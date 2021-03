FC St.Gallen-Staad «So eine Sichtbarkeit hat es noch nie vorher gegeben» – weshalb die Zeiten für die Sportchefinnen des FC St.Gallen-Staad so aufregend sind Sandra Egger und Patricia Willi sind die Sportchefinnen des FC St.Gallen-Staad. Egger und Willi über den neuen Stellenwert ihres Teams im Klub, den Aufschwung des Frauenfussballs, die ersten Verträge für Spielerinnen und die gesteigerte Medienpräsenz. Interview: Ives Bruggmann

und Patricia Loher 27.03.2021, 05.00 Uhr

Sandra Egger (links) und Patricia Willi im Espenmoos. Bild: Benjamin Manser

Nach dieser Saison trennt sich der FC St.Gallen-Staad von Trainer Marco Zwyssig. Weshalb?

Sandra Egger: Wir haben ein gutes Team auf und neben dem Platz. Alle sind mit Begeisterung dabei. Die Entwicklung der vergangenen paar Wochen und Monate – und insbesondere die Neupositionierung innerhalb des FC St.Gallen – ermöglicht uns, auf mehreren Ebenen den nächsten Schritt zu machen. Und wir glauben, dass uns der nächste Schritt im sportlichen Bereich mit der neuen Trainerin noch besser gelingt.

Patricia Willi: Wir arbeiten als Sportchefinnen nun eineinhalb Jahre mit Marco Zwyssig zusammen. Er hat viele Dinge gut gemacht und unser Team nach dem Aufstieg in der Women’s Super League etabliert. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.

Marisa Wunderlin ist die neue Trainerin. Ihr Engagement kommt einem Coup gleich.

PortrMarisa Wunderlin Anthony Anex/Keystone

Sandra Egger: Sie hat im Frauenfussball viel Erfahrung. Wir kennen sie schon lange und sind deshalb von den Fähigkeiten und Werten, die sie mitbringt, überzeugt. Sie bleibt fünfzig Prozent als Assistentin beim Frauennationalteam angestellt und arbeitet zu fünfzig Prozent für uns. Bis Ende Saison ist sie noch Athletiktrainerin bei den Männern von Kriens, dieses Amt gibt sie dann ab. Sie wird nun die Uefa-Pro-Lizenz absolvieren.

Es hat sich viel getan: Der Entscheid, den Trainerposten neu zu besetzen, die Ausgliederung aus Future Champs Ostschweiz (FCO) und die Integration in den FC St.Gallen. Weshalb war diese Abkoppelung so wichtig?

Patricia Willi: Alle Frauen des FC St.Gallen-Staad waren innerhalb von Future Champs Ostschweiz dem Nachwuchs gleichgestellt. Nur die erste Mannschaft der Männer war FCO übergeordnet. Das Ziel der Buben ist, es dereinst in die erste Mannschaft der Männer zu schaffen.

Die Mädchen hingegen sollen davon träumen, in die erste Equipe der Frauen aufgenommen zu werden. Deshalb haben wir uns für eine Ausgliederung aus FCO starkgemacht. Für uns ist es logisch, dass eine erste Equipe der Frauen nicht im Nachwuchs eingegliedert sein kann und beispielsweise von Fördergeldern profitiert, die dem Nachwuchs gesprochen werden.

Verfügen Sie nun über ein grösseres Budget?

Sandra Egger: Es geht nicht um Geld, sondern um Anerkennung.

Patricia Willi: Das Budget wird mit den Verantwortlichen der FC St.Gallen Event AG ausgearbeitet. Wir haben uns mit ihnen bereits ausgetauscht und die Richtlinien definiert.

Sandra Egger: Wir wollen natürlich auch selbst Sponsoren suchen. Wir lehnen uns nicht zurück. Wir wollen mit der Marke der Frauenequipe nach aussen aktiv werden.

Patricia Willi: Wir sehen Potenzial, denn wir erhalten Unterstützung durch den FC St.Gallen, auch die Administration wird durch die Event AG abgewickelt. Zudem profitieren wir vom Netzwerk des FC St.Gallen und der Event AG. Aber wir können und wollen auch selbst Geld für den Frauenfussball generieren.

Simea Hefti, die Schwester von Silvan und Nias Hefti, zählt zu den talentiertesten St.Galler Spielerinnen. Ralph Ribi

Wie hoch wird das Budget nächste Saison sein?

Patricia Willi: Der Aufwand für das erste Team beläuft sich auf knapp 200'000 Franken. Die Nachwuchsequipen laufen weiter über FCO.

Ihre Spielerinnen dürften so kaum entschädigt werden. Wie viel erhalten sie?

Sandra Egger: Sie bekommen ein Spesenfixum sowie Punkte- und Einsatzprämien. Und je nachdem, wie viele Sponsoren wir nun neu dazu gewinnen, können wir das einerseits in die Spielerinnen oder in den Trainerstab investieren und sie entschädigen, andererseits in die Entwicklung noch professionellerer Bedingungen.

Was sind die nächsten Schritte?

Sandra Egger: Wir wollen mit den Spielerinnen, die wir haben, weitermachen. Indem wir mit den Fussballerinnen künftig erstmals überhaupt Verträge abschliessen, möchten wir eine Verbindlichkeit erreichen, ihnen aber auch Wertschätzung entgegenbringen. Es geht auch um unsere Planungssicherheit. Bisher konnten Spielerinnen einfach wechseln, auch wenn sie bei uns im Wort standen. In den Verträgen ist ausserdem eine kleine Entschädigung enthalten. Das vereinfacht die Arbeit.

Was ist mit St.Gallen-Staad möglich in diesem neuen Umfeld?

Patricia Willi: Es ist noch zu früh, um zu sagen, was möglich sein wird. Aber wir wollen nachhaltig arbeiten und den Nachwuchs fördern. Die YB-Frauen sind da ein gutes Beispiel. Sie leisten schon seit sechs, sieben Jahren ausgezeichnete Arbeit bei den Juniorinnen und profitieren nun davon.

Wir sehen uns schon als Ausbildungsverein. Aber wir wollen so gut sein und so gute Rahmenbedingungen bieten, dass die Fussballerinnen länger bei uns bleiben und dann vielleicht direkt ins Ausland wechseln. Wir werden vorerst keine ausländischen Spielerinnen verpflichten, das passt nicht zu unserer derzeitigen Philosophie. Aber sollte sich der Frauenfussball schneller professionalisieren als gedacht, wird sich das vielleicht auch ändern.

St. Gallens Jasmin Colombo (links) im Kampf um den Ball gegen Basels Yasmin Bunter. Georgios Kefalas/Keystone

Hat der FC Staad in früheren Jahren nicht schon ausländische Spielerinnen engagiert?

Patricia Willi: Meines Wissens waren es Grenzgängerinnen und eher aus beruflichen Gründen hier oder wegen des Studiums. Aber es war sicher nicht viel Geld im Spiel. Damals gab es die Bedingung des SFV noch nicht, dass ein Profi mindestens 500 Franken im Monat erhalten muss.



Sandra Egger: Das Engagement einer ausländischen Spielerin ist mit grossem Aufwand verbunden. Da geht es auch um Behördengänge und Versicherungen. Aber in erster Linie müsste eine ausländische Spielerin zu unserem Team passen, Eigeninteresse für den Wechsel mitbringen und über sehr gute fussballerische Fähigkeiten verfügen, damit das ein Thema wird.

Patricia Willi: Wir bekommen immer wieder Mails. Da werden uns Spielerinnen aus Afrika oder Amerika angeboten. Wir haben aber eine Standardantwort parat: Wir sind nicht interessiert an ausländischen Spielerinnen.

Die Liga hat versucht, Aufbruchstimmung zu erzeugen: Seit dieser Saison gibt es einen Hauptsponsor, das Eröffnungsspiel war im Kybunpark und wurde im TV übertragen. Merken Sie etwas vom gesteigerten Interesse?

Patricia Willi: Es steht und fällt mit der Sichtbarkeit, ob der Schweizer Frauenfussball weiterkommt. Heute berichten die Medien deutlich mehr über uns als früher. Im TV werden Partien übertragen oder es gibt Spielzusammenfassungen. Und der Hauptsponsor AXA ist ein grosser Treiber, er investiert sehr viel in die Entwicklung unseres Sports und fordert auch den Verband.

Sandra Egger: Ein bisschen hat uns Corona geholfen. So eine Sichtbarkeit hat es noch nie vorher gegeben. Die Berichterstattung über den Breitensport ist weggefallen, was uns mehr Platz gibt. Wir haben jedenfalls deutlich mehr Medienanfragen als früher.

Patricia Willi: Die AXA wird zudem Ranglistenprämien ausschütten und Solidaritätsbeiträge. Wir glauben an das, was Tatjana Haenni und ihre Mitarbeiter beim Schweizerischen Fussballverband machen. Sie schaffen gute Bedingungen. So wird es bald auch Ausbildungsentschädigungen geben wie bei den Buben, wenn sie später zu einem anderen Verein wechseln. Man ist daran, den Frauenfussball auch im Verband entsprechend zu positionieren. Dahinter steckt viel Arbeit.

Ein grosser Schritt war, als Tatjana Haenni zur Direktorin des Frauenfussballs im SFV gewählt wurde.

Tatjana Haenni Claudio Thoma/Freshfocus

Patricia Willi: Aber auch sie muss immer noch kämpfen. Unter dem Motto: «Hey, wir möchten gerne unsere Meinung und unsere Erfahrungen einbringen.» Da gab es beispielsweise das Thema der C-Diplom-Ausbildung für Profifussballer.

Die Bedingung ist, dass sie ein paar Länderspiele oder Super-League-Partien absolviert haben müssen. Tatjana Haenni und Marisa Wunderlin setzten sich dafür ein, dass gestandene Spielerinnen der höchsten Schweizer Liga dieses Diplom ebenfalls erwerben dürfen. Marisa und Tatjana mussten die Verantwortlichen zuerst auf dieses Thema aufmerksam machen und viel Überzeugungsarbeit leisten. Sonst wäre vermutlich nichts geschehen.

Wie ging es weiter?

Patricia Willi: Bei den Frauen war der Massstab, dass sie zehn Länderspiele absolviert haben müssen, um zugelassen zu werden. Aber finden Sie einmal ein paar Spielerinnen, die so viele Länderspiele im Palmarès haben und noch in der Schweiz spielen. Es brauchte Vorarbeit, Aufklärung und viele Gespräche, bis die Zulassungsbedingungen angepasst wurden. Dann fand der Kurs statt: mit jeweils zehn Frauen und Männern. Es war in dieser Kombination wertvoll, gewinnbringend und sehr konstruktiv. Alle haben bestanden.

Sandra Egger: Es ist eine Männerdomäne. Das wird immer so sein. Dieses Denken ist verankert. Und in der Schweiz hinken wir da weiter hinterher als in anderen Ländern.

Es bringt nichts, den Männer- und Frauenfussball zu vergleichen.

Sandra Egger: Bei uns ist jede Spielerin Studentin, Schülerin oder hat einen Job. Bei den Männern sind alle Profis. Man kann das nicht vergleichen. Manchmal fehlt diesbezüglich das Hintergrundwissen. Wenn man weiss, welche Voraussetzungen wir haben, wertet man dann plötzlich anders.

Sandra Egger (links) und Patricia Willi im Espenmoos, wo die Frauen des FC St.Gallen-Staad meistens die Heimspiele bestreiten.

Benjamin Manser

Zurück zum FC St.Gallen. Das Konstrukt ist grösser als noch bei FCO. Ist es schwerfälliger?

Sandra Egger: Nein, überhaupt nicht. Wir zwei entscheiden in sportlichen Belangen. Wir durften im Verwaltungsrat des FC St.Gallen unsere Ideen präsentieren, ehe er beschloss, das erste Frauenteam von FCO abzukoppeln. Nun sind wir im Austausch mit Alain Sutter. Als es um den Trainer ging, sagte er, dass es für uns stimmen müsse. Er sagte: Ihr entscheidet.

Irgendwann wird der FC Staad nicht mehr im Namen sein. Wie laufen diese Gespräche?

Patricia Willi: Für uns hat das keine Priorität. Es ist wichtig, dass wir unter der Marke FC St.Gallen laufen und wir uns so auch klar positionieren können. Luc Haltner ist unser Heimspielverantwortlicher. Er ist das Urgestein, das den Staader Frauenfussball geprägt hat. Wir sind mit ihm im ständigen Austausch.

Sandra Egger: Luc war überglücklich, als sich der FC St.Gallen zum Frauenfussball bekannte. Er weiss, wie sehr sich unser Sport gewandelt hat und dass Staad das finanziell nicht stemmen könnte. Luc ist einer der grössten Förderer des Ostschweizer Frauenfussballs. Für ihn ist es das wichtigste, dass wir vorwärtskommen.

Augenfällig ist die starke Präsenz auf den Social-Media-Kanälen des FC St.Gallen.

Patricia Willi: Es entwickelt sich wahnsinnig. Wir waren selber überrascht, als auf einmal Geburtstagswünsche für unsere Spielerinnen aufgeschaltet waren. Und der Aufwand für uns ist gering. Eine Meldung an die Event AG, und es läuft.

Sandra Egger: Es heisst beim FC St. Gallen nicht, die Frauen seien uninteressant. Im Gegenteil, man sagt: Endlich kommt ihr.