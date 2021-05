FCSG: Peter Zeidler wird nicht Trainer von Werder Bremen

FC St.Gallen Peter Zeidler wird nicht Trainer von Werder Bremen Laut norddeutschen Medienberichten soll Markus Anfang als Coach in die neue Saison mit den aus der 1. Bundesliga abgestiegenen Werderanern gehen. Christian Brägger 31.05.2021, 17.02 Uhr

Im Fokus: St.Gallens Trainer Peter Zeidler Bild: Peter Schneider/KEYSTONE

Werder Bremen, Absteiger aus der 1. Bundesliga, will mit Markus Anfang als Coach in die neue Saison gehen. Dies berichtet die «Deichstube», ein Onlineportal, das sich ausschliesslich mit dem deutschen Traditionsklub befasst. Offenbar muss sich die Bremer Klubführung allerdings noch mit Darmstadt 98 einigen, wo der 46-jährige Anfang noch bis 2022 unter Vertrag steht.

Warum das alles aus dem Norden Deutschlands nun im wie den Osten der Schweiz interessiert?

Weil Peter Zeidler eben auch auf der Werder-Liste gestanden hat, und wie einige Medien berichten, sehr weit oben sogar. Man konnte auch lesen, dass es zu einer ersten und zweiten Gesprächsrunde gekommen sei mit dem Trainer des FC St.Gallen. Bestätigt ist das nicht, doch es würde dafür sprechen, dass Zeidler zuletzt nicht erreichbar war. Der Coach hat in St.Gallen mit dem Vizemeistertitel und Erreichen des Cupfinals durchaus seine Meriten, aber hier eben auch noch einen Vertrag bis 2025.

In jedem anderen Beruf ist es ganz normal, dass man sich die Dinge anhört – also auch im Fussball

Insofern könnten solche Gespräche irritieren, andersrum kann man es aber keinem Coach der Welt verdenken, wenn er sich gewisse Dinge einfach mal anhören geht. Was in der normalen Berufswelt ja durchaus an der Tagesordnung ist.