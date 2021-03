FC St.Gallen Seoane stichelt, Zeidler bleibt ruhig – die Espen und YB sind im Replay-Modus Die St.Galler fordern die Young Boys bis zum Schluss – und dürfen beim 2:2 mit dem einen Punkt zufrieden sein. Dafür gibt die Pressekonferenz im Anschluss an die Partie zu reden. Christian Brägger 15.03.2021, 05.00 Uhr

Thody Élie Youan (rechts) erzielt das 1:0 für St.Gallen. Der Berner Captain Fabian Lustenberger (links) und Goalie Guillaume Faivre haben das Nachsehen. Bild: Michel Canonica

Um zwischen dem FC St.Gallen und den Young Boys das 2:2 zu verstehen, hilft der Mitschnitt der Pressekonferenz. YB-Trainer Gerardo Seoane sagte: «Die Partie hat gewisse Erinnerungen an den 23.2.2020, 3:3, tolles Spiel, es hatte aber keinen Einfluss, wie die Saison ausgegangen ist. YB am Schluss mit acht Punkten Vorsprung Meister. Dieses Jahr ist es ein 2:2, wir haben 22 Punkte Vorsprung vor dem Mitkonkurrenten zum heutigen Tag. Ich ziehe ein positives Fazit, alle Schiedsrichterentscheide waren richtig.»

Und St.Gallen-Trainer Peter Zeidler sagte: «Ich weiss nicht, ob es unsere Aufgabe ist, über berechtigte oder unberechtigte Entscheide zu reden. Es gilt für alle alles in Ruhe zu analysieren, dann kommt man sehr weit. Gratulation an YB für den letzten Meistertitel mit acht Punkten Vorsprung, ich glaube aber nicht, dass das heute noch ein Thema sein muss. Und Gratulation an YB, dass es auch dieses Jahr Meister wird.»

Keine Freunde: St.Gallen-Trainer Perer Zeidler und YB-Trainer Gerardo Seoane. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

St.Gallen gegen YB, da ist immer Feuer unter dem Dach

Normalerweise sind Pressekonferenzen nach Spielen, sagen wir es mal so: Eher trocken. Die Trainer verteilen sachte Lob und Tadel, es wird versucht, ruhig Blut zu bewahren, um kurz nach dem Schlusspfiff ja keine Polemik aufkommen zu lassen. Den Gegenbeweis bringen die Begegnungen zwischen St.Gallen und YB hervor, in denen immer auch dieses Underdog-Ding mitschwingt, gerade nach der Geschichte der vergangenen Saison, als der kleine David mit der wohl zweitkleinsten Lohnsumme der Liga den grossen Goliath mit der womöglich grössten Lohnsumme lange kitzelte.

Bis heute zehren die Aufeinandertreffen von jener Energie, weil da schon das eine oder andere Geschirr verbal, mit Gesten oder auf dem Platz zerschlagen worden ist. Dafür allein ist auch nicht das sagenhafte 3:3 vor fast 13 Monaten im Kybunpark verantwortlich, sondern beispielsweise das Verhalten, als YB seinen Meistertitel feierte, hierbei nach dem letzten Saisonspiel indes eine fehlende Wertschätzung von Ostschweizer Seite auszumachen glaubte.

Die Trainer werden wohl keine Freunde mehr

Freunde werden die beiden Trainer wohl nicht mehr, Zeidler blieb bei seiner Replik im Medienraum des Kybunpark erstaunlich ruhig, geradezu klar, ihn hat man schon anders erlebt. Wohingegen Seoane irgendwie gereizt wirkte nach dem vierten Unentschieden in Folge in der Super League, ein paar herausfordernde Fragen mehr, was dann wohl passiert wäre?

Tagesordnung harte Zweikämpfe

Bild: Michel Canonica

Dabei war es ja auch ein Spiel gewesen, dass viele Reizpunkte gesetzte hatte, nicht nur wegen der acht gelben Karten. Vorteile besassen die St.Galler in der ersten Halbzeit, Thody Élie Youn brachte sie nach einem ansatzlosen Pass von Victor Ruiz in die Tiefe des Raumes früh in Führung. Zwar erzielte Jean-Pierre Nsame in der Folge den vermeintlichen Ausgleich, der aber nicht zählte, weil der Stürmer knapp im Abseits stand.

Nach der Pause sind die Gäste besser

Nach der Pause wurden die Gäste an ihrem 123.Geburtstag besser, und Zeidlers Team musste dem Verpassen einer Zweitoreführung hinterhertrauern. Es wuchs das Unbehagen, dass sich der nächste Einbruch nach einer Führung wiederholen könnte, notabene gegen einen Gegner, der jetzt nicht mehr müde wirkte nach dem Europacup-Aufritt vom Donnerstag; Seoane hatte YB nach dem Ajax-Spiel auf vier Positionen verändert.

Es wiederholte sich aber anderes, und dafür war Lawrence Ati Zigi im Tor verantwortlich, als er nach knapp 60 Minuten den von Leonidas Stergiou an Felix Mambimbi verursachten Foulpenalty parierte. Was für ein Held, schrie die kleine Klub-Entourage der Grünweissen auf der Tribüne. Doch der Schiedsrichter Urs Schnyder liess den Penalty richtigerweise wiederholen, weil Zigi sich zu früh von der Linie wegbewegt hatte. Und die Klub-Entourage schrie noch mehr.

Es ging ziemlich zur Sache zwischen den beiden Teams.

Bild: Michel Canonica

Das 3:3 bleibt für die Ewigkeit

Wie gesagt, dieses sagenhafte 3:3 vor 13 Monaten bleibt für die Ewigkeit, und kramte sich quasi wie von selbst wieder hervor – damals war Guillaume Hoarau der Schütze, der zuerst nicht getroffen hatte und dann doch noch. An diesem kalten Sonntag war es Nsame, der im zweiten Anlauf verwandelte. Dabei versetzte die St.Galler in Rage, weshalb der Einwurf, der überhaupt zum Penalty geführt hatte, mir nichts dir nichts 15 Meter weiter vorne ausgeführt worden war. Seoane sagte:

«Im Fussball braucht es auch Spielwitz, aber man frage doch den Schiedsrichter.»

Alle St.Galler enervierten sich, man sah die Felle davonschwimmen, weil nun der Gast dominierte – was Wunder bei einer Ersatzbank mit Jordan Siebatcheu oder Meschack Elia. Bis Junior Admau an der äussersten Ecke des Sechzehners gefoult wurde – und Ruiz in der 74.Minute die neuerliche Führung erzielte. Am Schluss, als YB durch Elia längst wieder ausgeglichen hatte, da drückten die Gäste gegen die auf dem Zahnfleisch laufenden St.Galler vehement auf den Sieg. Und es war Zigi zu verdanken, dass es beim doch gerechten 2:2 blieb.

Die Rückkehr von Nicolas Lüchinger

Der FC St.Gallen zeigte letztlich eine engagierte Leistung, er schaffte es fast, die Gunst der Stunde gegen den Primus zu nutzen. Der Punktgewinn war wichtig nach zuletzt zwei Niederlagen, wenngleich die Jahrestabelle der Super League die Ostschweizer als schlechtestes Team ausspuckt. Und nun geht es am Samstag gegen Lausanne. Die schönste Geschichte schrieb sowieso Nicolas Lüchinger, der endlich, nach 680 Tagen Pause, wieder auf den Rasen zurückkehrte.