmals die letzten Kraftreserven eines anstrengenden, aufwühlenden Jahres an, die nach dem Doppelschlag (68./72.) von Jordan Siebatcheu fast auf dem Nullpunkt schienen. André Ribeiro hat in der Nachspielzeit noch eine Möglichkeit, er verzieht. Es reicht nicht mehr, wieder einmal gegen die Berner. Mit dem 2:1 enteilen sie dem FC St.Gallen, acht Punkte beträgt nun ihr Vorsprung als Wintermeister auf die Ostschweizer.

Einen effizienten, kopfballstarken Siebatcheu hat St.Gallen nicht

Und trotzdem: Was für eine St.Galler Mannschaft, die auch in dieser Partie überzeugende Momente hat. Dabei ist die Relevanz des Spitzenspiels sofort sichtbar, die Teams begegnen sich lange auf Augenhöhe. Das Geschehen ist intensiv, das Tempo hoch, es wird viel geredet und noch mehr gegrätscht. Torchancen bleiben Mangelware, Lukas Görtler hat früh eine gute in der ersten Halbzeit, Élie Youan eine zweite nach 39 Minuten. Kurz vor dem Pausenpfiff könnte YB in Führung gehen durch Meschack Elia – und beinahe im Gegenzug ist es Boubacar Traorè, der nach einem Gewusel Pech hat, weil ein Berner auf der Linie rettet.

Berner Jubel um den zweifachen Torschützen Jordan Siebatcheu (Mitte). Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Die zweiten 45 Minuten zeigen dann, was YB von seinem Millionentransfer Siebatcheu erwartet und was sie von den St.Gallern abhebt: Tore und Effizienz. Zweimal ist der Franzose mit dem Kopf zur Stelle, zweimal kommt die Flanke von links, zweimal steht Yannis Letard zu weit weg und ist Lawrence Ati Zigi machtlos. Die Führung hat sich abgezeichnet, weil die Gäste in der zweiten Halbzeit zulegen – ihr Vorsprung reicht.

Nur zwei Punkte gegen die Topteams

Gegen den Serienmeister hat die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler in dieser Saison also bislang einen Punkt geholt. Mit dem einen Zähler gegen Basel in zwei Begegnungen wird schnell erkennbar, wo es harzt. Man punktet in schöner Regelmässigkeit gegen vermeintlich schwächere Teams, gegen die Grossen aber nicht. Aber der FC St.Gallen braucht sich nicht zu grämen. Um es auf einen Nenner zu bringen: Er darf, ja er soll mit diesem Kalenderjahr zufrieden sein.

Ein Kalenderjahr, das die Ostschweizer zwischenzeitlich in verschiedenen Phasen von zwei Meisterschaften auf Position eins der Super League führte. Eines mit dem wahnsinnigen 3:3 gegen Bern, mit dem Sieg in Basel von Anfang Jahr, oder der starken Serie nach überstandener Quarantäne. Ein 2020, das durch Corona so sehr beschädigt worden ist und gerade mit dem Blick auf die Jugendlichkeit und den Spielstil der St.Galler so mancher sich fragte, ob sie dies gut verkraften. Sie taten es, bis auf ein paar Ausnahmen.

2020 ging eine alte Ausgabe zu Ende, und eine neue reifte heran

Ein 2020, in dem ein überzeugendes Trio Fuss fasste bei anderen, bedeutenden Mannschaften, dies einherging mit dem Ende einer St.Galler Ausgabe. Und ihre Nachfolger ein schweres Erbe antraten mussten. Ein 2020, in dem viele Spieler wie Görtler, Betim Fazliji oder Muheim einen Schritt nach vorne machten. Und Zigi mit dem gegen YB schmerzlich vermissten Leonidas Stergiou wohl alle überragte. Wenngleich Victor Ruiz nicht mehr so überzeugen konnte und Jordi Quintillà stagnierte, oder Boris Babic nach einer schweren Verletzung noch nicht der Alte ist.

Neuzugang Élie Youan hat sich in die Mannschaft gekämpft. Ralph Ribi

Ein 2020, in dem die Rassismusdebatte auch den FC St. Gallen erreichte. Und der Klub ein Zeichen setzte. Ein Jahr, in dem die Fans, Sponsoren und Gönner einstanden für ihren Klub – es war ihre Form von A-fonds-perdu-Beiträgen. Es wird ihre Unterstützung – hoffentlich bald wieder vor Ort im Stadion – in Zukunft weiter brauchen.

Boris Babic ist noch nicht ganz der Alte. Ralph Ribi

St.Gallen wird weiter Spieler verlieren, allen voran Zigi und Stergiou erscheinen auf dem internationalen Radar. Die Kehrseite der Medaille, weil wegen Corona nicht mehr mit der grossen Kelle angerichtet werden kann: Sie könnten finanzielle Probleme lindern. Die St.Galler kennen ihren Weg, den sie gehen wollen und notgedrungen auch müssen. YB bleibt das Mass aller Dinge in der Super League, der Platz dahinter ist weiter vakant, St. Gallen kann ein Anwärter sein. Zumal man zwar hoffen, aber niemals erwarten darf, dass die Ostschweizer vor dem ungleich potenteren Klub aus Bundesbern rangiert.

Steht Zeidler für den modernen Catenaccio?

Für Trainer Peter Zeidler ist es ebenfalls ein Novum: Die geringe Anzahl erzielter Tore – hier muss St. Gallen nachlegen. Vielleicht lässt er ja gerade den Catenaccio wiederbeleben, einfach in seiner modernsten Form und viel, viel weiter vorne in der Platzhälfte des Gegners. Nur deutet das zu diesem Zeitpunkt niemand so.

Trainer Peter Zeidler hat an der Niederlage zu beissen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Mit dem Nachtragsspiel gegen Vaduz werden die St.Galler am 20. Januar ins 2021 starten. Gewiss ist ihre Saison noch lang mit 23 Spielen. Doch jetzt ist erst einmal Weihnachten. Erhol dich gut, feiere schön, FC St.Gallen. Du hast es dir verdient, weil du eine Bereicherung für den Schweizer Fussball bist.