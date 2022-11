FC-St.Gallen-Support «Die Enttäuschung ist gross»: Cheerleaderinnen des FCSG verlieren ihren Stadionauftritt Rund 20 Jahre lang traten die Cheerleaderinnen des FC St.Gallen an Heimspielen auf. Nach der Pandemie sind sie nicht mehr aufs Spielfeld zurückgekehrt – weil man sich voll und ganz auf den Fussball konzentrieren wolle, heisst es beim Klub. Ralf Streule Jetzt kommentieren 18.11.2022, 18.20 Uhr

St. Galler Cheerleader in einer Aufnahme von 2009 aus der AFG Arena. Bild: Urs Jaudas

An der Generalversammlung des FC St. Gallen vom Donnerstag störte – nach verkündeter Aktienkapital-Erhöhung und viel Applaus – doch noch eine Publikumsfrage den Frieden: «Wo sind die Cheerleaderinnen des FC St. Gallen?». Seit 22 Jahren hatten sie vor den Spielen Spalier gestanden und in der Pause ihre Show gezeigt. Seit der Pandemie ist dem nicht mehr so – und offenbar ist es nicht die Idee, sie zurückkehren zu lassen, wie FC-St. Gallen-Präsident Matthias Hüppi bestätigt.

Man habe grossen Respekt vor den Leistungen der Cheerleaderinnen, verzichte aber bewusst aufs Pausenprogramm und wolle den Fussball ganz in den Fokus rücken, sagt er. Und in der «Mixed-Zone» am Spielfeldrand wolle man das «Gläuf» möglichst klein halten.

FCSG will bei Suche nach Auftrittsmöglichkeiten helfen

Es sei ein «harter Brocken», sagt Lara Vincenz, Vorstandsmitglied bei den FCSG-Cheerleadern. Die Gruppe zählt rund hundert Sportlerinnen, die immer wieder Erfolge feiern. 14 St. Gallerinnen werden zum Beispiel mit dem Schweizer Kader an der Cheerleading-WM 2023 teilnehmen. Vincenz sagt:

«Die Enttäuschung ist gross, weil der Auftritt im Stadion immer das grosse Highlight war für uns. Viele fanden gerade wegen des Auftritts im Stadion den Weg in den Verein. Wir müssen uns überlegen, welche Aufritte wir nun alternativ bieten können.»

Der FC St. Gallen sei daran, bei der Suche nach anderen Auftrittsmöglichkeiten zu helfen, sagt Hüppi. So werde die Möglichkeit geprüft, die Show bei Spielen der FCSG-Frauen einzubinden. Oder bei anderen Events des FC St. Gallen.

Grundsätzliche Debatte zu Cheerleading läuft

Zuletzt ist das Cheerleading auch andernorts gebremst worden, in Deutschland bot das Aus der «Cheers» des Basketballklubs Alba Berlin 2019 viel Diskussionsstoff. «Das Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents passt nicht mehr in unsere Zeit», hiess es dort. Auch das dürfte in St. Gallen ein Hintergedanke sein, obschon Hüppi das so nicht erwähnt.

Eine solche Begründung wäre für Vincenz denn auch «völlig unverständlich, da für uns das Cheerleading ein Leistungssport ist, vergleichbar mit Kunstturnen, wo diese Frage ja auch nicht gestellt wird.» Vergangene Woche übrigens trat eine FCSG-Cheerleader-Gruppe am «Neuzuzüger-Fest» in St. Gallen auf. Was aber wohl kein Ersatz ist für Auftritte im vollen Stadion.

