FC St.Gallen Nach Auszeichnung zum Nachwuchsspieler des Jahres: Wie und wer genau ist das Ausnahmetalent Leonidas Stergiou? Die Karriere des St.Galler Eigengewächses verläuft steil. Sehr steil. Und nun ist er bester Nachwuchsspieler der Schweiz. Wie der 18-Jährige tickt. Christian Brägger und Patricia Loher 24.01.2021, 05.00 Uhr

Daumen hoch, Leonidas!



Bild: Andy Müller/Freshfocus

Erstmals in der Geschichte der Swiss-Football-League-Awards ist mit Leonidas Stergiou ein Fussballer des FC St.Gallen geehrt worden. «Das habe ich nicht gewusst, umso mehr freut mich der Preis, umso mehr werde ich weiterhin alles geben und täglich an mir arbeiten.» Vor dem Freitagstraining wirken Stergious Worte nüchtern, auch jetzt hat der 18-Jährige das grosse Bild und sich sowie die Optimierung seiner Selbst im Fokus. Doch was kann und wie ist er sonst noch? Wir beschreiben das Ausnahmetalent.

Ehre, wem Ehre gebührt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Seine Stärken

«Was Leo taktisch wie technisch kann, ist ausserordentlich», sagt sein Trainer Peter Zeidler. Tatsächlich vergisst man oben auf den Zuschauerrängen oder vor dem TV oft, dass Stergiou erst 18-jährig ist. Der junge Mann spielt abgeklärt und clever. Nichts scheint den Innenverteidiger aus der Ruhe zu bringen.

Zudem verfügt er über die Gabe, formidabel zu antizipieren, auch im Eins gegen Eins ist er stark. Der frühere Mitspieler Moreno Costanzo sagt: «Sein Zweikampfverhalten ist für so einen jungen Spieler überragend. Er macht die einfachen Sachen richtig.» Was Stergiou aber besonders auszeichnet, ist sein Tempo. Costanzo:

«Dank dieser Schnelligkeit kann es für Stergiou in jede Liga gehen.»

Beeindruckend war zudem, wie der Innenverteidiger vergangene Saison nach dem Lockdown mit dem hohen Spielrhythmus zurechtkam: Stergiou, der während der Zwangspause athletischer wurde, bestritt alle 13 Spiele über 90 Minuten.

Seine Schwächen

Stergiou vereint alle Attribute des modernen Spielers, agiert auf dem Platz ähnlich wie Nico Elvedi – und hat wie der Schweizer Nationalspieler fussballtechnisch gesehen viele gute, aber keine herausragenden Merkmale. Defensivere Taktiksysteme kommen ihm wohl weniger entgegen, in denen er in Nähe des eigenen Strafraums verteidigen muss. Auch weil Stergiou für einen Innenverteidiger etwas klein ist, dafür kann er natürlich nichts, doch leidet darunter sein Kopfballspiel; es ist, nennen wir es einmal so, ausbaufähig. Sportchef Alain Sutter sagt zudem:

«Im Spielaufbau gibt es bei Leo noch Luft nach oben.»

Sein Charakter

Stergiou ist sehr ehrgeizig. «Ich möchte dereinst in einem Top-zehn-Klub der Welt spielen.» Diesen Satz hat er vergangenen Sommer einmal gesagt, diesen Satz wiederholt er heute wieder. Weil Ziele nie hoch genug sein können. Der Marktwert beträgt derzeit laut «transfermarkt.ch» fünf Millionen Euro, nach oben ist alles offen. Erst kürzlich hat er seinen Vertrag in St.Gallen bis 2024 verlängert.

Sportchef Alain Sutter Bild: Freshfocus

Wegen seiner Fertigkeiten, wegen seines Alters, wegen seines Entwicklungspotenzials ist Stergiou ein begehrtes Talent. Das sagt auch Sutter:

«Wenn du so früh so konstant spielst, generierst du automatisch Aufmerksamkeit. Sonst würde etwas nicht stimmen.»

Stergiou könnte für St.Gallen vielleicht schon bald zum Rekordtransfer werden, doch daran denken will der Spieler nicht, weil all diese Dinge über seinen Berater Milos Malenovic laufen. Dafür ist der Innenverteidiger auch viel zu bodenständig, ruhig. Unauffällig. Besonnen. Somit keiner, der vor der Presse einmal einen raushaut – und nur diesbezüglich weniger interessant für die Journalisten.

Seine Vorgänger

Denis Zakaria, Preisträger 2016. Bild: Freshfocus

Als Stergiou im Oktober 2019 den Preis als bester Fussballer der Ostschweiz überreicht bekam, sagte er: «Ich hoffe, es kommen noch weitere Auszeichnungen dazu.» 15 Monate später ist es bereits wieder passiert, und die Fussstapfen sind gross, in die er als bester Youngster 2020 tritt: Denis Zakaria, Breel Embolo, Djibril Sow. Ihr Weg führte in die Bundesliga.

Es gab aber auch Preisträger wie Shani Tarashaj oder Dimitri Oberlin, deren Karrieren in der Folge alles andere als gradlinig verliefen und die, zumindest aktuell, gestrandet sind. Der Chef der Schweizer Nationalmannschaften, Pierluigi Tami, aber sagt:

«Wenn Leonidas weiter solche Fortschritte macht, ist seine Zukunft im A-Nationalteam wahrscheinlich. Es liegt an ihm.»

Sein Umfeld

Die multikulturelle Familie mit serbischen, griechischen und Schweizer Elementen geht Stergiou über alles. Da sind die beiden Onkel mit ihrer Bodega «Noi» in Lichtensteig, die mit die grössten Fans sind. Da sind die Tanten und die Grossmutter, da sind vor allem die «überglücklichen», stolzen Eltern sowie die Schwestern, mit denen sich Stergiou zu Hause in Wil die Preisverleihung angeschaut hat. «Es gab viele Emotionen», sagt der 18-Jährige, der bereits vor den SFL Awards am Donnerstagabend wusste, dass er zum Nachwuchsspieler des Jahres 2020 gekürt werden würde.

In der St.Galler Mannschaft ist Stergiou meist mit den Jungen zusammen. Ebenfalls bei den älteren Spielern ist er sehr beliebt – den einen Superkumpel gibt es jedenfalls nicht.

Sein Werdegang

Stergiou ist in Wattwil aufgewachsen. Als er fünfjährig ist, tritt er in die Juniorenabteilung des dortigen Fussballklubs ein. Nach wenigen Jahren wird der Nachwuchs des FC Wil zum Thema, die ganze Familie zieht um. Im Sommer 2015 lockt der St.Galler Nachwuchs, es folgt ein rasanter Aufstieg. Als Stergiou mit der U18 in Deutschland ein Hallenturnier bestreitet, schaut Peter Zeidler vorbei – St.Gallens Trainer besucht in der Nähe seine Mutter.

Stergiou ist auch in dieser Szene vor dem Gegner am Ball, wie so oft. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Wenig später, im Februar 2019, debütiert Stergiou mit 16 Jahren und 11 Monaten gegen den FC Zürich. Mit 18 Jahren – am 3. März wird er 19-jährig – hat Stergiou bereits 56 Super-League-Spiele absolviert. Der Toggenburger ist aus dem St.Galler Team nicht mehr wegzudenken. Bemerkenswert: In der höchsten Liga wurde der Abwehrchef bisher nur gerade dreimal verwarnt – meist ist er für den Gegenspieler zu schnell.