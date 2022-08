FC St.Gallen: Unvergessliche Momente in der Kultstätte Espenmoos

FC St.Gallen Rekord-Hattrick, Phantomtor, Kantersieg: Sechs unvergessliche Momente in der Kultstätte Espenmoos Woran erinnert man sich als erstes, wenn man ans Espenmoos denkt? Ist es das chilenische Sturmduo aus den späten Achtzigern? Die Machtdemonstration gegen Luzern im Meisterjahr 2000? Die Heli-Eskorte 1985? Eine Zeitreise in die grünweisse Vergangenheit. Miguel Lo Bartolo 20.08.2022, 05.00 Uhr

Fahnen, Banner, Mützen, Schals: Ein grünweisses Fanmeer im Espenblock. Bild: Hannes Thalmann (Mai 2001)

An der Heiligkreuzstrasse 16 in 9008 St.Gallen liegen die Herzen der grünweissen Nostalgiker vergraben. Dort, im Espenmoos, absolvierte der FC St.Gallen während fast 100 Jahren seine Heimspiele. 2008 kam der Umzug in die AFG-Arena, den heutigen Kybunpark.

Die alten Geister sind in Fussball-St.Gallen noch nicht vertrieben. Der Spitzname «Espen», mit dem sich die Anhängerschaft und die Spieler gleichermassen identifizieren, besteht noch heute. Sowie die nach selbigem benannte Fankurve «Espenblock», in der die Emotionen bekanntlich schon mal hochkochen können.

Über die Jahre wurden die Fans des FCSG mehrmals in Ekstase versetzt. Wir erinnern uns an sechs denkwürdige Momente im Espenmoos.

30. September 1989, 13. Spieltag der Nationalliga A. Der FC St.Gallen empfängt YB. Trotz überzeugenden ersten 45 Minuten liegen die Grünweissen zur Pause mit 0:1 hinten. Peter Közle netzte aus gut 30 Metern per Freistoss ein.

In der zweiten Halbzeit dreht der FCSG auf, spielt noch dominanter als im ersten Durchgang. In der 54. Minute dann ein Freistoss aus vielversprechender Position, nah der Strafraumgrenze. Diesmal für die Heimmannschaft – eine Sache für Iván Zamorano. Der Chilene platziert die Kugel haargenau im Kreuzeck. Ausgleich. Auge um Auge.

Jung, dynamisch, treffsicher: Ivan Zamorano in Aktion. Bild: Archiv St.Galler Tagblatt

Iván, der Schreckliche, hat Blut geleckt. Keine sechzig Sekunden später schlägt er nochmals zu. 2:1 für die St.Galler, Bombenstimmung im Espenmoos. Die Berner kommen kaum noch aus ihrer Platzhälfte. Und Zamorano hat noch nicht genug. Die 58. Minute läuft. Roger Hegi lanciert den Doppeltorschützen mit einem hohen Ball in den Lauf. Zamorano nimmt die Kugel mit, zieht mit einer Ballberührung an YB-Goalie Bernard Pulver vorbei – und den Rest kann man sich denken: Hattrick, lupenrein, rekordverdächtig.

In vier Minuten stellt der südamerikanische Wunderknabe das Spiel auf den Kopf. 3:1 St.Gallen. Die Fans sind ungläubig, mitgerissen, ekstatisch.

Währenddessen zerfällt YB. Die Gäste erholen sich nicht, fallen immer tiefer ins Elend. Am Ende ist es Zamoranos Landsmann und Sturmpartner, Hugo Rubio, der den Deckel draufmacht. Er trifft in der 66. Spielminute zum 4:1 und versetzt YB in der 90. Minute den Todesstoss. Wer an Iván Zamoranos Zeit beim FCSG denkt, kommt an dieser Darbietung nicht vorbei.

Als Unparteiischer hat man selten leichtes Spiel. Fehlentscheide passieren – und in aller Regel hat das Pfiffe und Buhrufe zur Folge. Je nach Fankultur fliegen einem gelegentlich Bierbecher, Feuerzeuge oder Münzen um die Ohren. Hierzulande hält sich die Gewaltbereitschaft gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern glücklicherweise in Grenzen.

Manchmal ist Vorsicht trotzdem besser als Nachsicht. So denken wohl die Verantwortlichen beim Spiel zwischen dem FC St.Gallen und Xamax, am 2. April 1985. Nach einer Partie, in der vermeintlich alles gegen den FCSG gepfiffen wurde, halten Hunderte Fans Walter Nussbaumer und sein Gespann im Espenmoos fest. Der Unparteiische muss schliesslich im Rega-Helikopter aus dem Stadion eskortiert werden.

Nach der 1:2-Niederlage des FCSG gegen Neuchâtel Xamax versperrten Chaoten die Ausgänge des Espenmoos. Das Schiedsrichtergespann um Walter Nussbaumer musste im Rega-Helikopter aus dem Stadion flüchten. Archivbild: Keystone

(2. April 1985)

In jener Partie ging es um viel. Um eine mögliche Qualifikation für den Uefa-Cup, um Ansehen, um Geld. Wer das Spiel gesehen hat, vergisst es nicht. Für manche Fans bleibt Walter Nussbaumer bis heute ein rotes Tuch.

«Skandal»: So nennt der damalige Trainer Basels im Nachgang der Partie den Entscheid des Schiedsrichterassistenten Roger Giger auf Tor für St.Gallen. Es ist der 22. April 2001. Basel ist zu Gast im Espenmoos. Der schneebedeckte Rasen wurde vor dem Spiel freigeräumt. Die Torlinie ist also deutlich zu sehen. In der 46. Spielminute pflückt Basel-Goalie Miroslav König eine ungenaue Flanke aus der Luft. Jerren Nixon hat sie getreten.

König landet, den Ball fest zwischen die Handschuhe gepresst, macht ein paar Schritte zurück und findet die Balance auf seiner Torlinie. Den Ball drückt er instinktiv von seinem Körper weg, wie um zu signalisieren: Ich sehe die Linie, der Ball bleibt draussen. Irgendetwas bewegt Giger indes dazu, die Flagge zu heben. Schiedsrichter Dieter Schoch hört auf seinen Kollegen: Tor!

In der Wiederholung unschwer zu erkennen: Der Ball war nicht über der Basler Linie. Video: Youtube

Jerren Nixon schiesst den FC St.Gallen mit 2:0 in Führung. Die Frustration bei den Gästen ist gross. Doch sie kämpfen sich mit Toren von Benjamin Huggel und Hakan Yakin ins Spiel zurück. Einstand in der 83. Minute, die Basler sind nach zwei Platzverweisen nur noch zu neunt auf dem Feld. Wie so oft rächt sich die Unterzahl auch an diesem 22. April im Espenmoos. In der 96. Minute trifft Marc Zellweger zum 3:2-Endstand. Hochstimmung im Espenmoos – und ein perfekt gemachter Skandal für die Gäste aus Basel.

Wer es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, stutzt ungläubig beim Durchlesen alter Matchblätter. Marco Tardelli beim FC St.Gallen? Aus heutiger Sicht undenkbar. Selbst die Tatsache, dass Tardelli als 32-Jähriger zum FCSG stösst – um nicht zu sagen: auf dem absteigenden Ast ist – macht es nicht glaubhafter. Es sind eben andere Zeiten.

Seine Blüte erlebt der italienische Mittelfeldspieler in den späten Siebzigern und frühen Achtzigern. 1977 gewinnt er mit Juventus Turin den Uefa-Pokal, 1982 mit der italienischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Spanien.

Nicht aufzuhalten: Der italienische Fussballstar Marco Tardelli springt über einen Sion-Spieler. Archivbild: Keystone

(10. Oktober 1987)

Beim FC St.Gallen ist er indes ein Schatten seiner selbst. Mit seinem Namen lockt er St.Galler, vor allem italienische, ins Stadion, die zuvor nur wenig Begeisterung für den NLA-Fussball aufbrachten. Doch Tardelli kommt nur sporadisch zu Einsätzen. Manche geben Trainer Markus Frei die Schuld. Er wisse ihn nicht richtig einzusetzen, behaupten sie. Andere meinen hingegen, Tardelli sei am Ende seiner Kräfte, wirke lustlos.

Ob der Funke Genialität, der zweifellos noch in ihm steckte, anderswo nochmals gesprüht hätte? Darüber kann man nur mutmassen.

Ein Resultat erzählt nicht immer die ganze Geschichte eines Spiels. Ein 2:0 kann umkämpfter sein als manches Remis. Und aus einem knappen Sieg zieht man ab und an die falschen Schlüsse. Fegt man eine Mannschaft mit 7:1 vom Platz, erübrigt sich allerdings jede Diskussion.

Die jüngsten Beispiele solcher Machtdemonstrationen liegen nicht allzu weit zurück. Man denke etwa an die Champions-League-Begegnung 2020 zwischen dem FC Barcelona und Bayern München (2:8). Oder an den sang- und klanglosen Untergang der brasilianischen Nationalelf gegen Deutschland (1:7) im Halbfinal der Weltmeisterschaft 2014.

In diesem Stil schraubt das St.Galler Meisterteam von 2000 den FC Luzern im Espenmoos auseinander. Bei diesem Schützenfest der Extraklasse darf gefühlt jeder einmal ran. Auf der Anzeigetafel verewigt sich zuallererst – und nach nur zwei Minuten – ein Debütant im Espen-Dress: Guido Alvés. In der 13. Minute doppelt Jairo nach.

Es dauert ein Weilchen, bis der FCL ins Spiel findet. Die Gäste nutzen ihre erste gute Chance. Alex Frei verkürzt auf 2:1. Wer sich inzwischen auf ein spannendes Hin und Her eingestellt hat, wird sich noch wundern. Captain Marco Zwyssig und Torgarant Charles Amoah machen die Comeback-Hoffnungen der Luzerner noch vor dem Pausenpfiff zunichte. 4:1 St.Gallen.

Charles Amoah bejubelt seinen Treffer zum 4:1 gegen Luzern. Archivbild: Keystone

(2. April 2000)

Der erste Höhepunkt in Halbzeit zwei lässt auf sich warten. In der 83. Minute ist es Ionel Gane, der noch einen draufsetzt - und damit eine letzte Angriffswelle der St.Galler einleitet. Nur drei Minuten später trifft Amoah zum Zweiten. Der Ghanaer macht das halbe Dutzend voll, ehe sich in der Nachspielzeit auch noch Marc Zellweger als Torschütze feiern lässt. Noch selten hat der FC St.Gallen so übermächtig gewirkt wie an diesem 2. April.

Unspektakulär ist an diesem Uefa-Cup-Heimspiel gegen die Giganten aus Mailand nur das Endergebnis. Der FC St.Gallen unterliegt im Auswärtsspiel im San Siro mit 1:5. Das Rückspiel ist damit theoretisch hinfällig. De facto reisen die Interisti indes am 2. Oktober 1985 nach St.Gallen und spielen im beschaulichen Espenmoos.

Das Stadion, seinerzeit weitaus weniger streng kontrolliert als heute, platzt aus allen Nähten. 16'200 Zuschauer standen dicht beieinander. Eine erneute Niederlage wäre nicht tragisch gewesen gegen diesen – zumindest auf dem Papier – haushoch überlegenen Gegner. Walter Zenga, Giuseppe Bergomi, Alessandro «Spillo» Altobelli, Giuseppe Baresi, Karl-Heinz Rummenigge und nicht zu vergessen Marco Tardelli, der sich zwei Jahre später den Grünweissen anschliessen würde. Beim Anblick dieser Startelf kann man schon mal vor Ehrfurcht erstarren.

Es kam anders. Der FC St.Gallen liess in diesem Rückspiel partout nichts durch. Der Kommentator auf «Rai Uno» drückt es weniger schmeichelhaft aus:

«Inter hatte ja zuhause mit Leichtigkeit gewonnen und folglich den Aufwand im Rückspiel gedrosselt.»

Der FC St.Gallen hält das 0:0-Unentschieden im Uefa-Cup gegen Inter Mailand. Video: Youtube

Es bleibt beim 0:0. Die Espen scheiden aus dem Uefa-Cup aus, können aber zumindest an der Erinnerung festhalten, wie sie einst dem Elite-Schwadron aus Mailand Paroli boten.