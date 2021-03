FC St.Gallen Quintillà zu Basel – und doch ein wenig Alltag bei den Espen Der Captain hat wohl für drei Jahre beim Klub am Rheinknie unterschrieben. Dafür kann der FC St.Gallen endlich sein Netzwerk pflegen. Sportchef Alain Sutter sagt: «Wir sind in einer heissen Phase.» Christian Brägger 18.03.2021, 05.00 Uhr

Sportchef Alain Sutter steht am digitalen Sponsorentag Red' und Antwort. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Das Werweissen, wohin Jordi Quintillà vom FC St.Gallen wegzieht im Sommer, ist wohl beendet. Am Mittwochabend erhält die Gerüchteküche eine Komponente, die so gar nicht nach dem Gusto des Ostschweizer Fanherzen sein wird: Der Spanier soll, wie zu hören ist, beim FC Basel einen Kontrakt unterschrieben haben für drei Jahre, der 27-Jährige dürfte das Dreifache verdienen. Was sein gutes Recht wäre. Der Zuzug würde auch darauf hinweisen, dass Luca Zuffi in Basel keinen neuen Vertrag erhält.

Sponsorenpflege während Pandemiezeiten

Dabei verläuft gerade der Mittwochnachmittag noch total nach dem Gusto des FC St.Gallen. Endlich findet das wichtige Drumherum für Sponsoren und Partner wieder statt, das während der Pandemie so sehr fehlt. Natürlich ist St.Gallen stets darauf bedacht, den Kontakt nicht abreissen zu lassen zu jenen, die geben und Lebensquelle sind, derzeit vom Verein aber wenig erhalten können. Doch einfach ist das nicht.

Also trägt der Klub seinen traditionellen Netzwerkanlass für Partner und Sponsoren in digitaler Form aus – eine Premiere, die gut daherkommt dank kollektiven Zoom-Meetings für fast 90 Teilnehmer, durch welches Moderator James Wehrli führt. Gleich zu Beginn des offiziellen Teils gibt es eine Taktikschulung mit den Assistenten von Trainer Peter Zeidler, und mit Eduard Schmidt, dem Video-Analysten. Zu einem gewissen Grad ist das Trio verantwortlich für das wöchentliche Pooltraining, in welches die Besten der U18 und U21 sowie die jüngsten Talente der ersten Mannschaft einberufen werden.

Zeidler hat bis in die U16 einen DNA-Strang für St.Gallen gelegt, der mindestens für die mittelfristige Zukunft gilt: nach vorne verteidigen, sofort Gegenpressing bei Ballverlust, stets mit dem Motto, dem Gegner grösstmöglichen Stress zu bereiten, und dem Endziel, den Wiedererkennungswert nicht mit prominenten Spielern zu erreichen.

Der Sportchef ist ein beschäftigter Mann

Aufschlussreich ist das Live-Gespräch mit Alain Sutter, der vom Führungsdreizack am wenigsten öffentlich spricht. Der Sportchef ist nicht erst seit der Nachricht, dass Quintillà den Klub verlassen wird, ein beschäftigter Mann.

«Es ist gerade eine heisse Phase, aber das ist schon immer so, seit ich hier bin.»

Sutter, der sich viel an der frischen Luft bewegt, betont erneut, dass man Quintillàs Abgang nicht anhand der fehlenden Ablösesumme beurteilen dürfe. St.Gallen habe im Sommer nach den Abgängen von Hefti, Demirovic und Itten bewusst entschieden, den Spieler zu Gunsten der Teamstabilität zu behalten. «Letztlich hatten wir einen fantastischen Profi über drei Jahre lang, den wir normalerweise nicht erhalten.»

Die Fluktuation wird bleiben

Das Modell des FC St.Gallen, das laut Sutter eine höhere Fluktuation bei den Spielern einschliesst, bleibt konsistent. Der Sportchef sagt: «Die meisten Spieler kommen ablösefrei, und wenn wir erfolgreich sind, steigt ihr Marktwert. Im letzten Jahr wäre alles in die positive Richtung gegangen, mehr Sponsoren, mehr Zuschauer und so weiter. Nun stehen wir wegen Corona weiterhin beim selben Budget und auf Feld eins.» Für Quintillà wird nun ein anderer Spieler eine Chance erhalten. Sutter sagt:

«Es gibt konkrete Namen, mal schauen.»

Offenbar wollen grosse Vereine aus Europa mit dem FC St.Gallen, der sich budgetmässig fast 40 Prozent unter dem Durchschnitt der Liga bewegt, kooperieren. Sutter sagt aber auch: «Wenn es ein Wunschkonzert wäre, würden wir jedes Jahr Meister werden. Aber wir müssen realistisch bleiben.» Sutter hat diese Realität auch überhaupt nicht mit einer möglichen Rückkehr Michael Langs beschäftigen lassen.